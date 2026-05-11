Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie informuje Polaków, że mają możliwość wypłaty środków pozostawionych przez bliską, zmarłą osobę na OFE oraz subkontach ZUS. Chodzi o środki, które zgromadziła ona przed osiągnięciem wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Jeśli zmarła osoba cały czas pracowała i nie przeszła na emeryturę, to jej bliscy mają prawo do pieniędzy, które odłożyła. W sytuacji, gdy nie złożymy wniosku, wszystkie pieniądze przepadną, a są to naprawdę spore sumy!

Subkonto w ZUS i OFE: Co należy wiedzieć?

Subkonto w ZUS to tak zwany II filar. W polskim systemie emerytalnym każdy z ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ma swoje własne, indywidualne konto. To zakładane jest na podstawie pierwszego zgłoszenia do ubezpieczeń, np. podczas podejmowania pierwszej pracy. W ramach tego konta od 1 maja 2011 roku ZUS prowadzi także subkonto.

Pierwotnie subkonto mogła mieć tylko osoba ubezpieczona, która była członkiem otwartego funduszu emerytalnego, czyli OFE. Jednak od 1 lutego 2014 roku osoby, które po raz pierwszy wchodzą na rynek pracy, mogą zdecydować, czy chcą zawrzeć umowę z otwartym funduszem emerytalnym. Nie trzeba być członkiem OFE, aby mieć subkonto w ZUS.

Otwarte Fundusze Emerytalne, czyli OFE wprowadzone zostały w ramach reformy systemu emerytalnego w 1999 roku i istnieją po dzień dzisiejszy, choć już w nieco innym kształcie. Stanowią one drugi filar polskiego systemu emerytalnego, gdzie pierwszym jest emerytura z ZUS, a trzecim - emerytura z prywatnych środków z IKE/IKZE/PPE/PPK.

Obowiązkiem przystąpienia do OFE objęte były osoby urodzone po 1968 roku. Osoby urodzone w latach 1949-1968 mogły przystąpić do OFE dobrowolnie. W 2014 roku OFE objęła jednak reforma - członkostwo w nich stało się dobrowolne dla wszystkich.

Wciąż niewiele osób wie, że pieniądze zgromadzone na subkontach ZUS oraz OFE podlegają dziedziczeniu, a sumy, które można stamtąd uzyskać, są często niebagatelne!

Miliony złotych czekają w ZUS. Swoją "porcję" odblokujesz jednym wnioskiem

Eksperci tłumaczą, że dziedziczeniu podlegają tylko środki zgromadzone na subkoncie - główne konto emerytalne nie jest objęte dziedziczeniem. Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, średnia kwota do odziedziczenia to nawet 30 tys. zł! Jeśli nie wskazano spadkobierców, środki trafiają do masy spadkowej, a ich podział reguluje prawo spadkowe.

Spadkobiercy mogą starać się o zwrot pieniędzy w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, który dostępny jest na stronie ZUS. Można to także zrobić osobiście w placówce. Od tego momentu ZUS ma trzy miesiące na dokonanie podziału zgromadzonych funduszy.

W przypadku śmierci członka OFE, spadkobiercy muszą poinformować fundusz, przedstawiając akt zgonu. Jeżeli nie wiemy, do którego OFE należał zmarły, możemy się zgłosić do ZUS-u z prośbą o taką informację.

