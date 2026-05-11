Miliony złotych czekają w ZUS. Swoją "porcję" odblokujesz jednym wnioskiem
Niewielu spadkobierców wie, że po śmierci bliskiej osoby mogą starać się o dodatkowe pieniądze z ZUS-u oraz z OFE. Dziedziczą oni bowiem nie tylko zapisany majątek czy pamiątki rodzinne, ale także pieniądze, zgromadzone przez zmarłego. Jak można je odzyskać?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie informuje Polaków, że mają możliwość wypłaty środków pozostawionych przez bliską, zmarłą osobę na OFE oraz subkontach ZUS. Chodzi o środki, które zgromadziła ona przed osiągnięciem wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Jeśli zmarła osoba cały czas pracowała i nie przeszła na emeryturę, to jej bliscy mają prawo do pieniędzy, które odłożyła. W sytuacji, gdy nie złożymy wniosku, wszystkie pieniądze przepadną, a są to naprawdę spore sumy!
Subkonto w ZUS i OFE: Co należy wiedzieć?
Subkonto w ZUS to tak zwany II filar. W polskim systemie emerytalnym każdy z ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ma swoje własne, indywidualne konto. To zakładane jest na podstawie pierwszego zgłoszenia do ubezpieczeń, np. podczas podejmowania pierwszej pracy. W ramach tego konta od 1 maja 2011 roku ZUS prowadzi także subkonto.
Pierwotnie subkonto mogła mieć tylko osoba ubezpieczona, która była członkiem otwartego funduszu emerytalnego, czyli OFE. Jednak od 1 lutego 2014 roku osoby, które po raz pierwszy wchodzą na rynek pracy, mogą zdecydować, czy chcą zawrzeć umowę z otwartym funduszem emerytalnym. Nie trzeba być członkiem OFE, aby mieć subkonto w ZUS.
Otwarte Fundusze Emerytalne, czyli OFE wprowadzone zostały w ramach reformy systemu emerytalnego w 1999 roku i istnieją po dzień dzisiejszy, choć już w nieco innym kształcie. Stanowią one drugi filar polskiego systemu emerytalnego, gdzie pierwszym jest emerytura z ZUS, a trzecim - emerytura z prywatnych środków z IKE/IKZE/PPE/PPK.
Obowiązkiem przystąpienia do OFE objęte były osoby urodzone po 1968 roku. Osoby urodzone w latach 1949-1968 mogły przystąpić do OFE dobrowolnie. W 2014 roku OFE objęła jednak reforma - członkostwo w nich stało się dobrowolne dla wszystkich.
Wciąż niewiele osób wie, że pieniądze zgromadzone na subkontach ZUS oraz OFE podlegają dziedziczeniu, a sumy, które można stamtąd uzyskać, są często niebagatelne!
Eksperci tłumaczą, że dziedziczeniu podlegają tylko środki zgromadzone na subkoncie - główne konto emerytalne nie jest objęte dziedziczeniem. Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, średnia kwota do odziedziczenia to nawet 30 tys. zł! Jeśli nie wskazano spadkobierców, środki trafiają do masy spadkowej, a ich podział reguluje prawo spadkowe.
Spadkobiercy mogą starać się o zwrot pieniędzy w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, który dostępny jest na stronie ZUS. Można to także zrobić osobiście w placówce. Od tego momentu ZUS ma trzy miesiące na dokonanie podziału zgromadzonych funduszy.
W przypadku śmierci członka OFE, spadkobiercy muszą poinformować fundusz, przedstawiając akt zgonu. Jeżeli nie wiemy, do którego OFE należał zmarły, możemy się zgłosić do ZUS-u z prośbą o taką informację.
