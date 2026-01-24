Czym jest agrowłóknina?

Agrowłóknina to przeważnie tkanina polipropylenowa o wszechstronnym zastosowaniu, charakteryzująca się bardzo dobrą cyrkulację powietrza, solidną wytrzymałością oraz odpowiednią przepuszczalnością wody. Agrowłóknina służy m.in. do ochrony roślin i minimalizowania występowania chwastów.

Ponadto tkanina podnosi temperaturę podłoża, co przyspiesza rozwój roślin, a w przypadku młodych sadzonek może stanowić ochronę przed przymrozkami, wiatrem i szkodnikami, jednocześnie przepuszczając odpowiednią ilość światła.

Należy rozróżniać dwa rodzaje agrowłókniny. Agrowłóknina biała zimowa doskonale sprawdzi się w przypadku potrzeby ochrony roślin np. przed przymrozkami i innymi czynnikami zewnętrznymi.

Natomiast agrowłóknina czarna lepiej pochłania promienie słoneczne, dlatego warto ją stosować do roślin narażonych na oparzenia słoneczne i wysychanie gleby. Dobrze sprawdzi się w przypadku warzyw ciepłolubnych, takich jak np. pomidory czy papryka.

Gdzie wyrzucić agrowłókninę?

Agrowłóknina biodegradowalna, wykonana z naturalnych materiałów, takich jak włókna roślinne czy juta, powinna trafić do brązowego pojemnika na odpady biodegradowalne. Z powodzeniem możną ją również bezpiecznie kompostować.

Z kolei agrowłókninę wykonaną z polipropylenu, który z uwagi na strukturę włókniny i zanieczyszczenia powstałe podczas użytkowania w ogrodzie, nie może zostać poddany skutecznemu procesowi przetworzenia, należy wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

