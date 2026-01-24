Miłośnicy ogrodów często popełniają ten błąd. Tkanina trafia do złego kosza

Jagoda Pazur

Agrowłókona to jeden z najpopularniejszych i najczęściej wykorzystywanych materiałów w ogrodzie. W zależności od rodzaju tworzywa, z którego jest wykonana, agrowłóknina może być biodegradowalna lub syntetyczna. To z kolei kluczowa kwestia w kontekście umieszczenia tej tkaniny w odpowiednim kontenerze na odpady.

Regularnie rozmieszczone kępy zielonych roślin truskawek posadzone w rzędach na czarnej agrotkaninie, otoczone ziemią ogrodową.
Do którego kontenera powinna trafić niepotrzebna agrowłóknina?Orest Lyzhechka123RF/PICSEL

Czym jest agrowłóknina?

Agrowłóknina to przeważnie tkanina polipropylenowa o wszechstronnym zastosowaniu, charakteryzująca się bardzo dobrą cyrkulację powietrza, solidną wytrzymałością oraz odpowiednią przepuszczalnością wody. Agrowłóknina służy m.in. do ochrony roślin i minimalizowania występowania chwastów.

Ponadto tkanina podnosi temperaturę podłoża, co przyspiesza rozwój roślin, a w przypadku młodych sadzonek może stanowić ochronę przed przymrozkami, wiatrem i szkodnikami, jednocześnie przepuszczając odpowiednią ilość światła.

Należy rozróżniać dwa rodzaje agrowłókniny. Agrowłóknina biała zimowa doskonale sprawdzi się w przypadku potrzeby ochrony roślin np. przed przymrozkami i innymi czynnikami zewnętrznymi.

Natomiast agrowłóknina czarna lepiej pochłania promienie słoneczne, dlatego warto ją stosować do roślin narażonych na oparzenia słoneczne i wysychanie gleby. Dobrze sprawdzi się w przypadku warzyw ciepłolubnych, takich jak np. pomidory czy papryka.

Szereg kolorowych pojemników na odpady stojących na tle bloków mieszkalnych, na brukowanej nawierzchni, wśród których znajdują się niektóre oznaczone odpowiednimi kategoriami recyklingu oraz kilka kartonów ustawionych obok pojemników.
Do którego kontenera wyrzucić agrowłókninę wykonaną z polipropylenu?ZOFIA BAZAKEast News

Gdzie wyrzucić agrowłókninę?

Agrowłóknina biodegradowalna, wykonana z naturalnych materiałów, takich jak włókna roślinne czy juta, powinna trafić do brązowego pojemnika na odpady biodegradowalne. Z powodzeniem możną ją również bezpiecznie kompostować.

Z kolei agrowłókninę wykonaną z polipropylenu, który z uwagi na strukturę włókniny i zanieczyszczenia powstałe podczas użytkowania w ogrodzie, nie może zostać poddany skutecznemu procesowi przetworzenia, należy wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

Kobieta w jasnofioletowej bluzie przygotowuje jedzenie w domowej, nowoczesnej kuchni ozdobionej zielonymi motywami roślinnymi. Na blacie leżą warzywa, a w tle widoczne są kuchenne akcesoria i dekoracje.
Sprzątanie nigdy nie było prostsze i przyjemniejszeCanva ProINTERIA.PL
