Mniejsza oponka, lepsze trawienie. Pij 1-3 filiżanki, ale zwróć uwagę na ten szczegół

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Naukowcy od lat próbują znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego tłuszcz odkładający się na brzuchu bywa tak trudny do zredukowania i dlaczego u jednych pojawia się szybciej niż u innych. W najnowszych analizach postanowili przyjrzeć się napojowi, który towarzyszy milionom ludzi każdego dnia. Okazuje się, że może istnieć związek między ilością tłuszczu w okolicy brzucha, a ilością i rodzajem wypijanej kawy.

Starsza kobieta z siwymi włosami spiętymi w kok, w okularach, siedzi na brązowej skórzanej kanapie. Trzyma kubek do kawy w jednej ręce i talerzyk w drugiej, ubrana w wzorzystą bluzkę. W tle widoczne wnętrze mieszkania z obrazem na sztaludze i nowoczesn...
Co wspólnego ma picie kawy z tłuszczem trzewnym?Yuri Arcurs peopleimages.com123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Im mniej tłuszczu trzewnego, tym lepiej
  2. Kawa jako wsparcie przemiany materii
  3. Nie każda kawa będzie wsparciem dla zdrowia

Im mniej tłuszczu trzewnego, tym lepiej

Coraz więcej badań pokazuje, że picie kawy może mieć związek z mniejszą ilością tzw. tłuszczu trzewnego, czyli tego, który odkłada się głęboko w jamie brzusznej wokół wątroby, jelit i innych narządów. To właśnie on jest uznawany za najbardziej niebezpieczny, bo zwiększa ryzyko cukrzycy typu 2, nadciśnienia czy chorób serca. W badaniu z 2025 roku opublikowanym na łamach "Obesities" naukowcy przeanalizowali dane ponad 19 tysięcy dorosłych osób i zauważyli, że ci, którzy regularnie pili kawę, mieli mniej tłuszczu zgromadzonego w okolicy brzucha niż osoby, które jej nie piły.

Zobacz również:

Naukowcy dokonali zaskakującego odkrycia. W tej proporcji kawy i herbaty kryje się szansa na długowieczność
Zdrowie

Kawa i herbata zapewnią długowieczność? Tak, ale trzymaj się tej zasady

Natalia Jabłońska

Autorzy podkreślili, że zależność była widoczna nawet po uwzględnieniu innych czynników stylu życia, takich jak dieta czy aktywność fizyczna. Nie oznacza to jednak, że sama kawa "spala tłuszcz", raczej może być jednym z elementów zdrowszego stylu życia.

Kawa jako wsparcie przemiany materii

Osoba nalewa świeżo zaparzoną kawę z zaparzacza typu French press do niebieskiego kubka stojącego na białym blacie. W tle widoczne są fragmenty innych przedmiotów kuchennych, w tym miska z pomarańczami.
Badania wskazują, że picie kawy może mieć związek z lepszym metabolizmem i mniejszą ilością tkanki tłuszczowejPhotographer: Dragos Condrea123RF/PICSEL

Podobne wnioski przyniosło badanie opublikowane w 2023 roku w "Clinical Nutrition". Naukowcy obserwowali osoby z zaburzeniami metabolicznymi przez kilka lat i sprawdzali, jak zmiana ilości wypijanej kawy wpływa na ich skład ciała. Okazało się, że osoby, które zwiększyły spożycie kawy z bardzo niskiego do umiarkowanego poziomu, miały z czasem mniej tkanki tłuszczowej, zwłaszcza w obrębie tułowia. Co ciekawe, efekt ten dotyczył głównie kawy z kofeiną, a nie bezkofeinowej. Sugeruje to, że kofeina może przyspieszać przemianę materii i wspierać spalanie tłuszczu. Dodatkowo kawa zawiera wiele naturalnych przeciwutleniaczy, które mogą wpływać na sposób, w jaki organizm przetwarza cukry i tłuszcze.

W badaniu japońskich naukowców z 2020 roku opublikowanym w czasopiśmie Nutrients wykazano z kolei, że osoby codziennie pijące kawę rzadziej miały nadmiar tłuszczu w okolicy brzucha oraz rzadziej spełniały kryteria zespołu metabolicznego.

Nie każda kawa będzie wsparciem dla zdrowia

Filiżanka świeżo zaparzonej kawy z ciemną cremą, ustawiona na niebieskawym spodku na drewnianym stole; na powierzchni napoju widoczny jest charakterystyczny wzór utworzony przez piankę.
Czarna, bez mleka, śmietanki i cukru - taka kawa potrafi rzeczywiście wesprzeć nasze zdrowieKrivsun Vladimir123RF/PICSEL

Naukowcy zaznaczyli jednak, że największe korzyści obserwowano przy umiarkowanym spożyciu: zwykle od jednej do trzech filiżanek dziennie. Kluczowe znaczenie ma też sposób picia kawy: czarna kawa bez cukru i kalorycznych dodatków działa inaczej niż napój z dużą ilością syropów czy śmietanki, który przyniesie kompletnie odwrotne skutki. Istotne jest także to, by nie wypijać jej na czczo, bo może to prowadzić do poważnych zaburzeń pracy układu trawiennego, w tym problemów z trzustką czy woreczkiem żółciowym. Szczególnie uważać z jej piciem powinny także osoby z problemami z sercem i krążeniem oraz jelitami. Najlepiej skonsultować spożywanie kofeiny ze swoim lekarzem prowadzącym, który określi czy i ile kawy będzie odpowiednie, by wspomóc, a nie zaszkodzić.

Podsumowując, dostępne badania sugerują, że kawa pita rozsądnie i w ramach zdrowego stylu życia, może wspierać kontrolę masy ciała i ograniczać odkładanie się niebezpiecznego tłuszczu brzusznego, ale z pewnością nie zastąpi zbilansowanej diety ani ruchu.

Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność. 

Soczyste truskawki i borówki na białym talerzu, w tle koszyk z cytrynami i pomarańczami, fragment napisu 'porady' na grafice.
Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysłMagda WeidnerINTERIA.PL
"Nomada". W Chinach to normalne? "Byłam kochanką i nie wiedziałam"INTERIA.PL

Najnowsze