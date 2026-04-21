Spis treści: Groszek pachnący: zapomniany pewniak naszych babć Wiesz, kiedy sadzić groszek pachnący? Czas jest ważny Gdzie sadzić groszek pachnący? Idealne miejsce Pielęgnacja groszku pachnącego. Będzie kwitł do jesieni

Groszek pachnący: zapomniany pewniak naszych babć

Groszek pachnący jeszcze kilkadziesiąt lat temu był prawie w każdym ogrodzie, ale obecnie raczej próżno szukać go na rabatach. Szkoda, ponieważ przepięknie i intensywnie rośnie i dosłownie mieni się kwiatami, które z daleka wyglądają jak motyle. Płatki mogą być w różnym kolorze: białym, fioletowym, czerwonym, różowym i purpurowym. Groszek pachnący to bardzo uniwersalna roślina: sprawdzi się nie tylko na rabacie, ale także w balkonowych donicach.

Groszek pachnący jest niestety wymagający, ale trud uprawy się opłaci, ponieważ nie tylko przykuwa wzrok, ale także przepięknie pachnie - powinno nas to skłonić do tego, aby się nim należycie zająć.

Wiesz, kiedy sadzić groszek pachnący? Czas jest ważny

Groszek pachnący można sadzić w rozsadach w domu i poczekać, aż zakiełkuje, ale nie ma przeciwwskazań do tego, aby umieścić go wprost do gruntu. Roślina jest lekko odporna na mróz, więc powinna poradzić sobie w trakcie przymrozków. Kiedy sadzić groszek pachnący? Kwiecień to idealny czas, aby umieścić go w gruncie.

Jeśli nasz groszek zasiejemy w kwietniu, to pierwsze kwiaty pojawią się już w czerwcu. Oczywiście, możemy przedłużać termin kwitnienia groszku pachnącego, aż do wczesnej jesieni. Wystarczy zrobić w bardzo łatwy sposób: trzeba wsiewać groszek pachnący do gruntu partiami, co dwa tygodnie.

Zanim jednak umieścimy groszek pachnący w ziemi, warto nasiona przygotować: warto je namoczyć w wodzie. W takiej kąpieli powinny spędzić co najmniej kilkanaście godzin - wtedy szybciej zakiełkują.

Gdzie sadzić groszek pachnący? Idealne miejsce

Groszek pachnący szybko się pnie na wysokość ponad dwóch metrów 123RF/PICSEL

Groszek pachnący jest wymagający, jeśli chodzi o miejsce oraz ziemię. Po pierwsze - tam, gdzie zostanie zasiany, musi być jasno. Intensywne promienie słoneczne to klucz do sukcesu. Półcień nie jest zabroniony, ale wtedy groszek pachnący nie zakwitnie spektakularnie.

Jeśli uprawa groszku pachnącego ma się powieść, potrzebuje do tego odpowiedniej gleby. Musi być żyzna, próchnicza i przepuszczalna. Aby roślina rozwijała się prawidłowo potrzebuje również odpowiedniego pH: najlepiej zasadowego albo neutralnego.

Z racji tego, że groszek pachnący jest pnączem, już na etapie sadzenia musi mieć zapewnione podpory. Nawet wtedy, kiedy umieszczamy go w doniczce, to warto już wsadzić do pojemnika drabinkę. Natomiast w ogrodzie obecność groszku pachnącego daje większe pole do popisu. Można za jego pomocą stworzyć zieloną ścianę, zazielenić altanę albo trejaż.

Pielęgnacja groszku pachnącego. Będzie kwitł do jesieni

Kwiaty intensywnie pachną i wyglądają jak drobne motylko 123RF/PICSEL

Wydawać by się mogło, że groszek pachnący uprawiać jest łatwo. Rzeczywiście, nie wymaga skomplikowanych procesów, ani zabiegów, ale jednak ważna jest regularność. Pierwsze, co nam musi wejść w nawyk, to podlewanie. Musimy pamiętać o regularnym podlewaniu tak, aby gleba, była stale wilgotna. Z drugiej strony nadgorliwość także jest niewskazana - nadmiar wody spowoduje, że groszek pachnący błyskawicznie zgnije i zwiędnie.

Co jeszcze trzeba wiedzieć? Groszek pachnący, z racji intensywnego kwitnięcia, potrzebuje solidnego nawożenia. Na samym początku wzrostu, potrzebuje nawozów azotowych, które pobudzają roślinę do wzrostu. Później, kiedy już groszek pachnący kwitnie, potrzebuję preparatów wieloskładnikowych, które sprzyjają kwitnięciu.

O czym jeszcze musimy pamiętać, jeśli chcemy mieć pięknie ukwieconą rabatę przez groszek pachnący? Warto zastosować jeszcze jeden trik: warto pamiętać, aby w trakcie całego sezonu usuwać na bieżąco przekwitnięte kwiatostany. To z jednej strony może pobudzić groszek pachnący do ponownego kwitnienia, a z drugiej strony wzmocni całą roślinę i uchroni przed atakami chorób np. grzybowych.

