Prysznic i pralka naraz? To proszenie się o kłopoty

Gdy pralka zaczyna pobierać wodę, robi to seriami, a nie równomiernie, przez co w instalacji pojawiają się chwilowe spadki ciśnienia. Pod prysznicem oznacza to nagłe zmiany strumienia i temperatury, bo bateria traci równowagę między wodą zimną a ciepłą. W praktyce w ciągu kilku sekund strumień potrafi zmienić się z lodowatego w niemal wrzący. W wannie oznacza to konieczność spuszczenia i ponownego nalania wody, a pod prysznicem w najlepszym razie silny dyskomfort, a w najgorszym realne ryzyko bolesnych poparzeń. Szczególnie wyraźnie widać to w mieszkaniach z podgrzewaczami przepływowymi i kotłami dwufunkcyjnymi, które reagują na każdy skok poboru wody natychmiastową zmianą temperatury.

Drugim problemem jest prąd, bo pralka należy do najbardziej energochłonnych urządzeń w domu. Podczas podgrzewania wody jej grzałka pobiera zwykle od około 1800 do 2500 watów, a do tego dochodzi silnik, elektronika i pompy, co oznacza obciążenie porównywalne z kilkoma czajnikami elektrycznymi pracującymi jednocześnie. W starszych instalacjach taki pobór często jest wystarczający, by pojawiły się spadki napięcia, nagrzewanie przewodów albo wybijanie zabezpieczeń. Gdy w tym samym czasie ktoś bierze prysznic lub kąpiel, ryzyko rośnie, bo wilgoć i mokra skóra znacząco obniżają opór elektryczny ciała. Nawet niewielkie przepięcie z uszkodzonego kabla czy urządzenia, które w suchym pomieszczeniu mógłby pozostać niezauważone, w łazience staje się groźne i prowadzi do porażeń.

Jeśli pojawiają się sygnały ostrzegawcze, najważniejsze jest szybkie zdiagnozowanie i usunięcie usterki

Ostatecznie wszystko zależy od jakości instalacji i stanu sprzętu, ale nigdy nie ma tu pełnej gwarancji bezpieczeństwa. W nowych budynkach, z poprawnym uziemieniem, połączeniami wyrównawczymi i sprawnym wyłącznikiem różnicowoprądowym, jednoczesne pranie i kąpiel częściej kończą się irytacją z powodu skaczącej temperatury wody niż wypadkiem. To jednak nie eliminuje zagrożenia, bo awaria pralki, uszkodzony przewód, nieszczelność albo gniazdo umieszczone zbyt blisko strefy mokrej nadal mogą doprowadzić do bolesnych konsekwencji.

Jak kąpać się bezpiecznie, gdy pralka już pracuje?

Najlepszym wyjściem jest rozdzielenie tych czynności w czasie, ale gdy nie ma takiej możliwości, liczy się ograniczenie ryzyka. Jeśli program prania na to pozwala, warto zatrzymać cykl na czas kąpieli, bo eliminuje to jednoczesne obciążenie instalacji i zmniejsza szansę, że w trakcie kąpieli pralka wejdzie akurat w fazę grzania wody lub intensywnego poboru prądu. Gdy nie da się przerwać prania, kąpiel powinna być możliwie krótka i prowadzona ze zwiększoną ostrożnością. Pod prysznicem oznacza to używanie raczej słabego strumienia, a w przypadku wanny dokładne sprawdzenie temperatury wody przed wejściem.

Drugim krokiem są dobre nawyki techniczne. Przewód zasilający, wtyczka i gniazdo powinny być regularnie oglądane pod kątem pęknięć, przetarć i luzów, bo to najczęstsze źródła awarii. W łazience standardem powinna być sprawna ochrona różnicowoprądowa o czułości 30 mA oraz prawidłowo wykonane strefy bezpieczeństwa przy wannie i prysznicu.

Ustawienie prania na godziny poza porannym i wieczornym szczytem kąpielowym, użycie opóźnionego startu albo uruchamianie cyklu dopiero po skończonym prysznicu rozwiązuje problem bez kosztów i bez stresu. Tam, gdzie pralka musi stać w łazience, rozsądne jest wydzielenie dla niej osobnego obwodu i okresowy przegląd instalacji pod kątem uziemienia, połączeń wyrównawczych i zabezpieczeń. Jeśli pojawiają się sygnały ostrzegawcze, takie jak wybijanie bezpieczników, migotanie światła, zapach przegrzewania, wycieki albo niestabilna temperatura wody, najważniejsze jest szybkie zdiagnozowanie i usunięcie usterki.

