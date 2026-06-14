Monstera i sansewieria będą zachwycone. Wystarczą 4 składniki

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Kurz na liściach roślin doniczkowych to nie tylko problem estetyczny. Zalegający pył może ograniczać fotosyntezę, osłabiać wzrost i pogarszać kondycję ulubionych monster, sansewierii czy zamiokulkasów. Zamiast sięgać po drogie preparaty ze sklepu, możesz przygotować domowy płyn, który nie tylko usunie zabrudzenia, ale także nabłyszczy liście i pomoże odstraszyć szkodniki.

Osoba w niebieskiej koszuli czyści duży liść monstery białą ściereczką przy doniczce z rośliną.
Domowy płyn do wycierania liści roślin domowych nie tylko nabłyszczy, usunie kurz, ale też odstraszy szkodniki123RF/PICSEL

Uważaj na kurz na swoich roślinach domowych

Każdy posiadacz roślin doniczkowych w domu zmaga się z tym problemem. Kurz osadzający się na liściach sansewierii, monstery, zamiokulkasa czy innych roślin to nie tylko defekt wizualny, ale także w dłuższej perspektywie szereg problemów dla samej rośliny:

  • ograniczony zostaje dostęp światła niezbędnego do fotosyntezy,
  • roślina produkuje mniej energii potrzebnej do wzrostu,
  • zatykane są aparaty szparkowe odpowiedzialne za wymianę gazową,
  • wzrasta ryzyko osłabienia i wolniejszego wzrostu,
  • liście mogą tracić naturalny połysk i zdrowy wygląd

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Oczywiście przecieranie ich szmatką zwilżoną samą wodą jest jakimś rozwiązaniem, ale jeśli zależy nam na kompleksowym dbaniu o rośliny, warto zainteresować się specjalnymi płynami do przecierania liści. Dostępne w marketach gotowe mieszanki są skuteczne, ale dość drogie. Na szczęście wielozadaniowy płyn można przygotować w domu - nie psuje się, będzie wystarczył na naprawdę długo a oprócz pozbycia się kurzu, ma szereg dodatkowych zastosowań, z których rośliny będą bardzo zadowolone.

Domowy płyn do liści roślin domowych

Warto pamiętać o regularnym myciu liści monstery z kurzu i zanieczyszczeń
Wystarczy butelka z atomizerem i kilka składników, by stworzyć wielozadaniowy płyn do przecierania liści123RF/PICSEL

Oczywiście istnieje wiele "przepisów" na stworzenie samodzielnie płynów "anty-kurz" do roślin, ale ten, oprócz pozbycie się kurzu także nawilży i nabłyszczy liście najpopularniejszych gatunków roślin domowych i co ważne, odstraszy potencjalne szkodniki. Oto przepis na jeden z przetestowanych przez setki internautów i ogłoszony "złotym graalem wśród domowych specyfików", płyn do mycia liści.

Składniki:

  • 500 ml wody (około 2 szklanki)
  • 2 łyżki oleju neem (olej z miodli indyjskiej)
  • 1 łyżka mydła kastylijskiego miętowego (lub naturalnego mydła kastylijskiego w płynie - można zastąpić szarym mydłem w płynie)
  • 1 łyżeczka alkoholu izopropylowego (IPA 70 - 99 proc.)

Roztworem warto przecierać liście raz na 2-4 tygodnie, zwłaszcza, jeśli mają tendencję do "przyciągania" szkodników takich jak przędziorków, mszyc czy wełnowców. Warto najpierw zrobić test na jednym liściu i przekonać się, czy roślina dobrze zareaguje na mieszankę.

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