Dlaczego na zamontowanie klimatyzatora w mieszkaniu potrzebna jest zgoda?

Latem, zwłaszcza, gdy przez wiele dni utrzymują się ekstremalne upały, wiele osób decyduje się na zamontowanie klimatyzacji w swoich mieszkaniach. Jeśli mowa o urządzeniu z jednostką zewnętrzną, którą zazwyczaj montuje się na elewacji budynku wielorodzinnego, stanowiącej część wspólną bloku, trzeba pamiętać o uzyskaniu pewnych pozwoleń.

W większości przypadków właściciel mieszkania jest zobowiązany do uzyskania zgody od wspólnoty lub spółdzielni, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku. Podmiot opiniujący oceni, czy planowany montaż klimatyzatora może negatywnie wpływać na elewację budynku, np. szpecąc jego estetykę lub przyczyniając się do pogarszania stanu technicznego elewacji.

Niekiedy brana jest pod uwagę również kwestia uciążliwości dla sąsiadów w kontekście hałasu emitowanego przez takie urządzenie. Obowiązujące przepisy wskazują, że dopuszczalny poziom hałasu emitowanego przez urządzenia zewnętrzne, w tym m.in. klimatyzatory, wynosi 55 dB w ciągu dnia i 45 dB w porze nocnej.

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Czy klimatyzator na balkonie bez zgodny wspólnoty jest legalny? PIOTR KAMIONKA Reporter

Czy można zamontować klimatyzator na balkonie?

Wielu właścicieli mieszkań, chcąc ominąć regulacje związane z uzyskaniem zgody wspólnoty lub spółdzielni, postanawia zamontować klimatyzator na balkonie, wychodząc z założenia, że nie jest to część wspólna budynku wielorodzinnego.

Status prawny balkonu przylegającego do lokalu mieszkalnego nie jest jednak jednoznaczny. Otóż uchwała Sądu Najwyższego z 7 marca 2008 r. wskazuje na pewnego rodzaju tzw. podziału funkcjonalny balkonu.

Jedna jego część służy wyłącznie właścicielowi, natomiast druga jest elementem konstrukcyjnym całego budynku, a więc tzw. częścią wspólną. Wspomniana uchwała wówczas dotyczyła tego, czy obowiązek remontu balkonów w budynku mającym wyodrębnioną własność lokali obciąża wyłącznie właścicieli poszczególnych lokali, czy też może obciążać wspólnotę mieszkaniową, zwłaszcza jeśli remont dotyczy elementów konstrukcyjnych balkonów.

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W uchwale wskazano, że częścią służącą wyłącznie właścicielowi jest przestrzeń wewnętrzna wyznaczona m.in. podłogą i balustradą, w niektórych przypadkach również ze ścianami bocznymi.

Z kolei elementy konstrukcyjne trwale połączone z bryłą budynku, zatem np. płyta betonowa, usytuowane na zewnątrz względem przestrzeni mieszkalnej to tzw. części wspólne.

Wobec tego urządzenie w postaci klimatyzatora postawione na podłodze balkonu nie będzie wymagało zgody administracyjnej, ale umieszczenie jednostki zewnętrznej klimatyzatora na elewacyjnej części balkonu, innymi słowy - zamontowanie do ściany budynku w obrębie balkonu - już zdecydowanie tak.

Nawet jeśli urządzenie postawimy na podłodze balkonu, co zgody nie wymaga, to jednak prawdopodobnie zajdzie potrzeba poprowadzenia przewodów przez ścianę, zatem przez część wspólną.

Zamontowanie klimatyzatora bez odpowiedniej zgody. Co za to grozi?

W przypadku zainstalowania klimatyzatora z jednostką zewnętrzną montowaną na elewacji budynku wielorodzinnego bez niezbędnej zgody, należy się liczyć z poważnymi konsekwencjami.

Administrator budynku może nakazać zdemontowanie urządzenia w określonym terminie. Jeśli na skutek montażu lub demontażu uszkodzono elewację budynku, wspólnota może zdecydować się na nałożenie kary na właściciela mieszkania. Wysokość kary zazwyczaj wynika z regulaminu danej wspólnoty.

Ponadto wspólnota może pociągnąć właściciela lokalu, do którego przynależy klimatyzator zamontowany bez pozwolenia, do odpowiedzialności na drodze cywilnej i domagać się od niego naprawienia szkód i odszkodowania.

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