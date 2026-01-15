Spis treści: Azalia doniczkowa w domu? Chwyci cię za serce! Jak uprawiać azalię doniczkowych? Jak dbać o azalię? Oto najczęstsze wymagania Azalia nie kwitnie? Oto, co trzeba zrobić

Azalia doniczkowa w domu? Chwyci cię za serce!

Jeśli nie możemy przejść obojętnie obok kwitnących rododendronów, a ogród jest tylko w sferze marzeń, to nie musimy rozstawać się z widokiem kwitnących roślin w domu. Azalia na małych metrażach sprawdzi się doskonale: wystarczy zapewnić jej odpowiednie warunki, a będzie nie tylko intensywnie rosła. Przy odrobinie poświęconej uwagi zacznie kwitnąć nieprzerwanie przez kilka miesięcy w trakcie roku.

Jak wygląda azalia doniczkowa? W sklepach ogrodniczych albo kwiaciarniach można najczęściej znaleźć egzemplarze na pniu, które można łatwo formować. Co prawda, liście azalii są drobne i lekko owłosione, które pokrywają łodygi przez cały rok, to chętnie tworzy kwiaty w różnych kolorach: białych, różowych i czerwonych.

Jak uprawiać azalię doniczkowych?

Azalia ma twarde warunki uprawowe, ale łatwo je sprostać 123RF/PICSEL

Co zrobić, aby azalia rosła w naszym domu? Tak naprawdę niewiele. Kluczowe jest ustawienie doniczki z rośliną w odpowiednim miejscu. Azalia lubi jasne stanowiska, ale nie może być narażona na bezpośrednie promienie słoneczne. Najlepiej, jeśli ustawi się ją tam, gdzie światło jest rozproszone. Jedyne, co może być trudniejsze do spełnienia, to utrzymanie optymalnej temperatury. Niestety, azalie doniczkowe nie lubią ciepłych miejsc - preferują miejsca, gdzie temperatura oscyluje wokół 20 stopni Celsjusza.

Oczywiście, latem możemy naszą azalię umieścić także na balkonie albo ogrodzie. Jednak wtedy musimy zapewnić jej sporą dawkę cienia - umieszczenie doniczki pod drzewem jest optymalnym rozwiązaniem.

Jak dbać o azalię? Oto najczęstsze wymagania

Azalia doniczkowa potrzebuje stałych dawek nawodnienia. Jeśli dopiero przygotowuje się do wypuszczenia pąków kwiatowych, możemy przyjmować stałe interwały podlewania np. co tydzień (stosujemy wtedy niewielką ilość wody). Jeśli zaś azalia kwitnie, trzeba zwiększyć częstotliwość dozowania wody: podłoże musi być cały czas delikatnie wilgotne, ale nadmiar wody nie może równocześnie zalegać w doniczce.

Młode azalie trzeba przesadzać co roku. Wiosną wybieramy doniczkę nieco większą od poprzedniej. Nie musimy wybierać dużego pojemnika, ponieważ wtedy roślina skupi się na rozroście bryły korzeniowej, zamiast na tworzeniu naziemnych części. Starsze egzemplarze - kilkuletnie - można spokojnie przesadzać raz na dwa/trzy lata. Jedyne, co trzeba wiedzieć, że azalie muszą rosnąć w glebie z dużą domieszką torfu, ponieważ on ma odpowiednie pH (kwaśne) dla azalii.

O czym trzeba jeszcze pamiętać, kiedy azalię mamy w domu? Roślina uwielbia przycinanie, a ten zabieg nawet jest wskazany. Wiosną usuwamy pędy przerośnięte i pozbawione liści, a także te, które burzą pokrój naszej azalii. Dodatkowo możemy delikatne usuwać młodsze łodygi. Nie musimy się jednak obawiać, że nasza roślina obumrze, ponieważ szybko się zagęści i pokryje później kwiatami.

Azalie doniczkowe zazwyczaj są odporne na choroby. Możemy jednak czasem zauważyć gnicie liści, które jest spowodowane nadmiarem wilgoci. Wtedy trzeba zastosować środek grzybobójczy oraz ograniczyć podlewanie. Jeśli zaś nie mamy sobie niczego do zarzucenia, a azalia gubi liście bez powodu, to znak, że nasza roślina nie ma dostatecznej ilości promieni słonecznych.

Azalia nie kwitnie? Oto, co trzeba zrobić

Aspiryna może poprawić kwitnienie azalii Olha Solodenko 123RF/PICSEL

Jeśli nasza azalia ma odpowiednie warunki, ale nadal nie kwitnie, to znaczy, że potrzebuje solidnej dawki nawozów. Oczywiście, możemy sięgnąć po nawozy przeznaczone dla rododendronów albo roślin kwasolubnych. Oczywiście, można sięgnąć po domowe nawozy: 100 ml kawy albo herbaty można rozpuścić w litrze odstanej wody. Inny patent? Wystarczy jedna tabletka aspiryny, która również może pobudzić azalię do kwitnienia.

Jak często stosować nawozy do azalii? W okresie od wiosny do lata, można stosować domowe preparaty raz na miesiąc.

