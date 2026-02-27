Spis treści: Endywia kędzierzawa: wszystko, co trzeba o niej wiedzieć Dlaczego warto jeść endywię? Endywia jest konieczna w diecie Endywia kędzierzawa ma sporo zalet Uprawa endywii kędzierzawej

Endywia kędzierzawa: wszystko, co trzeba o niej wiedzieć

Endywia kędzierzawa to jedna z przedstawicielek bardzo licznej rodziny kapustowatych. Co prawda, trudno ją znaleźć w dyskontach, ale już w warzywniakach albo na targowiskach spotykana jest częściej. Endywia zazwyczaj spożywana jest przez koneserów, ze względu na jej gorzkawy smak. Co więcej, roślina była ceniona już przez starożytnych Rzymian - oni uprawiali ją jednak w celach leczniczych.

Co jeszcze można powiedzieć o endywii kędzierzawej? Nie ma większego problemu, aby ją uprawiać. Z racji tego, że nie ma wygórowanych wymogów, a na dodatek jest mrozoodporna, to doskonała propozycja na samodzielny siew. Warto jednak endywii kędzierzawej przyjrzeć się nieco wnikliwiej, bo może nam sporo zaoferować.

Dlaczego warto jeść endywię?

Wiele osób unika jedzenia endywii kędzierzawej z jednego powodu. Dlatego, że jest gorzka. Fakt, smak może nieco odstraszać, ale to zasługa inuliny, czyli substancji korzystnej dla naszego organizmu. Jej obecność wspiera mikroflorę jelitową, co przekłada się na sprawną pracę tego narządu, ale także poprawia odporność, co jest dobre przez cały rok. Ponadto inulina zawarta w endywii pomaga utrzymywać prawidłowy poziom ciśnienia tętniczego oraz glukozy we krwi.

To tylko jeden z argumentów, aby endywią kędzierzawą się zainteresować, ponieważ ma o wiele więcej do zaoferowania.

Endywia jest konieczna w diecie

Endywia kędzierzawa to bogate źródło błonnika 123RF/PICSEL

Każda sałata kojarzona jest z dietą redukcyjną, a endywia nie jest w tym przypadku wyjątkiem. Fakt: jest niskokaloryczna (jedynie 17 kcal w 100 g) oraz odznacza się niskim indeksem glikemicznym (IG - 15), co sprawia, że może być śmiało wykorzystywana w trakcie odchudzania oraz diecie na co dzień.

Z drugiej strony endywia kędzierzawa jest bogata w błonnik pokarmowy. Wiadomo, że to właśnie on jest znany jako "sprzymierzeniec jelit". Nie tylko faktycznie pomaga zrzucić zbędne kilogramy, ale także pobudza narząd do sprawniejszego działania. Wszystko to przyczynia się do tego, że endywia może regulować pracę jelit, pomagać w sprawniejszym trawieniu i utrudniać wchłanianie tzw. złego cholesterolu.

Endywia kędzierzawa ma sporo zalet

Liściaste warzywo warto wprowadzić do diety nawet wtedy, kiedy nasza waga nie budzi zastrzeżeń. Endywia kędzierzawa ma do zaoferowania wiele cennych substancji. Jak każde zielone warzywo - jest bogata w przeciwutleniacze. To substancje, które mogą chronić przed rozwojem chorób cywilizacyjnych, ale nie tylko. Jedzenie endywii pomoże opanować stany zapalne, opóźnić starzenie się komórek organizmu oraz usunąć nagromadzone toksyny, co jest bardzo korzystne dla wątroby i nerek.

To nie jedyne korzyści z tego, że endywia kędzierzawa zagości w naszej diecie częściej. Wystarczy spojrzeć na to, co skrywa się w jej zielonych liściach:

witamina C - niezbędna, aby odporność działała bez zarzutu. To także silny przeciwutleniacz i substancja wzmacniająca naczynia krwionośne, a to przekłada się na normalizację ciśnienia tętniczego krwi. Witamina C pomaga także syntetyzować kolagen, a to przekłada się na zdrowszy wygląd skóry.

witamina A - odpowiada za wiele procesów w organizmie. Wspiera pracę oczu, usuwa stany zapalne, a także chroni ciało przed nadmiernym promieniowaniem UV. Do tego pomaga regenerować się skórze, pomaga w procesach gojenia, ale także może opóźniać procesy starzenia się skóry.

witaminy z grupy B - cały pakiet odpowiada za sprawne działanie organizmu. Najbardziej korzystnie działają na układ krążenia i nerwowy.

potas - niezbędny, aby serce działało tak, jak powinno. Pomaga m.in. normalizować ciśnienie tętnicze.

fosfor - najbardziej znany jest z tego, że - obok wapnia - pomaga budować zdrowe kości i zęby. Dodatkowo utrzymuje gospodarkę zasadową organizmu na odpowiednim poziomie oraz działa korzystnie na układ nerwowy.

cynk - najbardziej zasłużony w działaniach poprawy kondycji skóry, kości i włosów.

Uprawa endywii kędzierzawej

Uprawa endywii nie jest skomplikowana. Wystarczy zapewnić jej żyzną glebę oraz zaciszne i nasłonecznione miejsce w ogrodzie. Oczywiście, dobrze zapewnić jej odpowiednie towarzystwo. Endywia kędzierzawa rośnie zdrowo obok marchwi, rzodkiewki, cebuli, fasoli, tymianku oraz mięty.

Endywię można wysiewać do rozsady już w marcu, ale równie dobrze można sadzić ją bezpośrednio do gruntu w maju.

