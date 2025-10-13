Dlaczego okna w mieszkaniu są zaparowane?

Zaparowane okna jesienią i zimą to bolączka milionów gospodarstw domowych. Okna parują od wewnątrz m.in. z powodu wysokiej wilgotności powietrza w danym pomieszczeniu oraz wyraźnej różnicy temperatury panującej np. w kuchni i na zewnątrz. Takie warunki sprzyjają skraplaniu się pary wodnej, która osadza się na zimnej szybie.

Problem związany z zaparowanym oknem może być szczególnie widoczny m.in. w przypadku gotowania posiłków lub podczas suszenia prania w pomieszczeniu. Sytuację może pogorszyć niesprawnie działająca wentylacja w domu lub mieszkaniu.

W związku z tym, chcąc ograniczyć parowanie okien, należy pamiętać o regularnym wietrzeniu pomieszczeń, a jeśli problem z wilgocią jest poważny, warto sięgnąć po dedykowane pochłaniacze wilgoci i umieścić je przy oknach.

Jak czyścić okna, by nie parowały?

Nie ma jednego, skutecznego sposobu na wyeliminowanie problemu zaparowanych okien, ale stosując pewne metody, możemy skutecznie go zminimalizować. Przygotowując pewne roztwory na bazie podstawowych produktów, które zazwyczaj mamy w domu i nanosząc je na szyby w oknach, z powodzeniem ograniczymy osadzanie się wilgoci i parowanie okien.

Pierwszy sposób polega na zmieszaniu octu z wodą w proporcjach 1:3. Taką mieszankę przelewamy do butelki z funkcją spryskiwacza i nanosimy na szybę. Następnie szybę dokładnie przecieramy suchą i miękką ściereczką.

Popularny trik na zaparowane okna polega również na sięgnięciu po piankę do golenia. Piankę dokładnie rozprowadzamy po szybie od wewnętrznej strony okna i czekamy, aż wyschnie, następnie dokładnie wycieramy miękką ściereczką.

Warto również przygotować roztwór z gliceryny i wody w proporcjach 1:10, czyli np. jedna łyżka gliceryny na 10 łyżek wody. Miksturę przelewamy do butelki ze spryskiwaczem, nanosimy na szybę okna od wewnętrznej strony i zostawiamy do wyschnięcia.

