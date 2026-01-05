Jak pozbyć się soli z butów? Pomoże skórka od chleba

Jest na to kilka domowych sposobów, a wśród nich najbezpieczniejszym dla obuwia jest chleb, a konkretnie jego skórka.

Jeśli masz w domu kilkudniowy chleb, którego smak daleki jest od świeżego, miękkiego, aromatycznego pieczywa, zamiast wyrzucać go do kosza, wykorzystaj w pielęgnacji obuwia. Domowy sposób na sól na butach jest banalny. Wystarczy, że będziesz delikatnie pocierać wewnętrzną stroną skórki białe plamy na powierzchni obuwia. Chleb wchłonie sól, a twoje buty będą bezpieczne. Aby metoda była skuteczna, pieczywo nie może być czerstwe, jak kamień - wewnętrzna strona skórki musi być miękka.

Jak usunąć sól z butów? Przyda się chleb 123RF/PICSEL

Jak usunąć sól z butów? Pomoże mleko

Jak usunąć sól z butów, jeśli plamy wyschły? W takiej sytuacji sprawdzi się inny kuchenny produkt - mleko. Podgrzej delikatnie biały napój, a następnie nasącz ciepłym mlekiem szmatkę lub wacik i pocieraj białe plamy z soli, aż znikną.

Następnie delikatnie przetrzyj buty wodą, by usunąć resztki mleka. Biały napój to nie tylko sposób na zaschnięte plamy po soli, ale także odpowiedź na pytanie: "jak usunąć sól z butów zamszowych?".

Jak usunąć sól z butów zamszowych? 123RF/PICSEL

Zimowe buty wymagają częstej pielęgnacji

Jednym ze sposobów na łatwiejsze radzenie sobie z zaciekami z soli na butach, jest ich częsta i prawidłowa pielęgnacja. Zimowe obuwie narażone jest na wiele czynników, które je niszczą, dlatego warto dbać o barierę ochronną butów, czyli regularnie je czyścić i pastować. Wypastowane i wyglancowane buty są lepiej chronione przed solą, a białe plamy łatwiej z nich usunąć.

Butów z zamszu nie można pastować, ale na rynku dostępne są specjalne impregnaty, które zabezpieczają obuwie przed szkodliwymi czynnikami.

