Mrówki na malinach - co naprawdę oznaczają i jak się ich pozbyć bez chemii?

Paulina Szymczak

Paulina Szymczak

Zbliża się sezon, krzaki malin obradzają, a na łodygach nagle pojawiają się dziesiątki mrówek. Większość osób zakłada, że te owady po prostu lubią słodkie owoce i zagrażają zbiorom. Prawda jest jednak zupełnie inna i znacznie bardziej podstępna. Mrówki na malinach to sygnał alarmowy, który świadczy o obecności groźnego szkodnika. Warto wiedzieć, co naprawdę dzieje się na krzakach, by móc szybko i skutecznie uratować plony.

Dojrzała malina na krzaku, otoczona zielonymi liśćmi, młodymi owocami i suchymi resztkami kwiatów.
Najczęstsze szkodniki malin123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Mrówki nie jedzą owoców. One pilnują swojego "stada"
  2. Co mrówki oznaczają dla krzaków?
  3. Bezpieczne sposoby na podwójny problem

Mrówki nie jedzą owoców. One pilnują swojego "stada"

Widok mrówek maszerujących po gałązkach od razu zachęca do walki z nimi. Tymczasem te owady wcale nie interesują się samą maliną. Są tam z powodu mszyc. Te drobne szkodniki żerują na młodych pędach i liściach, bezlitośnie wysysając z nich soki roślinne. Skutkiem ubocznym ich trawienia jest lepka, bardzo słodka wydzielina nazywana spadzią. Dla mrówek to prawdziwy rarytas. Relacja między tymi gatunkami przypomina hodowlę - mrówki dosłownie "doją" mszyce ze słodkiego syropu, a w zamian zaciekle bronią ich przed naturalnymi wrogami, na przykład przed biedronkami.

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Co mrówki oznaczają dla krzaków?

Obecność mrówek to jasny komunikat, że roślina powoli traci siły. Mszyce potrafią w krótkim czasie mocno osłabić krzak maliny. Liście zaczynają się zwijać, młode pędy ulegają deformacji, a same owoce rosną drobniejsze i jest ich po prostu mniej. Spadź również robi swoje. Pokrywa liście lepką warstwą, do której szybko przykleja się brud z otoczenia. Z czasem w tych miejscach rozwijają się grzyby sadzakowe. Tworzą one czarny nalot, który odcina roślinie dostęp do światła słonecznego. Wniosek jest prosty: próba pozbycia się samych mrówek nie ma sensu. Aby ocalić maliny, trzeba zlikwidować prawdziwe źródło problemu, czyli mszyce.

Garść świeżych, dojrzałych malin trzymanych na otwartej dłoni.
Usuwanie mrówek z malin123RF/PICSEL

Bezpieczne sposoby na podwójny problem

Stosowanie silnej chemii na krzakach, z których owoce często zjada się prosto z gałązki, nie jest dobrym rozwiązaniem. Zamiast tego lepiej sięgnąć po bezpieczne, domowe metody. Świetnie sprawdza się prosty oprysk na mszyce. Wystarczy rozpuścić łyżkę płynnego szarego mydła w litrze wody i dodać dwa rozgniecione ząbki czosnku. Taką mieszanką należy dokładnie spryskać krzak - w szczególności spodnią część liści i czubki pędów. Mydło unieszkodliwi mszyce, a ostry zapach czosnku zadziała odstraszająco. Aby z kolei zniechęcić mrówki do wspinania się na łodygi, wystarczy rozsypać wokół roślin fusy z kawy lub mielony cynamon. Owady nie tolerują tych aromatów i szybko poszukają sobie innej trasy, zostawiając maliny w spokoju.

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