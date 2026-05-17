Spis treści: Dlaczego mrówki pojawiają się na piwoniach? Najczęstszy mit: mrówki niszczą piwonie Kiedy mrówki mogą być sygnałem problemu? Czy usuwać mrówki z piwonii? Kiedy jest to potrzebne, a kiedy nie? Jak dbać o piwonie, żeby były zdrowe?

Dlaczego mrówki pojawiają się na piwoniach?

Mrówki pojawiają się na piwoniach, ponieważ wabi je słodki nektar wydzielany przez rośliny. Jest to mechanizm bardzo dobrze znany wśród roślin. W większości gatunków gruczoły zwane miodnikami lub nektarnikami wydzielające nektar znajdują się jednak wewnątrz kielicha kwiatowego. W ten sposób rośliny wabią zapylacze.

Piwonie nektarniki mają zlokalizowane w działkach kielicha, czyli liściach chroniących rozwijające się pąki. Takie nektarniki nazywane pozakwiatowymi spełniają nieco inne funkcje, a dokładnie ochronne. W ten sposób kwiat wabi owady, które mogą ochronić je przed innymi szkodnikami.

Najczęstszy mit: mrówki niszczą piwonie

Wielu ogrodników widząc mrówki na piwoniach, od razu sięga po chemiczne preparaty, które mają na celu ich eliminację. W rzeczywistości same mrówki nie wyrządzają krzewu szkody - nie obgryzają liści ani pąków. Żywią się jedynie wydzielanym przez nich słodkim nektarem, który zawiera dużą ilość cukrów. Stanowi on ważne źródło energii dla owadów.

Mrówki nie wpływają również na szybkość dojrzewania pąków i ich kwitnienie. Z tego powodu, ich obecność na krzewie nie powinna budzić niepokoju u hodowców. Nie zwalnia jednak ich z obowiązku regularnego monitorowania stanu krzewu.

Kiedy mrówki mogą być sygnałem problemu?

Kiedy piwonie zakwitają, przestają wydzielać nektar z miodników zlokalizowanych w działkach kielicha. To moment, w którym mrówki powinny opuścić krzew, ponieważ nie ma już źródła ich pożywiania. Sygnałem ostrzegawczym dla ogrodników jest moment, w którym tego nie robią.

Obecność mrówek na kwitnącym krzewie piwonii może wskazywać na inny problem. Mrówki często współwystępują z mszycami. Żywią się bowiem wydzielaną przez nich spadzią. Często się mówi, że mrówki "hodują" mszyce, ponieważ chronią je przed drapieżnikami np. biedronkami.

Jeśli zauważysz mrówki na innych częściach krzewu np. pędach czy liściach, sprawdź, czy nie ma na nich również mszyc, które mogą już wyrządzić spore szkody. Żywią się bowiem sokiem roślin wysysanym z liści i pędów. Duża ilość mszyc powoduje powolne zamieranie krzewu.

Mrówki mogą stanowić problem również w momencie, kiedy założą gniazdo w pobliżu korzeni piwonii. Ich podziemne korytarze tworzą puste przestrzenie przy korzeniach, co odcina roślinę od źródła wody i składników pokarmowych.

Czy usuwać mrówki z piwonii? Kiedy jest to potrzebne, a kiedy nie?

Same mrówki na pąkach piwonii nie stanowią problemu i nie muszą być usuwane z krzewu. Jeśli chcesz ściąć pędy piwonii, aby rozwinęły się w wazonie w domu, wystarczy zanurzyć je w wodzie przed przeniesieniem do domu. Dzięki temu spłuczesz mrówki z krzewu i nie przeniesiesz ich do domu.

Jeśli jednak mrówkom towarzyszą mszyce, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego preparatu. W sklepach ogrodniczych znajdziesz wiele produktów opartych na substancjach chemicznych lub naturalnych olejach.

Jak dbać o piwonie, żeby były zdrowe?

W maju piwonie zaczynają już kwitnąć. W tym okresie krzewy potrzebują regularnego nawodnienia. Jeśli wiosna jest sucha, staraj się podlewać krzewy co 2-3 dni. Pamiętaj jednak, że przelane krzewów może źle odbić się na ich kondycji. Aby utrzymać właściwe nawodnienie gleby, możesz zastosować ściółkowanie z kompostu. W ten sposób odżywisz roślinę, poprawisz strukturę gleby i uchronisz ją przed nadmiernym wysychaniem. Możesz też zastosować ściółkę z kory sosnowej.

Późna wiosna to okres, w którym należy zmienić stosowane nawozy do piwonii. W tym czasie roślina potrzebuje przede wszystkim fosforu i potasu - składników, które wpływają na kwitnienie. Sprawdzą się zatem uniwersalne nawozy do roślin kwitnących.

Pamiętaj także o regularnym monitorowaniu krzewów pod względem występujących szkodników i objawów chorób grzybowych. Gdy zauważysz plamy na liściach, masowe żółknięcie liści czy białe naloty na liściach - zastosuj odpowiednie preparaty przeciwgrzybiczne.

Regularnie usuwaj też przekwitłe kwiatostany. Dzięki temu roślina nie będzie traciła energii na zawiązywanie nasion. Na cięcie pędów, przyjdzie czas jesienią.

