Spis treści: Mrówki są pożyteczne, ale niekoniecznie na balkonie Jak pozbyć się mrówek na balkonie? Ziemia okrzemkowa skutecznie je odstrasza Fusy z kawy pomagają pozbyć się mrówek z donicy. Jest jeden warunek Wyjmij z szafki z przyprawami. Pieprz kajeński przegoni mrówki

Mrówki są pożyteczne, ale niekoniecznie na balkonie

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że mrówki odgrywają ważną rolę w ekosystemie. Pomagają rozkładać materię organiczną i oczyszczają środowisko z drobnych resztek roślinnych czy martwych owadów. W ogrodzie bywają sprzymierzeńcami człowieka.

Problem zaczyna się wtedy, gdy zakładają gniazda w skrzynkach balkonowych i donicach z kwiatami. Podkopują ziemię i tworzą tunele, co skutkuje szybszym wysychaniem podłoża. Cierpią na tym korzenie roślin, przez co całe okazy widocznie słabną. Mrówki są także sprzymierzeńcami mszyc, więc przy takim duecie na balkonie kwiaty szybko marnieją, a liście ulegają deformacjom.

Jak pozbyć się mrówek na balkonie? Ziemia okrzemkowa skutecznie je odstrasza

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na mrówki w balkonowych skrzynkach jest ziemia okrzemkowa. To naturalny preparat powstający z pancerzy jednokomórkowych glonów - okrzemek. Nie szkodzi roślinom ani ludziom, a jednocześnie skutecznie ogranicza populację owadów.

Wystarczy rozsypać cienką warstwę wokół roślin. Drobny proszek działa na mrówki drażniąco i utrudnia im poruszanie. W takim warunkach reszta populacji szybko będzie chciała znaleźć miejsce na gniazdo z daleka od balkonu. Ziemię okrzemkową zaleca się stosować, gdy jest sucho, ponieważ wilgoć osłabia jej działanie.

Zwalczając mrówki domowymi sposobami, nie zaszkodzisz roślinom 123RF/PICSEL

Fusy z kawy pomagają pozbyć się mrówek z donicy. Jest jeden warunek

W walce z mrówkami na balkonie dobrze sprawdzają się zwykłe fusy z kawy. Jeśli borykasz się z owadami, pod żadnym pozorem ich nie marnuj i nie wyrzucaj. Intensywny zapach skutecznie odstrasza mrówki i zniechęca je do budowania gniazda w donicach balkonowych.

Cienką warstwę fusów rozsyp na powierzchni ziemi w pojemniku. Rozwiązanie to ma dodatkową zaletę, ponieważ fusy poprawiają strukturę podłoża. Trzeba jednak zachować umiar i pamiętać, że patent sprawdza się w przypadku roślin kwasolubnych.

Wyjmij z szafki z przyprawami. Pieprz kajeński przegoni mrówki

Kolejnym domowym sposobem na niechcianych gości jest wykorzystanie pikantnej przyprawy. Intensywny aromat i ostrość pieprzu kajeńskiego skutecznie odstraszają mrówki. Szerokim łukiem omijają miejsca, w których rozstanie rozsypany.

Umieść niewielką ilość na brzegach donicy - nie powinien być rozsypywany tuż przy roślinach. Regularne stosowanie pozwoli skutecznie pozbyć się problemu i ochronić kwiaty przed dalszym rozprzestrzenianiem się mrówek.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

Szerszenie atakują. Wpraszają się na działki, do garaży, na balkony Polsat News