Spis treści: Mrożony chleb może być zdrowszy niż świeży? Prosty sposób na ograniczenie marnowania żywności Jak prawidłowo mrozić i rozmrażać chleb? Najważniejsze zasady

Mrożony chleb może być zdrowszy niż świeży?

Świeże pieczywo, szczególnie pszenne, jest źródłem łatwo przyswajalnej skrobi, która po spożyciu szybko rozkłada się do glukozy. To właśnie dlatego po zjedzeniu białego chleba poziom cukru we krwi często gwałtownie wzrasta.

Badania opublikowane na łamach "European Journal of Clinical Nutrition" wskazują jednak, że sytuacja może wyglądać inaczej w przypadku chleba, który wcześniej został zamrożony. Naukowcy zaobserwowali, że rozmrożone pieczywo wywołuje niższą odpowiedź glikemiczną niż jego świeży odpowiednik. Jeszcze korzystniejsze efekty odnotowano wtedy, gdy rozmrożony chleb został dodatkowo podgrzany w tosterze.

Za ten proces odpowiada tak zwana retrogradacja skrobi. Pod wpływem niskiej temperatury część skrobi zmienia swoją strukturę i staje się trudniejsza do strawienia. Powstaje wówczas skrobia oporna, która nie jest całkowicie rozkładana w jelicie cienkim. Dzięki temu cukry uwalniają się wolniej, a organizm nie doświadcza tak gwałtownych skoków glukozy.

Co więcej, skrobia oporna trafia do jelita grubego, gdzie staje się pożywką dla korzystnych bakterii. W trakcie jej fermentacji powstają między innymi krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, w tym maślan, który wspiera funkcjonowanie jelit i może działać przeciwzapalnie.

Prosty sposób na ograniczenie marnowania żywności

Mrożenie chleba ma również bardzo praktyczny wymiar. Pieczywo należy do produktów, które najczęściej trafiają do kosza, zwłaszcza gdy kupujemy go zbyt dużo lub nie jesteśmy w stanie zjeść całego bochenka przed utratą świeżości.

Mrożenie pozwala znacząco wydłużyć trwałość chleba bez większego wpływu na jego smak czy strukturę. Dzięki temu można kupować pieczywo rzadziej, planować posiłki z większym wyprzedzeniem i ograniczać ilość wyrzucanego jedzenia.

To rozwiązanie doceniają szczególnie osoby mieszkające samotnie lub niewielkie gospodarstwa domowe, w których cały bochenek często okazuje się zbyt dużą porcją. Zamiast wyrzucać czerstwiejący chleb, wystarczy zamrozić jego część i wykorzystać wtedy, gdy będzie potrzebna.

Mrożenie chleba pozwala skutecznie ograniczyć marnowanie żywności 123RF/Picsel, 123RF/Picsel 123RF/PICSEL

Jak prawidłowo mrozić i rozmrażać chleb? Najważniejsze zasady

Aby pieczywo po rozmrożeniu zachowało jak najlepszy smak i konsystencję, warto zamrozić je jeszcze wtedy, gdy jest świeże. Najlepiej podzielić bochenek na mniejsze porcje lub od razu pokroić go na kromki. Dzięki temu można wyjmować dokładnie tyle pieczywa, ile jest potrzebne.

Kromki warto umieścić w szczelnych woreczkach lub pojemnikach przeznaczonych do mrożenia. Ograniczy to dostęp powietrza i zapobiegnie wysychaniu chleba. Niektórzy dodatkowo owijają pieczywo ręcznikiem papierowym, który pomaga pochłaniać nadmiar wilgoci.

Najprostszym sposobem rozmrażania jest wyjęcie chleba wieczorem i pozostawienie go w temperaturze pokojowej na noc. Rano pieczywo jest gotowe do spożycia. W przypadku pojedynczych kromek dobrze sprawdza się również podgrzanie ich bezpośrednio w tosterze, co pozwala szybko odzyskać chrupkość i świeży smak.

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