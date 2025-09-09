Piony w blokach to pionowe, główne odcinki rur instalacji wodno-kanalizacyjnej, biegnące przez wszystkie kondygnacje, służące do dostarczania wody i odprowadzania ścieków do głównej sieci budynku, a następnie do sieci miejskiej. Za ich sprawne działanie odpowiada zarządca budynku (wspólnota lub spółdzielnia), ponieważ są one częścią wspólną nieruchomości. Ich prawidłowe funkcjonowanie leży jednak w interesie wszystkich mieszkańców, więc zawsze spoczywa na nich obowiązek wpuszczenia do lokalu ekipy remontowej w celu dokonania niezbędnych prac. Regulują to akty prawne:

w przypadku spółdzielni mieszkaniowej - Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku,

w przypadku wspólnoty mieszkaniowej - Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku.

Przepisy dotyczące wszelkich remontów oraz napraw są też zawsze ustalane indywidualnie w regulaminie spółdzielni lub wspólnoty.

Kto płaci za wymianę pionów w bloku?

Przepisy mówią, że za wymianę pionów w bloku odpowiada i płaci spółdzielnia. Przygotowuje ona plan remontu, ustala szczegółowe daty poszczególnych etapów prac oraz ich zakres. Następnie ma ona obowiązek udostępnić go wszystkim mieszkańcom z odpowiednim wyprzedzeniem. Lokatorzy muszą za to zapewnić dostęp do lokali w wyznaczonym terminie. Warto mieć na uwadze, że prace trwają zazwyczaj kilka dni i wiążą się z wyłączeniem pionów z użytku.

Remont pionów finansowany jest ze środków spółdzielni, które pochodzą z funduszu remontowego. Nierzadko jednak konieczne jest zaciągnięcie na ten cel kredytu - fundusz remontowy służy wtedy do spłaty zobowiązania.

Czy jest możliwość wymiany pionu na własny koszt?

Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, że możliwa jest wymiana pionu na własny koszt, ale tylko za zgodą spółdzielni lub wspólnoty. To jednak bardzo rzadka praktyka - poziom skomplikowania prac jest wysoki, a w razie problemów, to właściciel mieszkania będzie zmuszony ponieść pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.

Kto odpowiada za szkody wyrządzone podczas wymiany pionów?

Za szkody wyrządzone podczas remontu pionów w bloku odpowiada spółdzielnia oraz firma wykonująca prace. Mówi o tym art. 415 Kodeksu cywilnego: "kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia".

Potencjalne szkody powinny być objęte zakresem ubezpieczenia spółdzielni od odpowiedzialności cywilnej. Po ich ujawnienie rozpoczyna się procedura szacowania strat i określenia wysokości odszkodowania. O tym, kto dokonana naprawy powstałych szkód, zadecydować może zarówno właściciel mieszkania jak i spółdzielnia, a w razie sporu - sąd.

