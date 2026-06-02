Zapewne wielu z was spotkał się w sieci z zaleceniami dotyczącymi prawidłowego mycia warzyw i owoców, które kupujemy w dyskontach. Wielu ekspertów ds. żywienia, którzy wypowiadają się również w mediach społecznościowych przestrzegało, że niedokładne oczyszczanie może mieć fatalne skutki zdrowotne. Chodziło głównie o groźne zanieczyszczenia i pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które znajdują się na tych produktach. Jako sposób na pozbycie się ich z powierzchni warzyw i owoców podawano patent, polegający np. ma moczeniu ich w roztworze z różnymi specyfikami. Czy jednak rzeczywiście jest to konieczne?

Katarzyna Bosacka, która w mediach społecznościowych od lat dzieli się poradami dotyczącymi żywienia, a także przygląda się etykietom popularnych produktów i pomaga odróżniać te dobre od złych, tym razem postanowiła wypowiedzieć się na dość kontrowersyjny ostatnimi czasy temat. Chodzi o patent na dokładniejsze mycie owoców i warzyw, a mianowicie moczenie ich w wodzie z dodatkiem octu. Jeszcze kilka lat temu, na oficjalnej stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego pojawił się artykuł, w którym to przestrzegano przed groźną chorobą bąblownicą wywoływaną przez larwalne postacie dwóch tasiemców z rodzaju Echinococcus. Ryzyko jej zakażeniem tyczy się przede wszystkim owoców leśnych, które mają kontakt z dzikimi zwierzętami. W tym przypadku zaleca się dokładnie mycie rąk oraz owoców, a jako patent na dokładniejsze pozbycie się zanieczyszczeń eksperci rekomendują użycie kwasku cytrynowego, soli kuchennej lub octu. Idąc tym tropem, wiele osób zaczęło postępować tak samo z warzywami i innymi owocami. Katarzyna Bosacka wyjaśniła na przykładzie truskawek, które kupujemy obecnie na potęgę, że stosowanie tego typu środków jest bez sensu.