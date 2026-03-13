Czy można myć samochód na własnej posesji?

Mycie samochodu na prywatnej posesji zazwyczaj pozwala na zaoszczędzenie sporej sumy pieniędzy, zwłaszcza jeśli zestawimy alternatywę w postaci myjni ręcznych czy automatycznych, które w zależności od wybranego pakietu mogą sporo kosztować.

Czasami jednak zamiast oszczędności, trzeba słono zapłacić, a to za sprawą złamania przepisów podczas mycia auta i nałożonego w związku z tym mandatu. Zatem, jak to jest z tym myciem samochodu na własnej posesji?

Otóż mycie samochodu na własnej posesji jest dozwolone, ale podlega pewnym ograniczeniom prawnym wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto w tej materii mogą obowiązywać dodatkowe, wewnętrzne regulacje samorządowe. Innymi słowy - mycie auta na własnej działce może być dozwolone, o ile spełnimy pewne warunki.

Zazwyczaj gminne przepisy zakazują mycia auta na własnym podwórku bezpośrednio na gruncie, ponieważ detergenty używane do mycia pojazdu wsiąkałyby w glebę i trafiały m.in. do wód gruntowych. Nawet spłukiwanie pojazdu czystą wodą, bez użycia np. szamponu do mycia auta, może okazać się łamaniem prawa, ponieważ do ziemi przenikają wówczas różnego rodzaju smary naniesione na m.in. elementy podwozia, olej czy nawet paliwo. Wówczas możemy być niemal pewni, że taka czynność będzie traktowana jako zanieczyszczanie środowiska.

W związku z tym, żeby mycie auta na własnej posesji było zgodne z prawem, powinna być ona wyposażona m.in. w utwardzone, nieprzepuszczalne podłoże i odpływ kanalizacji sanitarnej. Nawet jeśli spełniamy powyższe warunki, to zanim przystąpimy do mycia auta na własnej działce, warto sprawdzić, czy gmina nie wskazuje na inne uwarunkowania i wymagania w kontekście mycia pojazdu.

Za nieuprawnione mycie samochodu na własnej posesji może grozić kara w wysokości nawet 500 zł.

Planujesz umyć samochód na osiedlowym parkingu? Szykuj się na wysoki mandat 123RF/PICSEL

Mycie samochodu na parkingu przed blokiem. Czy to legalne?

Podejmując się mycia samochodu na osiedlowym parkingu, ryzykujemy, że nasz budżet uszczupli się o kilkaset złotych, które będzie trzeba uiścić celem opłacenia mandatu. Parking osiedlowy absolutnie nie jest odpowiednim miejscem do mycia samochodu.

Mycie samochodu na parkingu przed blokiem, czyli w miejscu publicznym, jest w Polsce co do zasady zabronione i grozi za to mandat do 500 zł.

W tym przypadku przepisy środowiskowe również zabraniają zanieczyszczania gleby i kanalizacji deszczowej detergentami stosowanymi do mycia pojazdu.

