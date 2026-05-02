Spis treści: Czym jest ogórek meksykański? Dlaczego warto jeść ogórka meksykańskiego? Zastosowania ogórka meksykańskiego Jak uprawiać ogórka meksykańskiego?

Czym jest ogórek meksykański?

Ogórek meksykański to roślina spokrewniona z dynią, ale z wyglądu bardziej przypomina miniaturowego arbuza, bo ma zieloną nakrapianą skórkę. Smak kojarzy się jednak ze zwykłym, ale bardziej kwaskowym i chrupkim ogórkiem. Nazwa "mysi melon" nawiązuje do ang. mouse melon. Ogórek meksykański pochodzi z Meksyku i Ameryki Środkowej.

Dlaczego warto jeść ogórka meksykańskiego?

Ogórek meksykański to smaczne i zdrowe warzywo, które dostarcza niewielu kalorii. Zawiera za to wiele cennych składników odżywczych: witamin z grupy B, witaminy C, E, K, a także potasu, cynku, wapnia, żelaza, magnezu, fosforu i selenu. Jest również cennym źródłem błonnika. Badania wykazały, że sok z ogórka meksykańskiego pozytywnie wpływa na pracę trzustki i tarczycy, a także układ pokarmowy - zmniejsza ryzyko wrzodów żołądka, poprawia perystaltykę jelit i chroni przed zaparciami.

Zastosowania ogórka meksykańskiego

Mysi melon ma szerokie zastosowanie w kuchni. Można go jeść na surowo, dodawać do surówek i sałatek. Idealnie nadaje się też do robienia przetworów - można go marynować podobnie jak cukinię. Będzie też oryginalną ozdobą deserów czy koktajli. W Ameryce Środkowej wykorzystuje się nie tylko owoce ogórka, ale też liście i korzenie (do spożycia nie nadaje się jedynie łodyga). Napar z liści mysiego melona pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze krwi i usuwać obrzęki spowodowane nadmiernym zatrzymywaniem wody w organizmie. Korzystnie wpływa też na pracę nerek.

Ogórek meksykański nadaje się jako dodatek do sałatek, dań mięsnych ale można go także kisić i marynować 123RF/PICSEL

Jak uprawiać ogórka meksykańskiego?

Ogórka meksykańskiego można najłatwiej kupić w sklepach ze zdrową i egzotyczną żywnością. Łatwo dostępne są jednak nasiona rośliny, która uprawiana w donicy na balkonie czy tarasie może stać się efektownym pnączem. Szybko rośnie, jest łatwa w uprawie i tworzy dużo owoców. Pod koniec kwietnia wystarczy wysiać nasiona (1-2 nasionka na półlitrową doniczkę), a po przymrozkach wsadzić je w docelowe miejsce. Roślina powinna owocować od lipca aż do października.

Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysł Magda Weidner INTERIA.PL

Sposób na krzywe ogórki. Polacy stworzyli z nich coś zaskakującego Polsat News Polsat News