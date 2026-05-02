"Mysi melon" to nowy żywieniowy hit. Sprawdź, dlaczego warto jeść go na co dzień
"Mysi melon" to potoczna nazwa ogórka meksykańskiego, który wygląda jak miniaturowy arbuz. Charakteryzuje się ciekawym orzeźwiającym smakiem oraz licznymi walorami odżywczymi. Nic dziwnego, że staje się coraz popularniejszy także w Polsce - można go z powodzeniem uprawiać nawet na balkonach. Sprawdź, dlaczego warto włączyć do diety ogórka meksykańskiego.
Spis treści:
- Czym jest ogórek meksykański?
- Dlaczego warto jeść ogórka meksykańskiego?
- Zastosowania ogórka meksykańskiego
- Jak uprawiać ogórka meksykańskiego?
Czym jest ogórek meksykański?
Ogórek meksykański to roślina spokrewniona z dynią, ale z wyglądu bardziej przypomina miniaturowego arbuza, bo ma zieloną nakrapianą skórkę. Smak kojarzy się jednak ze zwykłym, ale bardziej kwaskowym i chrupkim ogórkiem. Nazwa "mysi melon" nawiązuje do ang. mouse melon. Ogórek meksykański pochodzi z Meksyku i Ameryki Środkowej.
Dlaczego warto jeść ogórka meksykańskiego?
Ogórek meksykański to smaczne i zdrowe warzywo, które dostarcza niewielu kalorii. Zawiera za to wiele cennych składników odżywczych: witamin z grupy B, witaminy C, E, K, a także potasu, cynku, wapnia, żelaza, magnezu, fosforu i selenu. Jest również cennym źródłem błonnika. Badania wykazały, że sok z ogórka meksykańskiego pozytywnie wpływa na pracę trzustki i tarczycy, a także układ pokarmowy - zmniejsza ryzyko wrzodów żołądka, poprawia perystaltykę jelit i chroni przed zaparciami.
Zastosowania ogórka meksykańskiego
Mysi melon ma szerokie zastosowanie w kuchni. Można go jeść na surowo, dodawać do surówek i sałatek. Idealnie nadaje się też do robienia przetworów - można go marynować podobnie jak cukinię. Będzie też oryginalną ozdobą deserów czy koktajli. W Ameryce Środkowej wykorzystuje się nie tylko owoce ogórka, ale też liście i korzenie (do spożycia nie nadaje się jedynie łodyga). Napar z liści mysiego melona pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze krwi i usuwać obrzęki spowodowane nadmiernym zatrzymywaniem wody w organizmie. Korzystnie wpływa też na pracę nerek.
Jak uprawiać ogórka meksykańskiego?
Ogórka meksykańskiego można najłatwiej kupić w sklepach ze zdrową i egzotyczną żywnością. Łatwo dostępne są jednak nasiona rośliny, która uprawiana w donicy na balkonie czy tarasie może stać się efektownym pnączem. Szybko rośnie, jest łatwa w uprawie i tworzy dużo owoców. Pod koniec kwietnia wystarczy wysiać nasiona (1-2 nasionka na półlitrową doniczkę), a po przymrozkach wsadzić je w docelowe miejsce. Roślina powinna owocować od lipca aż do października.
