Spis treści: Sam podpis pod wydrukiem nie wystarczy Rodzina płaci czasem, pieniędzmi i konfliktem Wspólny testament małżonków jest nieważny Brak podpisu jest groźniejszy niż brak daty Testamentu nie można sporządzić za kogoś Niejasne zdanie może zmienić podział spadku Kilka testamentów to kolejna pułapka Jak uniknąć kosztownego procesu?

Sam podpis pod wydrukiem nie wystarczy

Wiele osób przygotowuje testament tak jak zwykłe pismo: układa treść na komputerze, drukuje dokument, wpisuje datę i składa podpis. To jeden z najbardziej niebezpiecznych błędów. W przypadku testamentu własnoręcznego podpis nie uzdrawia tekstu sporządzonego elektronicznie. Cały dokument musi zostać napisany odręcznie przez spadkodawcę.

Tak wynika z art. 949 Kodeksu cywilnego. Testator powinien napisać testament w całości pismem ręcznym, podpisać go i opatrzyć datą. Nie może więc podyktować treści córce, poprosić wnuka o jej przepisanie ani wykorzystać gotowego formularza, pod którym tylko się podpisze. Po jego śmierci dokumentu nie da się już poprawić.

Gdy sąd nie uzna pisma za ważny testament, zastosowanie mają zasady dziedziczenia ustawowego. Majątek trafi do osób wskazanych przez ustawę, a niekoniecznie do tych, które zmarły chciał zabezpieczyć. Dopiero przy braku spadkobierców ustawowych spadek może przypaść gminie albo Skarbowi Państwa.

Rodzina płaci czasem, pieniędzmi i konfliktem

Wadliwy testament rzadko oznacza wyłącznie problem formalny. Trzeba ustalić, kto napisał dokument, czy podpis jest autentyczny i czy testator działał świadomie. W postępowaniu mogą pojawić się świadkowie, dokumentacja medyczna oraz opinia biegłego od pisma ręcznego.

Do kosztów prawników dochodzą miesiące niepewności. Rodzina może mieć trudności ze sprzedażą mieszkania, podziałem oszczędności lub przejęciem firmy. Jeden błędny dokument potrafi zamienić spadek w trwały konflikt.

To częsty błąd przy sporządzaniu testamentu. Skutki mogą być bardzo kosztowne 123RF/PICSEL

Wspólny testament małżonków jest nieważny

Częstym błędem jest także spisanie jednej ostatniej woli przez małżonków. Art. 942 Kodeksu cywilnego pozwala jednak umieścić w testamencie rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy. Każdy małżonek powinien sporządzić osobny dokument. Nie wystarczy, że wspólne pismo zostanie podpisane przez oboje.

Brak podpisu jest groźniejszy niż brak daty

Podpis potwierdza, że tekst jest zakończonym oświadczeniem testatora. Jego brak zasadniczo przekreśla testament własnoręczny. Najlepiej umieścić go pod treścią, aby było jasne, które postanowienia obejmuje.

Brak daty nie zawsze prowadzi do nieważności. Art. 949 par. 2 pozwala utrzymać testament w mocy, jeżeli nie powstają wątpliwości co do zdolności spadkodawcy, treści dokumentu ani kolejności kilku testamentów. Mimo to warto podać dzień, miesiąc i rok. Data pomaga ustalić, który dokument jest najnowszy.

Testamentu nie można sporządzić za kogoś

Zgodnie z art. 944 Kodeksu cywilnego testament może sporządzić i odwołać wyłącznie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie wolno zrobić tego przez pełnomocnika, opiekuna ani członka rodziny.

Art. 945 stanowi, że testament jest nieważny, gdy powstał w stanie wyłączającym świadome albo swobodne podjęcie decyzji, pod wpływem istotnego błędu lub groźby. Sam wiek czy choroba nie przesądzają o nieważności. Liczy się stan autora w chwili sporządzania dokumentu.

Niejasne zdanie może zmienić podział spadku

Testament powinien jednoznacznie wskazywać spadkobierców i ich udziały. Zwroty typu "mieszkanie dla osoby, która się mną opiekowała" albo "większość pieniędzy dla najmłodszego wnuka" pozostawiają szerokie pole do interpretacji. Literówka w nazwisku nie musi automatycznie unieważnić dokumentu, jeżeli tożsamość osoby można pewnie ustalić, ale błędy w danych zwiększają ryzyko procesu.

Art. 948 nakazuje tłumaczyć testament tak, aby możliwie najpełniej urzeczywistnić wolę zmarłego i utrzymać rozrządzenia w mocy. Sąd nie może jednak dopisać tego, czego autor nie wyraził. Dlatego lepiej podać imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa i udziały w spadku zamiast posługiwać się ogólnikami.

Testament własnoręczny powinien być prosty modesto3 123RF/PICSEL

Kilka testamentów to kolejna pułapka

Nowy testament może odwołać wcześniejszy, ale warto napisać to wprost. Art. 946 pozwala odwołać ostatnią wolę przez sporządzenie nowego dokumentu, celowe zniszczenie starego albo dokonanie zmian świadczących o zamiarze odwołania. Zgodnie z art. 947, jeżeli nowy testament nie odwołuje poprzedniego wyraźnie, tracą moc tylko te wcześniejsze postanowienia, których nie można pogodzić z nowymi.

Kilka częściowo sprzecznych kartek zmusza sąd do odtwarzania woli zmarłego. Najbezpieczniej zachować jeden aktualny dokument i wyraźnie odwołać wcześniejsze.

Jak uniknąć kosztownego procesu?

Testament własnoręczny powinien być prosty, w całości odręczny, podpisany i opatrzony pełną datą. Musi dotyczyć jednego spadkodawcy, jasno wskazywać spadkobierców oraz nie zawierać sprzecznych postanowień. Oryginał trzeba przechowywać tak, aby po śmierci można go było odnaleźć i aby nie został zniszczony.

Przy nieruchomościach, firmie, rodzinie patchworkowej, wydziedziczeniu lub przekazaniu konkretnego składnika majątku warto skonsultować treść z notariuszem albo prawnikiem. Testament notarialny nie wyklucza sporu, lecz ogranicza ryzyko błędów formalnych. Pozorna oszczędność może później kosztować rodzinę znacznie więcej.





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