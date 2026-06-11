Spis treści: Najczęściej pomijane podczas sprzątania miejsce Dlaczego warto myć ściany przynajmniej raz na jakiś czas? Nie bój się, że rozmażesz brud - oto jak umyć ściany profesjonalnie

Najczęściej pomijane podczas sprzątania miejsce

Gdy robi się cieplej, większość osób zabiera się za gruntowne porządki, odświeżanie wnętrz, a nawet większe remonty. Myjemy okna, pierzemy zasłony, czyścimy wnętra szafek i pozbywamy się rzeczy, których już nie chcemy lub nie używamy. Jest jednak jedno miejsce, o którym często zapominamy przez długie miesiące, a czasem nawet lata. Chodzi o ściany. Choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się czyste, osadza się na nich kurz, tłuszcz, dym, pyłki, a także ślady po dotykaniu dłonią czy ocieraniu mebli.

Wiele osób unika ich mycia w obawie przed rozmazaniem zabrudzeń, uszkodzeniem farby lub zniszczeniem tapety. Tymczasem odpowiednie czyszczenie może naprawdę poprawić wygląd pomieszczeń i sprawić, że całe mieszkanie będzie wyglądało na świeższe i bardziej zadbane. Warto więc poznać powody, dla których od czasu do czasu dobrze jest poświęcić ścianom trochę uwagi.

Dlaczego warto myć ściany przynajmniej raz na jakiś czas?

Pozbywamy się kurzu i alergenów - na ścianach osadza się znacznie więcej kurzu, niż mogłoby się wydawać. Regularne czyszczenie pomaga ograniczyć ilość alergenów w domu, co nie jest już tylko kwestią estetyczną, ale też zdrowotną.

Wnętrza wyglądają świeżej - nawet jeśli nie widać wyraźnych plam, cienka warstwa zabrudzeń sprawia, że kolory stają się jakby "przygaszone".

Usuwamy tłuste osady - szczególnie w kuchni ściany pokrywają się niewidoczną warstwą tłuszczu, która z czasem przyciąga kolejne zabrudzenia.

Zapobiegamy trwałym plamom - świeże zabrudzenia usuwa się znacznie łatwiej niż te, które pozostają na powierzchni przez wiele miesięcy.

Poprawiamy jakość powietrza - mniej kurzu i osadów oznacza przyjemniejsze warunki do codziennego funkcjonowania.

Przygotowujemy ściany do odświeżenia wnętrza - czyste powierzchnie łatwiej później przemalować lub naprawić, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Ograniczamy rozwój pleśni i grzybów - zwłaszcza w łazienkach i gorzej wentylowanych pomieszczeniach regularne czyszczenie pozwala szybciej zauważyć niepokojące zmiany.

Nie bój się, że rozmażesz brud - oto jak umyć ściany profesjonalnie

Możesz zrobić to szmatką, ale także czystą końcówką mopa 123RF/PICSEL

Mycie ścian warto zacząć od odpowiedniego przygotowania pomieszczenia. Najpierw należy odsunąć meble, zabezpieczyć podłogę i dokładnie odkurzyć ściany miękką szczoteczką lub puszkiem do kurzu. Dobrym pomysłem będą puchowe wymienne końcówki, które "przyciągają" kurz, a nie go rozpraszają. Pominięcie tego kroku często kończy się rozmazywaniem kurzu i powstawaniem smug.

W przypadku ścian malowanych farbami zmywalnymi zwykle wystarczy letnia woda z niewielką ilością delikatnego detergentu, np. płynu do naczyń. Gąbkę lub ściereczkę należy dobrze odcisnąć, aby nie moczyć powierzchni nadmiernie. Najlepiej myć ścianę od góry do dołu, fragment po fragmencie. Jeśli nie jesteśmy zbyt słusznego wzrostu, można do tego użyć czystej końcówki mopa i wiaderka, dzięki czemu łatwiej będzie nam sięgnąć aż pod sufit.

Jeśli mamy do czynienia z miejscowymi plamami, na przykład po palcach albo bucie, polecam użyć gąbki z melaminy zwilżonej wodą. Świetnie radzi sobie z takimi zabrudzeniami, znajdziecie ją w sklepach pod nazwą "magiczna gąbka".

Nieważne, jakiego koloru masz ściany. Warto raz na jakiś czas je umyć 123RF/PICSEL

W przypadku tapet trzeba zachować większą ostrożność. Tapety winylowe i zmywalne można delikatnie przecierać wilgotną szmatką, natomiast papierowych nie powinno się moczyć - tutaj lepiej sprawdzi się sucha gąbka do czyszczenia lub bardzo delikatne odkurzanie.

Szczególnej uwagi wymagają oczywiście kuchnia i łazienka. W kuchni warto użyć preparatu skutecznie rozpuszczającego tłuszcz, zwłaszcza w okolicach kuchenki i blatu roboczego - jeśli pomiędzy górnymi szafkami a baltem roboczym mamy płytki, zwykły odtłuszczacz wystarczy, a jeśli chcemy umyć ściany też powyżej, postępujmy jak w przypadku opisanym wyżej.

Z kolei w łazience dobrze sprawdzają się środki przeznaczone do usuwania osadów z mydła oraz wilgoci. W nowoczesnych łazienkach często stosuje się farby odporne na szorowanie i podwyższoną wilgotność, jednak mimo to zawsze warto najpierw wykonać próbę na niewielkim, mało widocznym fragmencie ściany. Dzięki temu unikniemy odbarwień i uszkodzeń, a ściany odzyskają świeży wygląd bez konieczności odmalowywania.

Myjesz ściany w swoim mieszkaniu? Tak, kilka razy w roku Raz w roku Nie Zagłosuj

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Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 166: Karolina Karolczak INTERIA.PL