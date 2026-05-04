Bakopa, nazywana także suterą, świetnie sprawdza się zarówno jako główna ozdoba balkonu, jak i roślina uzupełniająca barwne kompozycje z pelargoniami, petuniami czy surfiniami. Do jej zalet należą stosunkowo łatwa uprawa oraz długi okres kwitnienia.

Spis treści: Od razu przyciąga wzrok. Jak wygląda bakopa? Kwiatowe widowisko trwa przez wiele miesięcy Ozdobna roślina idealna na balkon Bakopa - podstawowe wymagania O czym pamiętać w uprawie bakopy na balkonie?

Od razu przyciąga wzrok. Jak wygląda bakopa?

Bakopa tworzy gęste kępy cienkich, zwisających pędów, które mogą osiągać nawet kilkadziesiąt centymetrów długości. Liście są drobne, intensywnie zielone i lekko błyszczące, dzięki czemu roślina wygląda atrakcyjnie nawet w okresie, gdy kwitnie mniej obficie.

Mimo to największą ozdobą tego okazu są kwiaty przypominające niewielkie gwiazdki. Najczęściej spotyka się odmiany o kwiatach białych, ale dostępne są również bakopy różowe, fioletowe i niebieskie.

Kwiatowe widowisko trwa przez wiele miesięcy

Roślina zaczyna kwitnąć w maju i jest w stanie utrzymywać kwiaty aż do pierwszych jesiennych przymrozków. W tym okresie bakopa wygląda subtelnie i delikatnie, a niektóre odmiany wydzielają lekki, przyjemny zapach. Najbardziej wyczuwalny jest wieczorem.

Bakopa to delikatne kwiaty i łatwa uprawa 123RF/PICSEL

Ozdobna roślina idealna na balkon

Bardzo dobrze znosi sadzenie w pojemnikach i efektownie przewiesza się przez brzegi doniczek, tworząc kwitnące kaskady. Z tego powodu bakopa to jedna z najpiękniejszych roślin balkonowych, która zdobi przestrzeń przez wiele miesięcy.

Najlepiej prezentuje się na tarasach słonecznych lub lekko zacienionych. W pełnym słońcu kwitnienie bakopy jest najbardziej obfite, jednak podczas upałów wymaga częstego podlewania.

Bakopa - podstawowe wymagania

Okaz ten najlepiej rozwija się w żyznej, przepuszczalnej i lekko wilgotnej ziemi. Podłoże nie powinno być ani całkowicie suche, ani stale mokre. Nadmiar wilgoci prowadzi bowiem do gnicia korzeni i zwiększenia ryzyka wystąpienia chorób grzybowych. Warto pamiętać także o drenażu w doniczce.

Jak zostało wspomniane, w uprawie bakopy niezwykle istotne jest regularne podlewanie, zwłaszcza latem, gdy roślina ogrom energii przeznacza na kwitnienie. W gorące dni potrafi szybko więdnąć, ale zwykle równie szybko odzyskuje dobra formę po porcji wody.

W celu utrzymania obfitego kwitnienia przez cały sezon, warto zasilać ją nawozem do roślin kwitnących - mniej więcej raz w tygodniu.

O czym pamiętać w uprawie bakopy na balkonie?

Choć jej wymagania nie są zbyt wygórowane, roślina szybko reaguje na zaniedbania, szczególnie na przesuszenie gleby. Warto regularnie usuwać suche pędy i przekwitłe kwiatostany, choć bakopa zwykle sama dobrze się oczyszcza.

Może się zdarzyć, że w środku lata zaczyna słabiej kwitnąć. Nie jest to powód do popadania w ogrodniczą panikę. Wystarczy delikatnie skrócić jej pędy, co zmobilizuje bakopę do ponownego zagęszczania i wypuszczania nowych kwiatów.

