Na balkonie bakopa wygląda jak kwitnąca chmura. W uprawie potrzebuje tylko dwóch rzeczy
Zachwyca delikatnym wyglądem i wyjątkowo obfitym kwitnieniem, więc nic dziwnego, że coraz częściej pojawia się na balkonach i tarasach. Bakopa ceniona jest za długie pędy, obsypujące się dużą ilością drobnych kwiatów. Wydaje się więc stworzona do uprawy w wiszących donicach, wysokich pojemnikach i skrzynkach balkonowych.
Bakopa, nazywana także suterą, świetnie sprawdza się zarówno jako główna ozdoba balkonu, jak i roślina uzupełniająca barwne kompozycje z pelargoniami, petuniami czy surfiniami. Do jej zalet należą stosunkowo łatwa uprawa oraz długi okres kwitnienia.
Spis treści:
- Od razu przyciąga wzrok. Jak wygląda bakopa?
- Kwiatowe widowisko trwa przez wiele miesięcy
- Ozdobna roślina idealna na balkon
- Bakopa - podstawowe wymagania
- O czym pamiętać w uprawie bakopy na balkonie?
Od razu przyciąga wzrok. Jak wygląda bakopa?
Bakopa tworzy gęste kępy cienkich, zwisających pędów, które mogą osiągać nawet kilkadziesiąt centymetrów długości. Liście są drobne, intensywnie zielone i lekko błyszczące, dzięki czemu roślina wygląda atrakcyjnie nawet w okresie, gdy kwitnie mniej obficie.
Mimo to największą ozdobą tego okazu są kwiaty przypominające niewielkie gwiazdki. Najczęściej spotyka się odmiany o kwiatach białych, ale dostępne są również bakopy różowe, fioletowe i niebieskie.
Kwiatowe widowisko trwa przez wiele miesięcy
Roślina zaczyna kwitnąć w maju i jest w stanie utrzymywać kwiaty aż do pierwszych jesiennych przymrozków. W tym okresie bakopa wygląda subtelnie i delikatnie, a niektóre odmiany wydzielają lekki, przyjemny zapach. Najbardziej wyczuwalny jest wieczorem.
Ozdobna roślina idealna na balkon
Bardzo dobrze znosi sadzenie w pojemnikach i efektownie przewiesza się przez brzegi doniczek, tworząc kwitnące kaskady. Z tego powodu bakopa to jedna z najpiękniejszych roślin balkonowych, która zdobi przestrzeń przez wiele miesięcy.
Najlepiej prezentuje się na tarasach słonecznych lub lekko zacienionych. W pełnym słońcu kwitnienie bakopy jest najbardziej obfite, jednak podczas upałów wymaga częstego podlewania.
Bakopa - podstawowe wymagania
Okaz ten najlepiej rozwija się w żyznej, przepuszczalnej i lekko wilgotnej ziemi. Podłoże nie powinno być ani całkowicie suche, ani stale mokre. Nadmiar wilgoci prowadzi bowiem do gnicia korzeni i zwiększenia ryzyka wystąpienia chorób grzybowych. Warto pamiętać także o drenażu w doniczce.
Jak zostało wspomniane, w uprawie bakopy niezwykle istotne jest regularne podlewanie, zwłaszcza latem, gdy roślina ogrom energii przeznacza na kwitnienie. W gorące dni potrafi szybko więdnąć, ale zwykle równie szybko odzyskuje dobra formę po porcji wody.
W celu utrzymania obfitego kwitnienia przez cały sezon, warto zasilać ją nawozem do roślin kwitnących - mniej więcej raz w tygodniu.
O czym pamiętać w uprawie bakopy na balkonie?
Choć jej wymagania nie są zbyt wygórowane, roślina szybko reaguje na zaniedbania, szczególnie na przesuszenie gleby. Warto regularnie usuwać suche pędy i przekwitłe kwiatostany, choć bakopa zwykle sama dobrze się oczyszcza.
Może się zdarzyć, że w środku lata zaczyna słabiej kwitnąć. Nie jest to powód do popadania w ogrodniczą panikę. Wystarczy delikatnie skrócić jej pędy, co zmobilizuje bakopę do ponownego zagęszczania i wypuszczania nowych kwiatów.
