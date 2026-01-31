Spis treści: Czy patelnie teflonowe są bezpieczne dla zdrowia? Na co zwrócić uwagę przy wyborze patelni? Które patelnie są bezpieczne dla zdrowia?

Czy patelnie teflonowe są bezpieczne dla zdrowia?

Wokół naczyń pokrytych z powłoką PTFE ("teflonowych") powstało ostatnimi czasy sporo kontrowersji. Zdaniem niektórych ekspertów, nie są one do końca bezpieczne. Wybieramy je najczęściej, bo należą do stosunkowo tanich i są wygodne w użyciu. Posiadają gładką i nieprzywierającą powłokę, która umożliwia smażenie na niewielkiej ilości tłuszczu. Teflon to materiał trwały, jednakże jego odporność na zarysowania jest znikoma. Konieczne jest więc prawidłowe obchodzenie się z tym tworzywem i używanie odpowiednich, najlepiej drewnianych przyborów kuchennych. Zadrapana, uszkodzona powłoka teflonowa na naczyniach może stanowić zagrożenie dla zdrowia, ponieważ pod wpływem wysokiej temperatury uwalnia trujące związki (zarysowaną należy wymienić na nową). Należy również wiedzieć, że teflonu nie należy podgrzewać powyżej 270 st. C (z tego względu nie zaleca się stawiania na włączonej kuchence pustych naczyń). W tej temperaturze mogą bowiem uwalniać się związki potencjalnie szkodliwe dla organizmu. Z uwagi iż ciężko jest ustalić, na jakieś dokładnie temperaturze przygotowywane są posiłki, lepiej będzie zaopatrzyć się w patelnie wykonane z innych, bezpieczniejszych materiałów. Które zatem są najbardziej polecane?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze patelni?

Zdrowa patelnia to tak, której powłoka nie ściera się w czasie przyrządzania posiłków, a co za tym idzie - cząsteczek tworzywa nie przedostaną się do jedzenia. Wysokiej jakości naczynie zawsze będzie charakteryzować się pewnymi cechami, na które warto zwracać uwagę.

•Materiał wykonania - patelnie czy garnki wykonane z naturalnych tworzywach są zawsze bezpieczniejsze aniżeli syntetyczne

•Powłoka - wybieraj patelnie non-stick, dzięki którym jedzenie nie przywiera i nie przypala się

•Wybieraj patelnie zgodnie z ich zastosowaniem i przeznaczeniem (w zależności od tego jaką posiadasz kuchenkę i jakie potrawy przyrządzasz).

Które patelnie są bezpieczne dla zdrowia?

Zdaniem ekspertów to najbardziej bezpiecznych w użytkowaniu patelni należą:

żeliwne - (brak powłok, wysoka odporność na zarysowania, brak przenikania zapachu tworzywa do potraw, doskonałe przewodzenie ciepła)

z powłoką kamienną - na przykład granitową (szybkie i równomierne nagrzewanie, odporność na ścieranie, możliwość smażenia na minimalnej ilości tłuszczu)

ceramiczne (wysokie bezpieczeństwo, możliwość smażenia na niewielkiej ilości tłuszczu, łatwość czyszczenia)

szklane (są świetnym i bezpiecznym rozwiązaniem, w szczególności dla alergików, jednak można używać ich wyłącznie w piekarniku)

Wszystkie wyżej wymienione patelnie będą dobrym wyborem, jednak poza zaletami mają również swoje wady. Szklanych nie można używać na kuchenkach indukcyjnych ani gazowych, z kolei żeliwne wymagają użycia większej ilości tłuszczu i są dość ciężkie. Do lekkich i tanich nie należą również te wykonane z granitu. Dla osób, które cenią sobie zarówno bezpieczeństwo, wygodę użytkowania i nie chcą przepłacać, najlepszą opcją będzie wybór patelni ceramicznej.

