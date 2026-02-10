Spis treści: Kasza gryczana od kuchni Kasza gryczana kaszy nierówna Co można znaleźć w kaszy gryczanej? Kasza gryczana do zadań specjalnych Którą kaszę wybrać?

Kasza gryczana od kuchni

Palona kasza gryczana króluje w naszej kuchni. Wystarczy około 20 minut i już mamy dodatek do dania głównego. Doskonale sprawdza się do sosów i gulaszy, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby ugotować ją np. na sypko i polać odrobiną masła.

Z drugiej strony mniejszą popularnością cieszy się kasza gryczana niepalona. Ona jest również doskonałą opcją i pełnoprawnym zamiennikiem wersji prażonej, choć w smaku jest delikatniejsza i różni się co nieco właściwościami odżywczymi.

Kasza gryczana kaszy nierówna

Kasza gryczana palona - czyli prażona - poddawana jest przed zakupem delikatnej obróbce termicznej, przez co ma bardziej wyrazisty smak. Wiele osób wyczuwa również orzechową nutę, ale zazwyczaj jest ona delikatnie ziemista z wyraźną goryczką.

Z kolei kasza gryczana niepalona jest delikatniejsza i subtelniejsza. W porównaniu do wersji palonej jest bardziej kremowa, ale nawet i u niej występuje lekka goryczka.

Co można znaleźć w kaszy gryczanej?

Kasza gryczana jest idealna, kiedy chcemy uchronić się przed infekcjami Leonid Iastremskyi 123RF/PICSEL

Niezależnie od tego, jaką wersję kaszy gryczanej wybierzemy, w produkcie można znaleźć wiele cennych substancji odżywczych. Na pierwszym miejscu znajdują się związki fenolowe, które zaliczane się do antyoksydantów. To właśnie one mogą chronić organizm przed rozwojem chorób cywilizacyjnych. Ponadto mogą rozprawiać się z wolnymi rodnikami oraz nadmiarem toksyn, co odciąża wątrobę i nerki.

Kasza gryczana również jest bogata w błonnik pokarmowy. On nie bez przyczyny jest nazywany "sprzymierzeńcem jelit". W ten sposób kasza gryczana doskonale wspiera pracę układu pokarmowego, pomaga zrzucić zbędne kilogramy oraz ograniczać wchłanianie przez organizm tzw. złego cholesterolu.

Kasza gryczana jest również bogatym źródłem białka, który jest cennym surowcem energetycznym. To także ważny katalizator kluczowych procesów zachodzący w organizmie oraz budulec m.in. mięśni. Kasza gryczana zawiera również witaminy z grupy B. One działają korzystnie na cały organizm, ale najwięcej zasług w działaniu na polu układu nerwowego oraz krążenia.

Nie wolno również zapominać, że kasza gryczana to także źródło minerałów:

magnezu - usprawnia pracę układu nerwowego, w tym mózgu,

potasu - poprawia funkcjonowanie układu krążenia,

cynku - dobry na skórę i usuwania stanów zapalnych.

Kasza gryczana do zadań specjalnych

Kasza gryczana również jest bogata w błonnik pokarmowy. 123RF/PICSEL

Co jeszcze można o kaszy gryczanej powiedzieć? Przede wszystkim warto ją zajadać w czasie sezonu infekcyjnego. Wszystko przez to, że zawiera rutynę: ona w połączeniu z witaminą C wspiera naturalną odporność organizmu, co ułatwia neutralizację drobnoustrojów. Rutyna także ma działania antyoksydacyjne, ale dodatkowo uszczelnia naczynia krwionośne, co pomaga utrzymać ciśnienie tętnicze w ryzach.

Jeszcze jedna ważna informacja: kasza gryczana jest produktem bezglutenowym, dlatego może być spożywana przez alergików oraz chorych m.in. na celiakię.

Którą kaszę wybrać?

Czy wybór kaszy gryczanej - palonej bądź niepalonej - jest trudny? Wszystko zależy od tego, jakie mamy preferencje smakowe. Palona jest bardziej wyrazistsza - ona doskonale nadaje się do dań mięsnych i z grzybami, ponieważ będzie równoważyła smaki. Również przydatna jest w przypadku dań jednogarnkowych oraz intensywnych potraw wegetariańskich. Kasza gryczana niepalona sprawdza się z kolei w zupach, sałatkach oraz jako baza do dań śniadaniowych na modłę wytrawną lub słodką.

Jeśli zależy nam z kolei na właściwościach kasz, to lepszym wyborem jest wersja niepalona. Dlaczego? Ponieważ prażenie powoduje, że część substancji odżywczych ulega degradacji. Jeśli chcemy wzbogacić naszą dietę w większą ilość witamin, minerałów i przeciwutleniaczy, to kasza niepalona jest lepszym rozwiązaniem.

Jeśli marzysz o lekkim, sprawnym ciele i większej energii na co dzień, nie czekaj na poniedziałek. Sprawdź na kobieta.interia.pl, jak krok po kroku wprowadzić zdrowe nawyki i znaleźć aktywność, która naprawdę cię wciągnie.

Poznaj sposoby, dzięki którym ruch stanie się twoim sprzymierzeńcem, a nie obowiązkiem Canva Pro INTERIA.PL

Wróciła po latach przerwy. Kamilla Baar: W pewnym momencie poczułam, że chcę tę skórę zrzucić INTERIA.PL