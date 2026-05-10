Spis treści: "Złoto" w niepozornych listkach Zioło o oryginalnym smaku i aromacie: boldo Odciąży układ trawienny, pomoże w zasypianiu Co zawierają liście boldo?

"Złoto" w niepozornych listkach

O roślinach, które można stosować zarówno jako przyprawę wzbogacającą smak dań, jak i w formie naparu, wiemy nie od dziś. Szałwia, mięta, majeranek - wszystkie znane i powszechnie dostępne, stosowane doraźnie przy dolegliwościach trawiennych lub przeziębieniach. Istnieje jednak jeszcze jedna roślina, która jest z powodzeniem stosowana do dań jak i do picia po zaparzeniu suszu z liści, ale w naszym kraju słyszy się o niej póki co dość rzadko. A szkoda, bo fantastycznie wpływa na wiele dolegliwości związanych z pracą układu trawiennego i ma bardzo bogaty smak. Mowa o liściach boldo.

Zioło o oryginalnym smaku i aromacie: boldo

Boldo, czyli peumus boldus, to drzewo wywodzące się z Peru i Chile. Od tysięcy lat stosowane w medycynie Inków liście to bogactwo składników, które dawniej uśmierzały różnego rodzaju bóle i pomagały w niestrawności. Dziś znamy znacznie więcej właściwości tych niepozornych liści, a są one imponujące.

Boldo dziś spotkać można przy wielu brazylijskich domach, bowiem w tamtych rejonach liście boldo stosowane są tak powszechnie jak u nas na przykład mięta czy bazylia. Grube, mięsiste liście po roztarciu wydzielają oryginalny aromat, porównywany do połączenia ziół i kamfory. Najczęściej jednak, przynajmniej w Europie, natrafimy na ich suszoną wersję, z której, jak wspomniano wcześniej, przygotowuje się napary lub stosuje jako aromatyczną przyprawę. Świetnie pasuje zarówno do mięs jak i ryb, a także do zup czy sosów. Fani tworzenia mieszanek herbacianych mogą wzbogacić suszem boldo swoje kompozycje, dodaje się je także do yerba mate.

Odciąży układ trawienny, pomoże w zasypianiu

W Polsce bez trudu znaleźć można suszone liście boldo

Dlaczego warto zainteresować się boldo? Przede wszystkim na właściwości zdrowotne, które zapewnia. Napar z suszu boldo:

wspiera pracę wątroby i wydzielanie żółci

może pomagać przy uczuciu ciężkości po tłustych posiłkach

wspomaga trawienie i pracę układu pokarmowego

bywa stosowany przy wzdęciach i niestrawności

działa lekko rozkurczowo na przewód pokarmowy

posiada właściwości antyoksydacyjne

może wykazywać łagodne działanie przeciwzapalne

tradycyjnie używany do wspierania detoksykacji organizmu

działa lekko moczopędnie

aromatyczne olejki mogą dawać efekt odświeżający i relaksujący

Jeśli mierzysz się z napięciem nerwowym, stresem, masz trudności w zasypianiu lub cierpisz z powodu częstych niestrawności, uczucia pełności po posiłkach i wzdęć, ten napar może okazać się zbawienny.

Co zawierają liście boldo?

Boldo wywodzi się z terenów górskich, ale dziś hodowane jest w Brazylii w przydomowych ogródkach

Wszystkie prozdrowotne benefity zawdzięczamy przede wszystkim zawartości boldyny, czyli aktywnego alkaloidu, stymulującego produkcję żółci. Ale to nie wszystko, co kryje się w tych niepozornych liściach. Boldo zawiera także:

olejki eteryczne o intensywnym ziołowym aromacie

flawonoidy wspierające działanie antyoksydacyjne

garbniki

związki przeciwutleniające chroniące komórki przed stresem oksydacyjnym

naturalne substancje gorzkie wspomagające trawienie

eukaliptol i inne związki aromatyczne

niewielkie ilości żywic i substancji mineralnych

Suszone liście boldo bez problemu znaleźć można w sklepach zielarskich oraz w sklepach internetowych. Ceny wahają się od kilku do kilkunastu złotych za opakowanie, nie jest to zatem przesadnie drogie zioło. Warto jednak pamiętać, że nie można spożywać naparu z boldo przez zbyt długi czas ani w przesadnych ilościach.

Niezalecany jest także kobietom w ciąży i karmiącym oraz przy niedrożności dróg żółciowych. Najlepiej poradzić się swojego lekarza przed decyzją o czasowym wprowadzeniu naparu z boldo do swojej diety.

