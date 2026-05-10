Na stres, trawienie i wątrobę. O tych liściach Polacy wciąż niewiele wiedzą
Aromatyczne liście od wieków wykorzystywane były przez mieszkańców Ameryki Południowej jako naturalne wsparcie trawienia i pracy wątroby. Dziś boldo coraz częściej pojawia się także w Europie jako składnik naparów, mieszanek herbacianych i przypraw. Jak działa, co zawiera i dlaczego mówi się o nim "złoto wśród ziół"?
Spis treści:
- "Złoto" w niepozornych listkach
- Zioło o oryginalnym smaku i aromacie: boldo
- Odciąży układ trawienny, pomoże w zasypianiu
- Co zawierają liście boldo?
"Złoto" w niepozornych listkach
O roślinach, które można stosować zarówno jako przyprawę wzbogacającą smak dań, jak i w formie naparu, wiemy nie od dziś. Szałwia, mięta, majeranek - wszystkie znane i powszechnie dostępne, stosowane doraźnie przy dolegliwościach trawiennych lub przeziębieniach. Istnieje jednak jeszcze jedna roślina, która jest z powodzeniem stosowana do dań jak i do picia po zaparzeniu suszu z liści, ale w naszym kraju słyszy się o niej póki co dość rzadko. A szkoda, bo fantastycznie wpływa na wiele dolegliwości związanych z pracą układu trawiennego i ma bardzo bogaty smak. Mowa o liściach boldo.
Zioło o oryginalnym smaku i aromacie: boldo
Boldo, czyli peumus boldus, to drzewo wywodzące się z Peru i Chile. Od tysięcy lat stosowane w medycynie Inków liście to bogactwo składników, które dawniej uśmierzały różnego rodzaju bóle i pomagały w niestrawności. Dziś znamy znacznie więcej właściwości tych niepozornych liści, a są one imponujące.
Boldo dziś spotkać można przy wielu brazylijskich domach, bowiem w tamtych rejonach liście boldo stosowane są tak powszechnie jak u nas na przykład mięta czy bazylia. Grube, mięsiste liście po roztarciu wydzielają oryginalny aromat, porównywany do połączenia ziół i kamfory. Najczęściej jednak, przynajmniej w Europie, natrafimy na ich suszoną wersję, z której, jak wspomniano wcześniej, przygotowuje się napary lub stosuje jako aromatyczną przyprawę. Świetnie pasuje zarówno do mięs jak i ryb, a także do zup czy sosów. Fani tworzenia mieszanek herbacianych mogą wzbogacić suszem boldo swoje kompozycje, dodaje się je także do yerba mate.
Odciąży układ trawienny, pomoże w zasypianiu
Dlaczego warto zainteresować się boldo? Przede wszystkim na właściwości zdrowotne, które zapewnia. Napar z suszu boldo:
- wspiera pracę wątroby i wydzielanie żółci
- może pomagać przy uczuciu ciężkości po tłustych posiłkach
- wspomaga trawienie i pracę układu pokarmowego
- bywa stosowany przy wzdęciach i niestrawności
- działa lekko rozkurczowo na przewód pokarmowy
- posiada właściwości antyoksydacyjne
- może wykazywać łagodne działanie przeciwzapalne
- tradycyjnie używany do wspierania detoksykacji organizmu
- działa lekko moczopędnie
- aromatyczne olejki mogą dawać efekt odświeżający i relaksujący
Jeśli mierzysz się z napięciem nerwowym, stresem, masz trudności w zasypianiu lub cierpisz z powodu częstych niestrawności, uczucia pełności po posiłkach i wzdęć, ten napar może okazać się zbawienny.
Co zawierają liście boldo?
Wszystkie prozdrowotne benefity zawdzięczamy przede wszystkim zawartości boldyny, czyli aktywnego alkaloidu, stymulującego produkcję żółci. Ale to nie wszystko, co kryje się w tych niepozornych liściach. Boldo zawiera także:
- olejki eteryczne o intensywnym ziołowym aromacie
- flawonoidy wspierające działanie antyoksydacyjne
- garbniki
- związki przeciwutleniające chroniące komórki przed stresem oksydacyjnym
- naturalne substancje gorzkie wspomagające trawienie
- eukaliptol i inne związki aromatyczne
- niewielkie ilości żywic i substancji mineralnych
Suszone liście boldo bez problemu znaleźć można w sklepach zielarskich oraz w sklepach internetowych. Ceny wahają się od kilku do kilkunastu złotych za opakowanie, nie jest to zatem przesadnie drogie zioło. Warto jednak pamiętać, że nie można spożywać naparu z boldo przez zbyt długi czas ani w przesadnych ilościach.
Niezalecany jest także kobietom w ciąży i karmiącym oraz przy niedrożności dróg żółciowych. Najlepiej poradzić się swojego lekarza przed decyzją o czasowym wprowadzeniu naparu z boldo do swojej diety.
Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność.