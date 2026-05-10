Na stres, trawienie i wątrobę. O tych liściach Polacy wciąż niewiele wiedzą

Karolina Woźniak

Oprac.: Karolina Woźniak

Aromatyczne liście od wieków wykorzystywane były przez mieszkańców Ameryki Południowej jako naturalne wsparcie trawienia i pracy wątroby. Dziś boldo coraz częściej pojawia się także w Europie jako składnik naparów, mieszanek herbacianych i przypraw. Jak działa, co zawiera i dlaczego mówi się o nim "złoto wśród ziół"?

Szklany czajnik i filiżanka z parującą herbatą z liści boldo na jasnym talerzyku, w domowym otoczeniu.
To brazylijskie zioło pachnie jak połączenie liści laurowych i kamfory. Działa zbawiennie na układ trawienny123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. "Złoto" w niepozornych listkach
  2. Zioło o oryginalnym smaku i aromacie: boldo
  3. Odciąży układ trawienny, pomoże w zasypianiu
  4. Co zawierają liście boldo?

"Złoto" w niepozornych listkach

O roślinach, które można stosować zarówno jako przyprawę wzbogacającą smak dań, jak i w formie naparu, wiemy nie od dziś. Szałwia, mięta, majeranek - wszystkie znane i powszechnie dostępne, stosowane doraźnie przy dolegliwościach trawiennych lub przeziębieniach. Istnieje jednak jeszcze jedna roślina, która jest z powodzeniem stosowana do dań jak i do picia po zaparzeniu suszu z liści, ale w naszym kraju słyszy się o niej póki co dość rzadko. A szkoda, bo fantastycznie wpływa na wiele dolegliwości związanych z pracą układu trawiennego i ma bardzo bogaty smak. Mowa o liściach boldo.

Zobacz również:

Nasiona chia uznawane są za "super żywność", bo zawierają mnóstwo dobroczynnych składników
Porady

Maleńkie ziarenka o niezwykłej mocy. Przeciwdziałają wielu chorobom

InteriaKobieta Redakcja

Zioło o oryginalnym smaku i aromacie: boldo

Boldo, czyli peumus boldus, to drzewo wywodzące się z Peru i Chile. Od tysięcy lat stosowane w medycynie Inków liście to bogactwo składników, które dawniej uśmierzały różnego rodzaju bóle i pomagały w niestrawności. Dziś znamy znacznie więcej właściwości tych niepozornych liści, a są one imponujące.

Boldo dziś spotkać można przy wielu brazylijskich domach, bowiem w tamtych rejonach liście boldo stosowane są tak powszechnie jak u nas na przykład mięta czy bazylia. Grube, mięsiste liście po roztarciu wydzielają oryginalny aromat, porównywany do połączenia ziół i kamfory. Najczęściej jednak, przynajmniej w Europie, natrafimy na ich suszoną wersję, z której, jak wspomniano wcześniej, przygotowuje się napary lub stosuje jako aromatyczną przyprawę. Świetnie pasuje zarówno do mięs jak i ryb, a także do zup czy sosów. Fani tworzenia mieszanek herbacianych mogą wzbogacić suszem boldo swoje kompozycje, dodaje się je także do yerba mate.

Odciąży układ trawienny, pomoże w zasypianiu

Suszone liście laurowe ułożone w niewielkiej stercie na jasnym tle.
W Polsce bez trudu znaleźć można suszone liście boldoYDMEast News

Dlaczego warto zainteresować się boldo? Przede wszystkim na właściwości zdrowotne, które zapewnia. Napar z suszu boldo:

  • wspiera pracę wątroby i wydzielanie żółci
  • może pomagać przy uczuciu ciężkości po tłustych posiłkach
  • wspomaga trawienie i pracę układu pokarmowego
  • bywa stosowany przy wzdęciach i niestrawności
  • działa lekko rozkurczowo na przewód pokarmowy
  • posiada właściwości antyoksydacyjne
  • może wykazywać łagodne działanie przeciwzapalne
  • tradycyjnie używany do wspierania detoksykacji organizmu
  • działa lekko moczopędnie
  • aromatyczne olejki mogą dawać efekt odświeżający i relaksujący

Jeśli mierzysz się z napięciem nerwowym, stresem, masz trudności w zasypianiu lub cierpisz z powodu częstych niestrawności, uczucia pełności po posiłkach i wzdęć, ten napar może okazać się zbawienny.

Co zawierają liście boldo?

Gałązka z ciemnozielonymi, błyszczącymi liśćmi oraz drobnymi, jasnożółtymi kwiatami zebranymi w niewielkie skupiska na końcach pędów.
Boldo wywodzi się z terenów górskich, ale dziś hodowane jest w Brazylii w przydomowych ogródkachDEA / A. MORESCHIEast News

Wszystkie prozdrowotne benefity zawdzięczamy przede wszystkim zawartości boldyny, czyli aktywnego alkaloidu, stymulującego produkcję żółci. Ale to nie wszystko, co kryje się w tych niepozornych liściach. Boldo zawiera także:

  • olejki eteryczne o intensywnym ziołowym aromacie
  • flawonoidy wspierające działanie antyoksydacyjne
  • garbniki
  • związki przeciwutleniające chroniące komórki przed stresem oksydacyjnym
  • naturalne substancje gorzkie wspomagające trawienie
  • eukaliptol i inne związki aromatyczne
  • niewielkie ilości żywic i substancji mineralnych

Suszone liście boldo bez problemu znaleźć można w sklepach zielarskich oraz w sklepach internetowych. Ceny wahają się od kilku do kilkunastu złotych za opakowanie, nie jest to zatem przesadnie drogie zioło. Warto jednak pamiętać, że nie można spożywać naparu z boldo przez zbyt długi czas ani w przesadnych ilościach.

Niezalecany jest także kobietom w ciąży i karmiącym oraz przy niedrożności dróg żółciowych. Najlepiej poradzić się swojego lekarza przed decyzją o czasowym wprowadzeniu naparu z boldo do swojej diety.

Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność. 

Soczyste truskawki i borówki na białym talerzu, w tle koszyk z cytrynami i pomarańczami, fragment napisu 'porady' na grafice.
Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysłMagda WeidnerINTERIA.PL
"Ewa gotuje": Jajka na fioletowo – barwione modrą kapustąPolsat

Najnowsze