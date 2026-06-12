Spis treści: Czy miód jest zdrowy? Jak wybrać miód najwyższej jakości?

Czy miód jest zdrowy?

Miód to naturalny, słodki produkt spożywczy, z którego dobroci możemy korzystać dzięki pszczołom miodnym. Składa się głównie z cukrów prostych (glukozy i fruktozy), wody oraz niewielkich ilości witamin, minerałów, enzymów i olejków eterycznych.

Badania naukowe potwierdzają, że miód jest zdrowszy od białego cukru i wykazuje właściwości zdrowotne. Nie bez powodu wykorzystuje się go także w terapiach leczniczych (również w sanatoriach oraz uzdrowiskach) i pielęgnacji - zewnętrznie, na skórę czy włosy.

Naukowcy są zdania, że mimo iż miód głównie składa się z cukrów prostych, to wolniej podnosi poziom glukozy we krwi, a ponadto niektóre jego rodzaje hamują rozwój bakterii i mogą być pomocne w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych, jak również objawów alergii wziewnych. Może być więc zamiennikiem cukru i dodawany m.in. do deserów - oczywiście w racjonalnych ilościach.

Miody mogą różnić się konsystencją i kolorem. Ważne, aby nie miały sztucznych dodatków 123RF/PICSEL

Jak wybrać miód najwyższej jakości?

Podczas zakupu miody należy zachować czujność. Na sklepowych półkach nie brakuje bowiem jego podróbek czyli miodów sztucznych. Produkty prawdziwe przypominają one jedynie wyglądem - nie powstają z nektaru, lecz w procesie chemicznym (hydrolizy sacharozy) z dodatkiem syropu skrobiowego i aromatów.

Służą najczęściej jako słodziki i wykorzystywane są jako tańsze zamienniki miodu naturalnego. Zanim wydasz pieniądze na taki produkt sprawdź zatem dokładnie etykietę, a najlepiej udaj się do sklepu ze zdrową żywnością, punktu pszczelarskiego bądź lokalnej pasieki. Będziesz mieć tam spory wybór i zaczerpniesz wiedzy od doświadczonego sprzedawcy. Spośród miodów wyróżniamy nektarowe, spadziowe oraz mieszane, z których to te drugie uznawane są za najbardziej wartościowe biologicznie i najzdrowsze. Jeśli zdecydujesz się natomiast na zakup miodu w dyskoncie, zwróć przede wszystkim uwagę na:

Kraj pochodzenia - warto stawiać na produkty polskie i unikać tych z oznaczeniami ""Mieszanka miodów pochodzących z państw członkowskich UE i spoza UE".

Konsystencję - naturalne miody mają zupełnie płynną konsystencję tuż po zbiorach, a po pewnym czasie ulegają krystalizacji. Bywają i takie, które są nieco podobne do kremu czy masła. Jeśli miód posiada biały nalot lub grudki oznacza to, że jest produktem naturalnym i nieprzetworzonym.

Skład podany na etykiecie - prawdziwy miód nie powinien zawierać żadnych dodatków np. syropów cukrowych ani sztucznych konserwantów.

Cenę miodu - podejrzanie niska (poniżej 30 zł za kilogram) powinna wzbudzić czujność. Ciężka praca pszczół i naturalny proces produkcji mają swoją wartość.





Chińskie cesarzowe i księżniczki. Moda na historię w Pekinie © 2026 Associated Press