Spis treści: Skąd biorą się szare smugi na ubraniach? Jak sprawdzić, czy winna jest pralka? Jak wyczyścić pralkę, aby pozbyć się smug? Jak zapobiegać powstawaniu szarych smug?

Skąd biorą się szare smugi na ubraniach?

Szare smugi najczęściej pojawiają się wtedy, gdy zabrudzenia oderwane od tkanin, uszczelki albo wnętrza pralki wracają na ubrania w trakcie prania. W bębnie miesza się pot, sebum, kurz, drobne włókna, resztki detergentu, płyn do płukania, minerały z twardej wody i osad zalegający w zakamarkach urządzenia. Z czasem tworzą lepką warstwę, która podczas kolejnych cyklów odrywa się fragmentami i osiada na materiale.

Istotny jest też sposób prania. Przepełniony bęben ogranicza ruch tkanin i utrudnia wypłukanie brudu. Krótkie programy oraz niskie temperatury sprzyjają odkładaniu się tłustych resztek, zwłaszcza gdy regularnie pierzemy w 30-40℃. Producenci pralek wskazują, że szare ślady na ubraniach często mają związek z nagromadzonym detergentem, brudnym wnętrzem urządzenia, przeładowaniem bębna i niewystarczającym płukaniem.

Swoje robi również chemia detergentu. Środki piorące zawierają substancje, które odrywają tłuszcz i brud od włókien. Gdy detergentu jest za dużo, pralka może go nie wypłukać, a jeśli jest go za mało, część zabrudzeń krąży w wodzie i ponownie osiada na tkaninach. Problem nasila twarda woda, ponieważ wapń i magnez łączą się ze składnikami środka piorącego i tworzą osad przypominający szary film. Na ciemnych ubraniach wygląda jak jasny pył, na jasnych częściej jak tłustawa, rozmazana smuga.

Pleśń, tłuszcz i resztki detergentów gromadzą się m.in: w gumowej uszczelce lub zakamarkach dozownika na proszek 123RF/PICSEL

Nieoczywistym źródłem kłopotów jest też płyn do płukania. Zostawia na włóknach cienką warstwę odpowiedzialną za miękkość i zapach, ale jeśli dodajemy go za dużo, osadza się także w szufladzie, przewodach i fałdach gumowego kołnierza. Tam łączy się z kurzem, włóknami i tłuszczem z ubrań. Po pewnym czasie powstaje szara, śliska pasta, która może trafić z powrotem na pranie. Wystarczy mocno wypchany bęben ręczników, bluz albo pościeli, aby taki osad rozszedł się po tkaninach.

Coraz więcej uwagi zwraca się także na biofilm, czyli cienką warstwę mikroorganizmów i resztek organicznych, która rozwija się w wilgotnych miejscach pralki. Badanie opublikowane w 2025 roku w "Frontiers in Microbiology" pokazało, że domowe pralki mogą gromadzić zróżnicowane społeczności bakterii i grzybów, a w modelach ładowanych od frontu obciążenie mikrobiologiczne było wyższe niż w pralkach ładowanych od góry. Naukowcy wykrywali m.in. bakterie z rodzajów Pseudomonas, Micrococcus i Sphingomonas oraz grzyby Aspergillus, Cladosporium i Penicillium.

Jak sprawdzić, czy winna jest pralka?

Źródło problemu najczęściej stanowi gumowy kołnierz wokół drzwiczek pralki. W jego dolnym zagłębieniu po każdym praniu gromadzą się niewielka ilość wody, resztki detergentów, włókna tkanin, tłuszcze z ubrań i drobne zanieczyszczenia. Wystarczy przeciągnąć po tej części jasną ściereczką. Szary, śliski lub tłustawy ślad to wyraźny znak, że w pralce zebrał się osad, który podczas kolejnych cykli może ponownie osiadać na świeżo wypranych ubraniach.

Kontrolę przeprowadzamy też w szufladzie na detergent. Pod ruchomymi elementami i w trudno dostępnych narożnikach może kryć się lepka warstwa złożona z zaschniętych środków piorących, płynu do płukania oraz wilgoci. Charakterystyczny kwaśny lub stęchły zapach po wysunięciu szuflady oznacza, że wewnątrz utrzymuje się środowisko sprzyjające gromadzeniu osadów.

Warto zajrzeć również do filtra pompy odpływowej, ponieważ zatrzymują się tam włókna materiałów, włosy, drobne przedmioty pozostawione w kieszeniach czy fragmenty chusteczek. Z czasem mogą one utrudniać prawidłowy odpływ wody. Wówczas część zabrudzeń pozostaje w obiegu i zamiast trafić do kanalizacji, wraca na tkaniny podczas płukania.

Problem często widać także podczas samego prania. Wystarczy uruchomić pusty cykl płukania i obserwować wnętrze urządzenia. Pojawienie się piany świadczy o obecności zalegających środków piorących. Wiele mówi też zapach po otwarciu drzwiczek. Neutralna, świeża woń oznacza, że wnętrze pralki jest w dobrej kondycji, natomiast ciężki, wilgotny aromat może wskazywać na obecność biofilmu, cienkiej warstwy osadów, w której rozwijają się mikroorganizmy.

Jak wyczyścić pralkę, aby pozbyć się smug?

Czyszczenie pralki powinniśmy zacząć od miejsc, które zbierają najwięcej osadu. Pierwszym z nich jest gumowy kołnierz przy drzwiach. Wystarczy ściereczka zwilżona ciepłą wodą z dodatkiem kilku kropli płynu do naczyń. Fałdy trzeba odchylić i dokładnie przetrzeć, a przy grubszym nalocie użyć miękkiej szczoteczki.

Dzięki użyciu sody, octu oraz olejku eterycznego w łatwy sposób doprowadzimy pralkę do porządku Picsel 123RF/PICSEL

Szuflada na detergent wymaga już mocniejszego działania. Ciepła woda z dodatkiem octu skutecznie rozpuszcza zacieki po płynie do płukania i proszku. Jeśli osad zaschnął, najlepiej zostawić element na kilkanaście minut w roztworze, a następnie wyszorować trudno dostępne miejsca szczoteczką. Filtr pompy wystarczy wyjąć, przepłukać pod bieżącą wodą i usunąć wszystko, co blokuje przepływ.

Po takim przygotowaniu przychodzi czas na właściwe czyszczenie całego układu pralki. Tutaj znaczenie mają konkretne ustawienia:

temperatura : 60-90°C (przy dużym nagromadzeniu osadu najlepiej wybrać temperaturę zbliżoną do 90°C);

środek : 100-250 ml preparatu przeznaczonego do czyszczenia pralek lub odkamieniacza, zgodnie z zaleceniami producenta;

program: pełny cykl bez trybu "eco".

Wysoka temperatura pomaga rozpuścić tłuste osady pochodzące z zabrudzeń na ubraniach, natomiast odpowiednio dobrane środki chemiczne usuwają kamień oraz nagromadzone pozostałości detergentów. Wówczas czyszczeniu podlegają jednocześnie bęben, grzałka, przewody i trudno dostępne elementy układu pralki.

Po 2-3 dniach warto powtórzyć czyszczenie. Drugi cykl usuwa zanieczyszczenia, które podczas pierwszego mycia zostały jedynie rozmiękczone i oderwane od powierzchni. Dopiero wtedy likwidujemy rzeczywistą przyczynę szarych smug, zamiast maskować ich skutki.

Jak zapobiegać powstawaniu szarych smug?

Najważniejszą rolę odgrywa dozowanie detergentu. Współczesne pralki zużywają coraz mniej wody, więc nadmiar proszku lub płynu do prania często nie zostaje całkowicie wypłukany. Ilość środka piorącego powinniśmy dopasować do trzech czynników:

twardości wody ;

wielkości wsadu ;

stopnia zabrudzenia odzieży.

Odmierzanie detergentu bez miarki zazwyczaj kończy się zbyt dużą dawką. Przy twardej wodzie skuteczniejszym rozwiązaniem jest wybór odpowiedniego środka piorącego lub zastosowanie preparatu zmiękczającego wodę.

Równie istotna jest ilość ubrań umieszczanych w bębnie. Zbyt ciasno ułożony wsad utrudnia rozprowadzenie detergentu i ogranicza skuteczność płukania. Drobne zanieczyszczenia, resztki detergentów i mikrowłókna mogą wtedy ponownie osiadać na ubraniach. Dobrym nawykiem jest pozostawienie kilku centymetrów wolnej przestrzeni nad załadunkiem. Warto również oddzielnie prać ręczniki, bluzy czy odzież z polaru, ponieważ te materiały uwalniają więcej włókien, które mogą osadzać się na innych tkaninach.

Problemem może być także nadmiar płynu do płukania. Jego zbyt duża ilość pozostawia cienką, śliską warstwę, która przyciągająca kurz, tłuszcze oraz mikrowłókna. Z czasem może stać się jedną z przyczyn pojawiania się szarych lub tłustych smug na odzieży.

Pamiętajmy też o regularnej pielęgnacjo pralki. Raz w miesiącu warto uruchomić pusty program w wysokiej temperaturze, a przy okazji oczyścić gumowy kołnierz, szufladę na detergenty i skontrolować filtr pompy odpływowej. Po zakończeniu prania dobrze jest pozostawić lekko uchylone drzwiczki i wysunąć szufladę, aby wnętrze mogło dokładnie wyschnąć. To prosty nawyk, który skutecznie ogranicza gromadzenie się wilgoci, osadów i nieprzyjemnych zapachów.

Na końcu warto zwrócić uwagę na wybór programu prania. Cykl eco i niskie temperatury pomagają oszczędzać energię oraz chronią delikatne materiały, lecz ich ciągłe stosowanie sprzyja odkładaniu się tłustych zabrudzeń i pozostałości detergentów. Ręczniki, pościel czy bieliznę lepiej prać w wyższej temperaturze, ponieważ pralka jest wtedy czystsza, a na jasnych ubraniach rzadziej pojawiają się szare smugi.





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