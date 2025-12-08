Spis treści: Kumkwat: co to za owoc? Jak kumkwat działa na organizm? Jak jeść kumkwaty? Kto nie powinien jeść kumkwatów?

Bez większych problemów znajdziesz je w największych marketach w Polsce. Od listopada do czerwca warto rozglądać się za "mini pomarańczą". To kumkwat, czyli niepozorny owoc pełen cennych dla zdrowia właściwości. Dlaczego warto się do niego przekonać? Powodów jest co najmniej kilka.

Kumkwat: co to za owoc?

Kumkwat pochodzi z Chin, ale jest również uprawiany w Ameryce Północnej i Południowej. Jest również uprawiany na greckiej wyspie Korfu. Ze względu na swój wygląd zyskał też określenie "złotej pomarańczy". Kumkwat w Polsce nie jest zbytnio popularny, ale warto zainteresować się nim nie tylko ze względu na walory smakowe, ale przede wszystkim zdrowotne.

Owoc w ponad 80 proc. składa się z wody. Zawiera witaminę C i błonnik (100 g owoców dostarcza 6,5 g błonnika). Kumkwat dostarcza również witaminy A, witamin z grupy B, witaminy E, wapnia, potasu i magnezu. Owoc ma niski indeks glikemiczny, który wynosi 35, z 100 g dostarcza ok. 70 kcal.

Kumkwat można jeść w całości - skórka jest bardzo słodka, ale miąższ jest już z kolei dość cierpki i lekko kwaśny. Zawarte w nim pestki są z kolei gorzkie.

Jak kumkwat działa na organizm?

Kumkwaty są cennym źródłem przeciwutleniaczy. To oznacza, że pomaga chronić komórki przed działaniem wolnych rodników i tym samym spowalnia procesy starzenia. Do tego trzeba wspomnieć o zmniejszaniu ryzyka cukrzycy czy chorób serca. Ze względu na zawartość witaminy C kumkwat jest też naturalnym sprzymierzeńcem w budowaniu odporności.

Spora dawka błonnika wpływa pozytywnie na pracę jelit i co za tym idzie - pomaga utrzymywać odpowiednią masę ciała. Kumkwat może też pomóc obniżyć tzw. "zły" cholesterol i uregulować poziom cukru we krwi.

Kolejny ważny punkt? Zawarte w kumkwatach związki działają korzystnie na pracę mózgu. Serwis Interia Zdrowie zwraca uwagę, że:

Doustne podawanie ekstraktu z owoców kumkwatu, jak wskazują badacze, może odwrócić przyspieszone starzenie mózgu wywołane obecnością D-galaktozy w diecie (przyspiesza ona proces starzenia poprzez wywoływanie stresu oksydacyjnego oraz stanu zapalnego).

Jak jeść kumkwaty?

Kumkwat najlepiej jeść ze skórką - to właśnie ona zawiera najwięcej cennych składników. Owoc nadaje się idealnie do marmolad, ale i dań mięsnych (zwłaszcza jagnięcych czy wołowych). Jest idealnym składnikiem sosów czy marynat, nadając im delikatnie cytrusowej nuty.

"Złota pomarańcza" sprawdzi się też idealnie jako dodatek do sałatek, zarówno owocowych, jak i warzywnych. Co więcej, będzie stanowić idealny owocowy akcent w tartach, muffinach, cieście drożdżowym czy serniku. W sklepach dostępne są również suszone i kandyzowane kumwaty, które sprawdzą się z kolei jako dodatek do owsianki czy muesli.

Kto nie powinien jeść kumkwatów?

Warto pamiętać, że kumkwaty mogą wywołać reakcje alergiczne takie jak pokrzywka, obrzęk ust czy zaczerwienienie skóry. Lepiej nie spożywać tych owoców w nadmiarze - zbyt duża zawartość błonnika zamiast pomóc, może spowodować problemy z układem trawiennym. Dlatego i tutaj należy zachować umiar.

