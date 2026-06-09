Spis treści: Wydano alerty dotyczące załamania pogody. Możliwe burze z gradem Jak zabezpieczyć rośliny ogrodowe przed wiatrem i gradem?

Wydano alerty dotyczące załamania pogody. Możliwe burze z gradem

We wtorek - 9 czerwca, w niemal całym kraju mamy iście wakacyjne temperatury, które w niektórych regionach Polski sięgają blisko 30 st. C. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie mają jednak optymistyczny wieści, jeśli chodzi o zbliżające się godziny popołudniowe oraz wieczorne. Podają, że załamanie pogody może nastąpić już w południe, a deszcz, silny wiatr oraz grad będą najpewniej przemieszczać się aż do późnych godzin wieczornych. W mediach społecznościowych konkretne lokalizacje.

- Burze wystąpią w pasie od Warmii, przez Mazowsze, po Śląsk i Małopolskę. Miejscami będzie im towarzyszyć gwałtowny przebieg zjawisk - silne i bardzo silne opady deszczu o natężeniu do 25-35 mm/h, a na południu kraju do 45 mm/h. Lokalnie niewykluczone są porywy wiatru do 75 km/h oraz opady gradu do 2-3 cm - podali synoptycy z IMGW

Alerty dotyczą także silnych porywów wiatru, które mogą nadejść w godzinach wieczornych.

- Późnym popołudniem i wieczorem (17:00 - 18:00) nad Pomorze Zachodnie znad północno-wschodnich Niemiec będą wkraczać formacje wielokomórkowe, niektóre z nich nieco lepiej zorganizowane, na których czele możliwe będą silniejsze porywy wiatru do 55-70 km/h. Niewykluczone też opady drobnego gradu - czytamy na Facebooku.

Agrowłóknina czy siatki przeciwgradowe sprawdzą się szczególnie w przypadku warzyw oraz rabat Bartlomiej Magierowski East News

Jak zabezpieczyć rośliny ogrodowe przed wiatrem i gradem?

W związku z wydanymi ostrzeżeniami warto zachować ostrożność i zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na zewnątrz. Warto także pomyśleć o roślinach ogrodowych oraz balkonowych, które w czasie silnego wiatru czy gradu mogą znacznie ucierpieć. Te, które nie znajdują się pod osłonami, warto okryć agrowkłókniną przymocowaną na niewielkich kołkach czy prętach, a najlepiej specjalną siatką przeciwgradową. W ten sposób zmniejszymy ryzyko uszkodzeń warzyw na grządkach jak również roślin ozdobnych na rabatach. Jeśli nie dysponujesz takim materiałem bądź też nie masz czasu na wbijanie palików, możesz użyć innego tworzywa - np. folii, którą przymocujesz po bokach kamieniami, tektur, sztywnych pojemników plastikowych lub donic (sprawdzą się w przypadku niskich roślin, ziół i młodych warzyw), a nawet firanek czy moskitier. Dobrym rozwiązaniem będzie także rozłożenie parasoli bezpośrednio nad krzewami czy rabatami.

W przypadku roślin doniczkowych na tarasach, sprawa wygląda dużo prościej. Najlepiej będzie przenieść je w bezpiecznie miejsce, pod zadaszenie. Jeśli nie masz takiej możliwości, przykryj je od góry np. przeźroczystymi, plastikowymi skrzynkami, szklanymi kloszami lub specjalnymi kapturami ochronnymi.

Należy działać szybko i przygotować wcześniej zabezpieczenia dla roślin. Grad może bowiem pojawić się nagle, a jego siła oraz wielkość lodowych bryłek bywa nierzadko zaskakująca i może zrujnować pieczołowicie pielęgnowane uprawy.





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