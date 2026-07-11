Spis treści: Uprawa winogron w Polsce? Jest możliwa! Co zawierają winogrona? Jelita będą działać Winogrona to moc witamin Winogrona trzeba jeść na zdrowie

Uprawa winogron w Polsce? Jest możliwa!

Uprawa winogron w Polsce jest jak najbardziej możliwa. Wiedzą o tym działkowicze, którzy co roku zbierają kosze pełne przesłodkich gron, zarówno jasnych, jak i ciemnych. Pierwsze dominują w dużych winnicach, natomiast te drugie zazwyczaj można spotkać na popularnych ROD-ach. Trzeba tutaj zaznaczyć, że te jasne lepiej znoszą nasz klimat i dlatego częściej wybierane są przez profesjonalistów.

Czym różnią się winogrona jasne i ciemne? Pierwsze są zazwyczaj słodko-kwaśne, za to aromat jest lżejszy i delikatny. Drugie zaś przeważnie mają wyrazistszy charakter. Po pełnym dojrzewaniu ciemne winogrona są zdecydowanie słodsze od swoich jasnych kuzynek.

Okazuje się, że kolor i smak to niejedyna różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami owoców, więc warto nieco się temu przyjrzeć.

Co zawierają winogrona? Jelita będą działać

Jedz winogrona, a jelita tylko na tym zyskają 123RF/PICSEL

Zanim przystąpimy do analizy, warto powiedzieć jedno: winogrona są bardzo zdrowe i nie ma zazwyczaj przeciwskazań, żeby były traktowane jako przekąska. Dowód? Przede wszystkim kaloryczność. Choć winogrona są słodkie, w obu odmianach znajduje się około 70 kcal (na 100g).

Winogrona to także bogate źródło błonnika i wody. Takie połączenie jest dla naszego zdrowia dość korzystne. Przede wszystkim dlatego, że może regulować procesy trawienia, wspierać mikroflorę jelitową, ułatwić odchudzanie, pozbywać się nadmiaru wody z organizmu, czy redukować ilość kwasów. Jednym słowem: winogrona, zarówno jasne, jak i ciemne, wspierają pracę serca, wątroby, jelit, a także korzystnie działają na odporność.

Winogrona to moc witamin

Jak wszystkie owoce, również winogrona mogą poszczycić się obecnością cennych substancji. Zacząć wypada od witamin, których jest całkiem sporo. Oba rodzaje winogron zawierają witaminy: A, C, E, K oraz z grupy B, które mogą wpływać na:

lepszą odporność,

zdrowszy i młodszy wygląd skóry,

poprawę jakości krwi,

zmniejszanie się stanów zapalnych,

normalizację ciśnienia krwi,

poprawę wzroku.

W winogronach znajdują się także pierwiastki, takie jak potas (dobry na serce i ciśnienie), miedź (ważny w prewencji anemii), magnez (wspiera połączenia nerwowe), wapń (na kości i zęby) i mangan (odpowiedzialny za metabolizm i rozwój komórek).

Winogrona trzeba jeść na zdrowie

W polskich winnicach dominuje uprawa jasnych winogron 123RF/PICSEL

Winogrona zawierają także antyoksydanty, czyli przeciwutleniacze. One właśnie odgrywają kluczową rolę w naszej diecie. Przede wszystkim redukują ilość wolnych rodników odpowiedzialnych za powstawanie chorób cywilizacyjnych, ponadto pomagają usuwać nadmiar toksyn w organizmie, co jest pomocne dla nerek i wątroby. Przeciwutleniacze mogą także opóźniać procesy starzenia się komórek organizmu.

W winogronach można znaleźć całkiem sporo przeciwutleniaczy, ponieważ do tych substancji zalicza się przede wszystkim witamin. Istnieje również specjalna grupa związków, które występują przede wszystkim w winogronach ciemnych.

Mowa o antocyjanach, związkach z grupy flawonoidów, które nadają skórce kolor i wraz z resweratrolem (również obecnym w skórce) sprawiają, że ciemne winogrona mają znacznie większy potencjał antyoksydacyjny, niż jasne. Wspomniane związki mają udokumentowane działanie przeciwzapalne i ochronne dla układu sercowo-naczyniowego - mogą, m.in., wspierać elastyczność naczyń krwionośnych i korzystanie wpływać na profil lipidowy (sam resweratrol również ma działanie kardioprotekcyjne).

Jak widać, różnice między jasnymi i ciemnymi winogronami nie dotyczą samego miąższu (zawartość cukrów, kalorii, witamin i minerałów jest bardzo zbliżona), ale skórki. Z tego powodu osoby, które cierpią z powodu schorzeń sercowo-krążeniowych powinny sięgać raczej po ciemne odmiany.

Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysł INTERIA.PL





Alpejska wioska, w której rządzą kozy. Turyści są zachwyceni © 2026 Associated Press