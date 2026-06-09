Jak poinformował Narodowy Fundusz Zdrowia, tylko w zeszłym roku z wyjazdu do sanatorium zrezygnowało aż 134 tysięcy pacjentów. Współpracujące z NFZ-em uzdrowiska mają dość takich sytuacji i chcą, by teraz każdy pacjent obowiązkowo potwierdzał, że przyjedzie na turnus. W sytuacji, gdy nie pojawi się na leczeniu, poniesie karę.

Nadchodzą kary dla kuracjuszy. "Szlaban" nawet na 18 miesięcy

Liczba osób, które rezygnują z wyjazdu do sanatorium w zaplanowanym wcześniej terminie rośnie dosłownie z roku na rok. W 2024 roku było ich 124 tysięcy, ale rok później już dziesięć tysięcy więcej. Nie wszyscy kuracjusze mają świadomość, że nagłe rezygnacje wiążą się z ogromnymi stratami finansowymi uzdrowisk, które nie są w stanie w krótkim czasie znaleźć zastępczego pacjenta.

Według ekspertów, winny tej sytuacji może być system, w którym pacjent dowiaduje się o przyznanym terminie wyjazdu drogą listowną i tą samą drogą może z niego zrezygnować. Posłowie z Parlamentarnego Zespołu na rzecz wspierania rozwoju uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych przygotowali więc pakiet propozycji zmian, który trafi teraz do Ministerstwa Zdrowia.

Zgodnie z zaproponowanymi zmianami, pacjenci, którzy chcą skorzystać z pobytu w uzdrowisku będą zobowiązani do kontaktu z ośrodkiem i potwierdzenia pobytu np. 14 dni przed przyjazdem. Jeśli z powodów zdrowotnych lub poważnych spraw rodzinnych musieliby odwołać pobyt, do ich obowiązków należałby kontakt z sanatorium, w terminie nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem turnusu. Ośrodki chcą także, by na skierowaniach obowiązkowo znajdował się numer telefonu do kuracjusza, tak by sanatoria mogły we własnym zakresie potwierdzać przyjazdy.

To jednak nie jedyna zmiana! Przedstawiciele uzdrowisk chcą, by pacjenci, którzy potwierdzili swój przyjazd do sanatorium, ale ostatecznie nie stawili się w ośrodku, stracili możliwość skorzystania z leczenia na następne 12 miesięcy. Gdyby nie potwierdzili przyjazdu i nie pojawili się na turnusie, karencja wyniosłaby 18 miesięcy.

Wszystkie propozycje zmian trafią teraz do Ministerstwa Zdrowia.

Ile kosztuje dziś pobyt w polskim sanatorium?

W sanatoriach w ciągu roku obowiązują dwa sezony rozliczeniowe: od 1 października do 30 kwietnia oraz od 1 maja do 30 września.

Od 1 maja br. do 30 września br. opłata za wyżywienie i zakwaterowanie za jeden dzień pobytu w sanatorium w ramach NFZ wyniesie:

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 40,9 zł

pokój jednoosobowy w studiu - 37,4 zł

pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 33,2 zł

pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 27,3 zł

pokój dwuosobowy w studiu - 24,9 zł

pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 19,5 zł

pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 14,8 zł

pokój wieloosobowy w studiu - 13,6 zł

pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 11,9 zł.

Z kolei opłaty za cały turnus, czyli 21 dni, kształtują się następująco:

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 858,90 zł;

pokój jednoosobowy w studiu - 785,40 zł;

pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 697,20 zł;

pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 573,30 zł;

pokój dwuosobowy w studiu - 522,90 zł;

pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 409,50 zł;

pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 295,68 zł;

pokój wieloosobowy w studiu - 285,60 zł;

pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 249,90 zł.

Dla porównania - pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym w sezonie jesienno-zimowym kosztuje 32,60 zł (za jeden dzień pobytu), natomiast cena za cały turnus to 684,60 zł.

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