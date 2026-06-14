Najbardziej kaloryczne przekąski i dodatki do żywności. To dlatego wciąż nie możesz schudnąć
Eksperci w dziedzinie żywienia są zdania, że aby odchudzanie miało sens, należy jeść mniej lub więcej się ruszać. Co za tym idzie, dobrze jest ograniczać wysokokaloryczne przekąski oraz dodatki do żywności - nawet, jeśli są uznawane za zdrowe. Których z nich szczególnie się odradza, gdy celem jest zrzucenie kilogramów?
Spis treści:
- Na czym powinna polegać zdrowa dieta odchudzająca?
- Produkty, które utrudniają odchudzanie. Unikaj ich, jeśli nie widzisz efektów
Na czym powinna polegać zdrowa dieta odchudzająca?
Restrykcyjne diety odchodzą do lamusa. Coraz częściej przekonujemy się, że zdrowe odchudzanie nie powinno opierać się na rezygnacji ze wszystkiego, co lubimy jeść, a zachowanie umiaru, zdrowego rozsądku i włączenia do codziennej rutyny ruchu. Warto przy tym uzbroić się w cierpliwość - zdrowa i trwała redukcja masy ciała wymaga bowiem czasu. Wielu dietetyków przekonuje dziś, że kluczem do sukcesu jest deficyt kaloryczny, czyli spożywanie mniejszej ilości kalorii w ciągu dnia, aniżeli potrzebujemy do utrzymania aktualnej wagi ciała. Nie oznacza to jednak, że musimy z dnia na dzień rezygnować z ulubionych smaków na rzecz sałaty i gotowanego kurczaka. Tak naprawdę wystarczy jedynie zmodyfikować jadłospis, włączyć do diety więcej białka, błonnika oraz wody i eliminować tuczące, tłuste oraz nafaszerowane cukrem produkty. Okazje się, że odchudzanie w wielu przypadkach utrudniają nie tylko te wysokoprzetworzone, ale także zdrowe przekąski i dodatki, które w małej objętości posiadają mnóstwo kalorii. Jeśli twoim celem jest utrata masy ciała, na czas redukcji ogranicz ich spożycie do absolutnego minimum.
Produkty, które utrudniają odchudzanie. Unikaj ich, jeśli nie widzisz efektów
Produktami, które często utrudniają odchudzanie są m.in.:
- Orzechy i masło orzechowe - często zajadamy się nimi bez granic, a są to produkty bardzo kaloryczne. W 100 g mogą mieć 700 kcal
- Tłuszcze - oleje, masło, smalec itp. - szczególnie wtedy, gdy używamy ich codziennie i w dużych ilościach. W zdrowej diecie odchudzającej nie zaleca się smażenia w głębokim tłuszczu, a zdaniem wielu ekspertów, lepiej zrezygnować również ze smarowania masłem pieczywa na rzecz hummusu lub serka kanapkowego. Do potraw warto natomiast dodawać niewielkie ilości wysokiej jakości olejów roślinnych - np. oliwy z oliwek (najlepiej na zimno).
- Majonez i gotowe sosy - to jedne z najbardziej kalorycznych dodatków do żywności - w 100 g mogą mieć nawet 750 kcal. Jeśli nie możesz się obejść bez majonezu, wybieraj go w wersji "light" i nie jedz zbyt często.
- Soki owocowe - są potężną dawką cukru i nie sycą, tak jak świeże owoce. Podczas odchudzania warto pić przede wszystkim wodę (również z dodatkiem cytryny) oraz herbaty, które wspomagają trawienie.
- "Fit" przekąski - wiele z nich określana jest mianem mniejszego zła, a tak naprawdę posiada tyle samo lub więcej kalorii, co twój ulubiony baton. Sprawdzaj zatem tabele na etykietach.
- Suszone owoce - daktyle, rodzynki czy suszone morele mają nawet 300 kcal w 100 g - to znacznie więcej, aniżeli owoce w świeżej formie.
Zarówno podczas odchudzania jak również wtedy, gdy zależy ci na zdrowym odżywianiu się, w diecie unikaj także wysokokalorycznych i wysokoprzetworzonych przekąsek jak chipsy, paluszki, słodycze, ale również słodzone jogurty. Odchudzanie w dużym stopniu utrudniać może także alkohol, nawet w małych ilościach - nie dość, że toksyczny to dodatkowo jest prawdziwą bombą kaloryczną.
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