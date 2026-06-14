Restrykcyjne diety odchodzą do lamusa. Coraz częściej przekonujemy się, że zdrowe odchudzanie nie powinno opierać się na rezygnacji ze wszystkiego, co lubimy jeść, a zachowanie umiaru, zdrowego rozsądku i włączenia do codziennej rutyny ruchu. Warto przy tym uzbroić się w cierpliwość - zdrowa i trwała redukcja masy ciała wymaga bowiem czasu. Wielu dietetyków przekonuje dziś, że kluczem do sukcesu jest deficyt kaloryczny, czyli spożywanie mniejszej ilości kalorii w ciągu dnia, aniżeli potrzebujemy do utrzymania aktualnej wagi ciała. Nie oznacza to jednak, że musimy z dnia na dzień rezygnować z ulubionych smaków na rzecz sałaty i gotowanego kurczaka. Tak naprawdę wystarczy jedynie zmodyfikować jadłospis, włączyć do diety więcej białka, błonnika oraz wody i eliminować tuczące, tłuste oraz nafaszerowane cukrem produkty. Okazje się, że odchudzanie w wielu przypadkach utrudniają nie tylko te wysokoprzetworzone, ale także zdrowe przekąski i dodatki, które w małej objętości posiadają mnóstwo kalorii. Jeśli twoim celem jest utrata masy ciała, na czas redukcji ogranicz ich spożycie do absolutnego minimum.