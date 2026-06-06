Spis treści: Dlaczego drzewo sandałowe kojarzy się z luksusem? Jak działa zapach drzewa sandałowego? W jakiej formie wybrać zapach z sandałowca do domu?

Dlaczego drzewo sandałowe kojarzy się z luksusem?

Sandałowiec to roślina wywodząca się z rodziny sandałowcowatych. Przybiera postać drzewa bądź krzewu. Pozyskuje się z niego aromatyczny olejek, który jest wykorzystywany do tworzenia perfum. Środek ten znajduje zastosowanie także w aromaterapii.

Warto wiedzieć, że wspomniany olejek powstaje z drewna sandałowca białego - gatunku występującego w Indiach. Składnik ten jest niezwykle cenny, a to z uwagi na rzadkość Santalum album oraz jego bardzo trudną uprawę. Właśnie ze względu na ciężką dostępność, drzewo sandałowe kojarzy się z luksusem. Niewielkie buteleczki (około 5 ml) czystego, nierozcieńczonego olejku sandałowego mogą kosztować nawet 150 zł.

Drzewo sandałowe kojarzy się z luksusem Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio 123RF/PICSEL

Jak działa zapach drzewa sandałowego?

Jak już zostało wspomniane, olejek z drzewa sandałowego jest często wykorzystywany w aromaterapii. Jego zapach działa relaksująco, co przyczynia się do redukcji stresu i poprawy ogólnego samopoczucia. Co ciekawe, składnik ten wykazuje również działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Może poprawiać stan cery i wygładzać zmarszczki - z tego względu często stosuje się go do różnych produktów kosmetycznych.

Jego słodkawy, korzenny i nieco balsamiczny zapach świetnie sprawdza się w różnej maści perfumach. Często możemy go znaleźć w orientalnych kompozycjach. Wiele osób przyznaje, że jest to jeden z najbardziej luksusowych zapachów do domu.

Gdzie sprawdzi się najlepiej? Z uwagi na jego właściwości relaksacyjnie, dobrze jest stosować go w sypialni oraz w salonie. Warto go użyć także w wydzielonym home-office - kojący aromat zdecydowanie może uprzejmnić pracę. Jeśli spodziewamy się odwiedzin, dobrze jest zastosować go w przedpokoju - zapach z całą pewnością spodoba się gościom!

W jakiej formie wybrać zapach z sandałowca do domu?

Jeśli chcemy wprowadzić do naszego domu nieco egzotyki i luksusu za sprawą zapachu z sandałowca, możemy wybrać jedną z kilku możliwości. Prawdopodobnie najpopularniejsze okazują się specjalne dyfuzory z patyczkami w środku. Wystarczy umieścić je na półce w salonie, dzięki czemu będą wydzielały charakterystyczną woń przez kilka tygodni.

W sytuacji, gdy chcemy poddać się relaksującej aromaterapii, możemy użyć świec lub kadzidełek. Z ich pomocą w krótkim czasie stworzymy naprawdę przyjemną atmosferę. Nie brakuje również różnego rodzaju kul do kąpieli o zapachu drzewa sandałowego - one z kolei okazują się świetną opcją, gdy chcemy zrelaksować się w wannie.





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