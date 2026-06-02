Jak wygląda jaśminowiec? Jaśminowiec wonny (Philadelphus coronarius) należy do rodziny hortensjowatych. Osiąga wysokość 2-3 metrów. Pędy ma wyprostowane, a lub nieco opadające na boki. Liście są jajowate o wielkość 5-9 cm, delikatnie ząbkowane. Jednak największą jego ozdobą są białe kwiaty o średnicy 3 cm, zebrane są w nieduże grona, a pachną jak żaden inny kwiat w ogrodzie.

Dlaczego jaśminowiec wonny uznawany jest za najbardziej wakacyjny zapach?

Zapach jaśminowca od razu przywołuje wspomnienia o wakacjach u babci na wsi. Dlaczego? Krzew ten bardzo intensywnie pachnie właśnie w czerwcu, kiedy rozpoczynają się wakacje. Jest krzewem łatwym w uprawie, który przyjmie się na każdej ziemi, dlatego jest bardzo popularny w przydomowych ogrodach.

Jak pachnie jaśminowiec? Ma słodki zapach przypominający jaśmin, jednak uzupełniony jest o nuty pomarańczy i miodu. Z tego właśnie powodu w języku angielskim krzew ten funkcjonuje często pod nazwą "mock orange", co oznacza fałszywą pomarańczę.

Jaśminowiec najmocniej pachnie wieczorem po ciepłym dniu, a swój zapach roztacza na odległość kilku, a nawet kilkunastu metrów.

Jaśminowiec czy jaśmin? To nie to samo

Choć jaśmin i jaśminowiec mają podobną nazwę i białe kwiaty, to jednak zupełnie inne rośliny. Pomyłka może jednak wiele kosztować. Jaśminowiec jest krzewem łatwym w uprawie, mrozoodpornym, który bez przeszkód można hodować w ogrodach w naszych warunkach klimatycznych. Z jaśminem jest zupełnie inaczej.

Jaśmin jest pnączem pochodzącym z ciepłych rejonów Azji i Oceanii. W naszych warunkach jest uprawiany tylko w donicach ze względu na swoje wysokie wymagania temperaturowe.

Jaśminowiec wonny roztacza piękny zapach

Kiedy kwitnie jaśminowiec wonny?

Jaśminowiec wonny najczęściej kwitnie od końca maja przez cały czerwiec. Wszystko jednak zależy od pogody. Okres kwitnienia jest niezwykle spektakularny, choć trwa krótko ok. 2-4 tygodni. W tym czasie krzew w całości pokrywa się białymi kwiatami, a jego zapach jest wyczuwalny z daleka.

Gdzie posadzić jaśminowiec, by pachniał najmocniej?

Jeśli zależy ci przede wszystkim na zapachu, miejsce sadzenia ma ogromne znaczenie.

Najlepsze stanowisko dla jaśminowca:

pełne słońce lub lekki półcień,

osłonięte od silnych wiatrów.

Dlaczego słońce jest ważne? Im więcej światła, tym obfitsze kwitnienie, a więcej kwiatów oznacza intensywniejszy aromat. W głębokim cieniu krzew zwykle słabiej kwitnie i pachnie mniej intensywnie.

Jaśminowiec warto posadzić blisko okna, na południowej ścianie domu. Dzięki temu zadbasz o odpowiednią liczbę godzin słonecznych, zasłonisz krzew od wiatru. Jego zapach wypełni nie tylko ogród, ale także dom, gdy otworzysz okno.

Jak pielęgnować jaśminowiec?

Jaśminowiec jest krzewem bardzo łatwym w uprawie i mało wymagającym. Polecany jest osobom początkującym. Rośnie na glebie zwykłej ogrodowej. Starsze okazy świetnie radzą sobie z okresami suszy, choć może to wpłynąć na ich mniejsze kwitnienie. Jaśminowiec nie wymaga także specjalnego nawożenia. Wystarczy podsypać ziemię kompostem lub zastosować w maju nawóz do roślin kwitnących.

Jest to krzew wieloletni, który kwitnie na pędach zeszłorocznych, dlatego najlepiej przycinać go zaraz po przekwitnięciu. Jesienią lub wiosną można przeprowadzić cięcie sanitarne - usuwając stare pędy pokładające się na ziemi czy zacieniające koronę.

Jaśminowiec jest raczej odporny na ataki szkodniki i choroby. Jeśli już choruje, to najczęściej na plamistość liści lub mączniaka. Ze szkodników mogą zdarzyć się inwazje mszyc czy przędziorków.

Popularność jaśminowcowi przyniósł jego interesujący, intensywny zapach kwiatów, wykorzystywany również do ... wyrobu perfum.

Najpiękniejsze odmiany jaśminowca wonnego

Istnieje wiele odmian jaśminowca wonnego i mieszańców. Wśród nich znajdziesz te o bardziej rozłożystym pokroju oraz te o zwartym pokroju dobre do niewielkiego ogrodu. Do najpiękniejszych odmian należą:

' Virginal' - ma pełne kwiaty i jest odmianą obficie kwitnącą. Często wybierana do dużych ogrodów;

'Aureus' - ma złociste liście, dzięki czemu jest dekoracją ogrodu także po zakończeniu kwitnienia.

'Belle Étoile' - ma duże kwiaty z ciemniejszym środkiem i bardzo intensywny zapach. Można ją sadzić także w mniejszych ogrodach.

'Snowbelle' - odmiana ta ma zwarty pokrój i pełne kwiaty. Dobra do niedużych ogrodów.

Warto kupować je w pełnym rozkwicie, ponieważ nie każda odmiana tak intensywnie pachnie. Kupując kwitnące sadzonki, możesz wybrać te o najbardziej intensywnym zapachu.





