Najchętniej usuwalibyśmy je już na targu czy w warzywniaku. Zielone liście kalafiora chronią warzywo przed nadmierną utratą wody i przed uszkodzeniami mechanicznymi, lecz na etapie zakupów nie widzimy dla nich zastosowania. To błąd, ponieważ nie tylko są jadalne, ale pozwalają stworzyć zupełnie nowe kompozycje smakowe na talerzach. Można je wykorzystać w daniach, które do tej pory kojarzyliśmy z kapustą, botwiną i jarmużem.

Masz obawy, że kulinarna nowinka przysporzy ci więcej pracy podczas przygotowania posiłku? Zupełnie niepotrzebnie. Liście kalafiora można jeść na surowo , wyczarowując z nich smaczne pesto i sałatki. Można dodawać je do sałatek albo owocowo-warzywnych koktajli. Mają delikatnie kapuściany, lekko gorzkawy smak , przypominający liście młodej kapusty. Po obróbce termicznej stają się miękkie i łagodniejsze dla podniebienia. Doskonale komponują się z czosnkiem, sokiem z cytryny, a także przyprawami korzennymi.

Wyrzucając liście kalafiora, marnujemy wartościowy produkt, który może wzbogacić dietę o nowe smaki i właściwości odżywcze. W czasach rosnącej potrzeby ograniczania marnowania żywności liście kalafiora to jeden z najlepszych przykładów na to, że pozytywne zmiany i zero waste zaczynają się w kuchni.