Najczęstsze błędy w PIT-ach. Wydają się niepozorne

Najpopularniejsze, a jednocześnie największe błędy popełniane podczas wypełniania PIT-u, to oczywiście te związane z jego obliczaniem. Nie bez znaczenia są jednak te mniejsze, które mogą skomplikować cały proces i opóźnić otrzymanie zwrotu.

Błędem jest brak zaznaczenia wyboru sposobu opodatkowania i celu złożenia formularza. Wybór opodatkowania ma bowiem kluczowe znaczenie przy wspólnym rozliczeniu małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Ważny jest także cel - osoby, które składają zeznanie po raz pierwszy, powinny to zaznaczyć, podobnie jak osoby, które składają już korektę zeznania. Sporym błędem jest także brak kompletu informacji. Nie wszyscy podatnicy pamiętają także o rozliczeniu dochodów uzyskanych poza granicami Polski czy tych z wynajmu nieruchomości i umów cywilnoprawnych.

Na pozór niewinnym błędem jest także brak podpisu na zeznaniu. Warto pamiętać, że taki dokument nie ma wtedy żadnych skutków prawnych.

W przypadku składania zeznania rocznego w jakiejkolwiek dopuszczalnej postaci elektronicznej również wymagana jest forma podpisu podatnika, czyli podanie kwoty przychodu za 2024 rok.

Najczęstsze błędy w PIT-ach. Uważaj na nie 123RF/PICSEL

Błędnie obliczony PIT. Tak możesz stracić pieniądze

Najpoważniejsze konsekwencje, włącznie z utratą pieniędzy, związane są z nieprawidłowo obliczonym PIT-em. Może to wynikać z prostych błędów rachunkowych, szczególnie w przypadku osób, które uzyskały przychody od kilku płatników. Mogą one także niewłaściwie ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów.

Najczęstsze błędy rachunkowe to:

nieuwzględniona kwota wolna od podatku,

nieuwzględniona zmiana progu podatkowego,

niewłaściwe stawki podatkowe.

Częstym błędem podczas obliczania PIT-u jest również niewłaściwe zaokrąglanie kwot. Obowiązujące zasady podczas tych działań to:

końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się,

końcówki kwot 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Formularze zawierają informacje, kiedy należy dokonać zaokrąglenia, posiadają również miejsce lub jego brak na wpisanie "groszy".

Sporym błędem mogą być także prozaiczne na pozór pomyłki takie jak:

literówki w nazwisku,

źle wpisany numer PESEL,

niepoprawny rachunek bankowy.

Te drobne błędy opóźniają w praktyce zwrot podatku, a czasem mogą wymagać złożenia korekty.

Niewiele osób pamięta także o skorzystaniu z licznych ulg podatkowych, które mogą skutkować wyższym zwrotem lub obniżyć podatek do zapłaty. Najczęściej pomijane ulgi to:

ulga prorodzinna,

ulga rehabilitacyjna,

ulga termomodernizacyjna,

ulga na internet,

ulga dla członków związków zawodowych.

