Czy perfumy mogą się zepsuć lub zmienić zapach?

Tak, perfumy mogą się zepsuć, a ich jakość z czasem ulega pogorszeniu. Mimo że alkohol zawarty w ich składzie pełni funkcję konserwantu, nie jest w stanie wiecznie chronić delikatnej kompozycji zapachowej przed procesami chemicznymi. Zazwyczaj po otwarciu flakonu perfumy zachowują swoje pełne właściwości przez okres od jednego do trzech lat. Z czasem, pod wpływem niekorzystnych warunków, ich zapach może ulec zmianie, stając się kwaśny, zjełczały lub po prostu mniej intensywny. Innym sygnałem, że perfumy straciły swoją jakość, jest zmiana koloru płynu na ciemniejszy lub jego zmętnienie.

Gdzie NIE PRZECHOWYWAĆ perfum?

Największymi wrogami perfum są światło, wysoka lub zmienna temperatura oraz wilgoć. Dlatego istnieje kilka miejsc, w których trzymanie flakonów jest powszechnym, lecz bardzo szkodliwym błędem. Absolutnie należy unikać parapetów okiennych, gdzie bezpośrednie działanie promieni słonecznych powoduje szybki rozkład cząsteczek zapachowych. Równie złym pomysłem są okolice grzejników i innych źródeł ciepła, ponieważ podwyższona temperatura przyspiesza niepożądane reakcje chemiczne wewnątrz butelki. Należy także unikać przechowywania perfum w samochodzie, gdzie wahania temperatury bywają ekstremalne.

Czy można trzymać perfumy w łazience?

Łazienka, choć wydaje się praktycznym miejscem, jest jednym z najgorszych środowisk dla perfum. Panujące tam warunki - wysoka wilgotność oraz częste i gwałtowne zmiany temperatury spowodowane gorącymi prysznicami i kąpielami - niszczą delikatne kompozycje zapachowe. Para wodna oraz ciepło negatywnie wpływają na strukturę chemiczną perfum, co prowadzi do szybszej utraty ich oryginalnego aromatu. Dlatego zdecydowanie odradza się trzymanie flakonów na łazienkowych półkach.

Gdzie najlepiej przechowywać perfumy?

Idealne miejsce do przechowywania perfum powinno być ciemne, suche i chłodne, a temperatura możliwie stała. Doskonale sprawdzi się w tej roli zamykana szafka lub szuflada w sypialni bądź garderobie. Takie warunki zapewniają ochronę przed wszystkimi szkodliwymi czynnikami: światłem słonecznym, sztucznym oświetleniem, wilgocią oraz wahaniami temperatury. Dzięki temu perfumy na długo zachowają swoją pierwotną jakość i głębię zapachu.

