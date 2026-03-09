Spis treści: Zła pora kolacji Ciężkostrawne jedzenie przed snem Używki przed snem

Zła pora kolacji

Pora spożycia ostatniego posiłku danego dnia jest kluczowa dla jakości snu i naszego samopoczucia. Jeśli jesz na krótko przed położeniem się do łóżka, twój układ pokarmowy w czasie snu wciąż będzie obciążony i zajęty trawieniem. W efekcie możesz mieć trudności z zasypianiem albo możesz się wybudzać, przez co rano nie poczujesz się wypoczęty. Zbyt późna kolacja często skutkuje też cofaniem się treści żołądkowej do przełyku i zgagą. Dlatego zdaniem ekspertów ostatni posiłek powinniśmy jeść 2-3 godziny przed snem.

Ciężkostrawne jedzenie przed snem

Ogromne znaczenie ma również to, co jemy wieczorem. Nie bez przyczyny mówi się, by śniadanie jeść jak król, obiad jak książę, a kolację jak żebrak. Ostatni posiłek powinien być pożywny, ale lekkostrawny. Tymczasem wiele osób nie ma czasu na gotowanie w ciągu dnia, więc wieczorem funduje sobie obfitą kolację na bogato. Tym bardziej, że po całym dniu czuje ogromny głód. Tłuste sosy, smażone mięso czy zapiekane sery to najgorsze, co możemy zjeść wieczorem. W nocy nasz organizm, zamiast się regenerować, spożytkuje energię na trawienie ciężkostrawnych składników. Taki nawyk utrudnia, a nawet uniemożliwia odpoczynek, co kolejnego dnia może skutkować nie tylko zmęczeniem, ale też większym apetytem na słodkie i tłuste pokarmy.

Na kolację najlepiej zjeść pełnoziarniste produkty - chleb, kaszę czy ciemny makaron, a do tego porcję warzyw z dodatkiem zdrowego tłuszczu, np. oliwy z oliwek. Dobrze sprawdzają się również lekkie zupy krem.

Problemy ze snem mogą być wynikiem tego, co zjedliśmy na kolację 123RF/PICSEL

Używki przed snem

Kolejnym wrogiem zdrowego i głębokiego snu są używki - wypita zbyt późno kawa, a przede wszystkim alkohol. Wbrew pozorom nie ułatwia on zasypiania i nocnej regeneracji. Wprost przeciwnie - jego metabolizowanie utrudnia wejście w głęboką fazę snu, może prowadzić do uczucia niepokoju i częstego wybudzania się. Napoje z procentami działają też odwadniająco, więc spożywane wieczorem skutkują koniecznością oddawania moczu w nocy. Alkohol zaburza też procesy metaboliczne i utrudnia utrzymanie prawidłowej masy ciała.

Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność.

Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysł Magda Weidner INTERIA.PL

"Super Gary": Katarzyna Bosacka o nawykach żywieniowych Polaków. Czy jest źle? Kinga Szarlej INTERIA.PL