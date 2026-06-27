W skrócie Mieszkanie osoby starszej może zawierać wiele niewidocznych na pierwszy rzut oka zagrożeń, takich jak niebezpieczne miejsca w łazience, kuchni czy przy łóżku.

W domu seniora ryzyko zwiększa obecność dywaników, śliskich podłóg, słabego oświetlenia i bałaganu, które mogą prowadzić do upadków i innych wypadków.

Nieuporządkowane przyjmowanie leków i samotność utrudniają szybkie uzyskanie pomocy oraz zwiększają ryzyko poważnych konsekwencji zdrowotnych.

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Największe ryzyko: upadki

- Zawsze miałam taki mały dywanik przy łóżku, od lat ten sam. Nigdy nie przyszło mi do głowy, że może być problemem. Aż któregoś dnia zahaczyłam o niego stopą i upadłam. Na szczęście skończyło się tylko na strachu i siniaku, ale wtedy dzieci przyjechały i zrobiły "przemeblowanie". Zniknęły dywaniki, pojawiła się lampka nocna i uchwyty w łazience. Dziś widzę, że to były drobiazgi, ale dają mi dużo większe poczucie bezpieczeństwa - opowiada pani Henryka z Podkarpacia.

Upadki są jednym z najczęstszych zagrożeń w domu osoby starszej. Wystarczy podwinięty dywanik, śliski próg, kabel leżący na podłodze albo kapcie bez stabilnej podeszwy. Dla seniora takie potknięcie może oznaczać złamanie, rehabilitację i utratę samodzielności.

Najbardziej niebezpieczne są miejsca, po których senior chodzi automatycznie: droga z sypialni do łazienki, okolice łóżka, fotela i kuchni. To tam warto najpierw zrobić porządek. Dywaniki powinny mieć maty antypoślizgowe albo zostać usunięte. Kable najlepiej poprowadzić przy ścianie, a przejścia zostawić wolne od taboretów, doniczek, gazet i pudeł.

Łazienka wymaga największej uwagi

Łazienka jest jednym z najbardziej ryzykownych pomieszczeń. Mokra podłoga, wysoka wanna, śliskie płytki i brak uchwytów mogą sprawić, że zwykła kąpiel staje się niebezpieczna. Do wielu wypadków dochodzi podczas wchodzenia do wanny, wychodzenia spod prysznica albo wstawania z toalety.

Pomagają maty antypoślizgowe, uchwyty przy wannie, prysznicu i toalecie, stabilne krzesełko kąpielowe oraz prysznic bez wysokiego progu. Senior nie powinien podpierać się o ruchomy wieszak, umywalkę czy drzwiczki kabiny. To przedmioty, które nie są stworzone do utrzymywania ciężaru ciała.

Pani Małgorzata wspomina: - Zawsze byłam samodzielna i długo nie chciałam nic zmieniać w mieszkaniu. Nawet kiedy córka mówiła o uchwytach w łazience, machałam ręką. Dopiero po tym, jak poślizgnęłam się przy wychodzeniu spod prysznica, zrozumiałam, że to nie kwestia 'radzenia sobie', tylko bezpieczeństwa. Teraz mam matę antypoślizgową i poręcze. To naprawdę robi różnicę. Czuję się pewniej, a nie "słabsza".

Słabe oświetlenie zwiększa ryzyko wypadku

Pogorszenie wzroku mocno wpływa na bezpieczeństwo w domu. Półmrok w przedpokoju, brak lampki nocnej albo przełącznik daleko od łóżka mogą być przyczyną potknięcia. Najbardziej ryzykowne są nocne wędrówki do łazienki.

Warto zadbać o lampki z czujnikiem ruchu, dobrze oświetlony korytarz i łatwy dostęp do włączników. Przy łóżku powinna stać stabilna lampka, a droga do łazienki nie może prowadzić przez ciemne, zastawione przejścia. Światło nie musi być ostre, ale powinno pomagać zobaczyć próg, dywan, krzesło i krawędź mebla.

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Kuchnia też może być niebezpieczna

Kuchnia kojarzy się z codziennością, ale dla osoby starszej bywa miejscem wielu zagrożeń. Gorąca woda, gaz, ostre noże, ciężkie garnki i wysokie szafki wymagają sprawności, której z wiekiem może brakować. Szczególnie ryzykowne jest sięganie po naczynia ustawione wysoko. Wchodzenie na taboret lub krzesło to jedna z najgorszych rzeczy, jakie senior może robić w kuchni.

Najczęściej używane produkty i naczynia powinny znajdować się na wysokości rąk. Ciężkie garnki lepiej trzymać niżej, ale nie przy samej podłodze. Warto też sprawdzić czajnik, kuchenkę i przewody. Pomocne są urządzenia z automatycznym wyłączaniem, zwłaszcza gdy seniorowi zdarza się zapominać o gotującej się wodzie.

Leki bez porządku to poważne zagrożenie

Leki często leżą w kilku miejscach: w kuchni, przy łóżku, w łazience, w torebce i w szufladzie. To zwiększa ryzyko pomyłki. Osoba starsza może wziąć lek dwa razy, pominąć dawkę, pomylić tabletki albo zażyć preparat, który dawno powinien zostać odstawiony.

Najbezpieczniej przechowywać leki w jednym miejscu, w opisanym organizerze tygodniowym. Warto regularnie usuwać przeterminowane preparaty i nie trzymać leków na wszelki wypadek, jeśli lekarz ich już nie zaleca. Szczególną ostrożność trzeba zachować przy lekach nasennych, przeciwbólowych, na ciśnienie, cukrzycę i krzepliwość krwi.

Meble powinny pomagać, a nie przeszkadzać

Wiele starszych osób mieszka w przestrzeni urządzonej przed laty. Meble są znajome, ale nie zawsze wygodne i bezpieczne. Zbyt niski fotel utrudnia wstawanie, miękki materac pogarsza stabilność, a stolik ustawiony na środku przejścia zwiększa ryzyko potknięcia.

Dobry fotel powinien mieć stabilne podłokietniki i taką wysokość, by senior mógł wstać bez dużego wysiłku. Łóżko nie powinno być ani za niskie, ani za wysokie. Przy wstawaniu stopy powinny pewnie opierać się na podłodze.

Tak było z panią Teresą: - Wszystko było jak zawsze. Do czasu - wspomina seniorka. - Nie było żadnego wielkiego wypadku. Raczej seria drobnych sytuacji: potknięcie o kabel, chwila równowagi na schodku, śliska podłoga w łazience.

Dopiero kiedy zaczęłam się łapać na tym, że chodzę ostrożniej i boję się upadku, zrozumiałam, że mieszkanie trzeba dostosować. Poprzestawiałam meble, usunęłam przeszkody i dołożyłam więcej światła. Niby nic wielkiego, a czuję się dużo pewniej - przyznaje.

Bałagan zwiększa ryzyko bardziej, niż się wydaje

Gazety na podłodze, kapcie pod łóżkiem, reklamówki w przedpokoju, doniczki przy drzwiach i pudełka ustawione przy ścianie mogą wydawać się drobiazgami. W praktyce to przeszkody, które łatwo przeoczyć. Senior nie zawsze podnosi stopy wysoko, czasem porusza się z laską lub balkonikiem, a wtedy każdy przedmiot na trasie może być problemem.

Porządek nie musi oznaczać sterylności. Chodzi o wolne przejścia, stabilne powierzchnie i ograniczenie rzeczy, o które można się zahaczyć. Najważniejsze są trasy codziennego ruchu: od łóżka do łazienki, od fotela do kuchni i od drzwi wejściowych do pokoju.

Samotność też jest zagrożeniem

- Upadek sam w sobie nie był najgorszy. Najgorsze było to, że przez dłuższą chwilę nie mogłem wstać i nie było nikogo w pobliżu. Telefon leżał w drugim pokoju. Od tego czasu mam go zawsze przy sobie i umawiam się z synem na krótki telefon codziennie rano. Człowiek inaczej patrzy na takie rzeczy, dopiero kiedy coś się wydarzy - mówi pan Edward.

Dla osoby starszej mieszkającej samotnie dużym ryzykiem jest brak szybkiej pomocy. Upadek, zasłabnięcie, nagłe pogorszenie zdrowia albo pomyłka przy lekach są znacznie groźniejsze, jeśli nikt przez wiele godzin nie wie, że coś się stało.

Dlatego warto ustalić prosty system kontaktu. Codzienny telefon od bliskich, opaska alarmowa, telefon zawsze pod ręką albo sąsiad, który zagląda od czasu do czasu, mogą mieć ogromne znaczenie. Senior powinien mieć zapisane ważne numery w widocznym miejscu, najlepiej przy telefonie i na lodówce.

Bezpieczne mieszkanie osoby starszej to dom dopasowany do realnych możliwości seniora. Najważniejsze są dobre światło, wolne przejścia, stabilne meble, uporządkowane leki, bezpieczna łazienka i kuchnia bez ryzykownych rozwiązań.

Największe zagrożenia nie zawsze są spektakularne. Często to zwykły dywanik, ciemny korytarz, śliska łazienka albo tabletki rozsypane w kilku szufladach. Usunięcie takich drobiazgów może znaczyć więcej niż kosztowny remont.

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