Spis treści: Co wyróżnia sanwitalię? Dlaczego sanwitalia kwitnie tak długo? Jakie warunki lubi sanwitalia rozesłana? Gdzie sanwitalia sprawdzi się najlepiej?

Co wyróżnia sanwitalię?

Sanwitalia rozesłana, znana też jako Sanvitalia procumbens, to roślina jednoroczna o płożącym, lekko przewieszającym się pokroju. Nie rośnie wysoko, ale szybko wypełnia przestrzeń i tworzy barwną kaskadę. W dobrych warunkach kwitnie od początku lata aż do jesiennych chłodów.

Sanwitalia wyróżnia się przede wszystkim pokrojem i ogromną liczbą kwiatów. Jej pędy rozrastają się na boki, lekko się przewieszają i szybko przykrywają ziemię w donicy. Z tego powodu roślina wygląda najlepiej wtedy, gdy ma miejsce, aby swobodnie się rozłożyć. W skrzynce balkonowej tworzy niski, gęsty dywan, a w wiszącym pojemniku zaczyna delikatnie spływać przez brzegi.

Kwiaty sanwitalii są małe, ale bardzo liczne. Mają żółte lub pomarańczowożółte płatki i ciemniejszy środek, dlatego wyglądają jak miniaturowe słoneczniki.

Dlaczego sanwitalia kwitnie tak długo?

Sanwitalia kwitnie długo, ponieważ stale wypuszcza nowe pędy i pąki kwiatowe - nie jest jednorazowa, choć to roślina jednoroczna. Jej dekoracyjność buduje się stopniowo i utrzymuje przez wiele tygodni. Przy odpowiedniej pielęgnacji kwiaty mogą pojawiać się od czerwca aż do pierwszych jesiennych spadków temperatury.

Najlepiej kwitnie w pełnym słońcu. Im jaśniejsze stanowisko, tym bardziej zwarty pokrój i więcej kwiatów. W półcieniu również może rosnąć, ale zwykle kwitnie słabiej, a pędy stają się bardziej wyciągnięte. Dlatego na balkonie południowym, zachodnim albo bardzo jasnym wschodnim pokazuje najwięcej swoich zalet.

Na słoneczny balkon świetnie nadają się sanwitalie malleo 123RF/PICSEL

Długie kwitnienie wspiera regularne, ale rozsądne podlewanie. Sanwitalia nie lubi ani przesuszenia do granic więdnięcia, ani mokrego, ciężkiego podłoża. Najlepiej podlewać ją wtedy, gdy wierzchnia warstwa ziemi lekko przeschnie. W upalne dni rośliny w skrzynkach mogą wymagać wody nawet codziennie, ale nadmiar wody powinien swobodnie odpływać z pojemnika.

Znaczenie ma również nawożenie. Po kilku tygodniach od posadzenia składniki zawarte w świeżym podłożu zaczynają się wyczerpywać. Wtedy warto zasilać sanwitalię nawozem do roślin kwitnących - w małych dawkach, lecz regularnie.

Jakie warunki lubi sanwitalia rozesłana?

Sanwitalia lubi słońce, ciepło i lekką, przepuszczalną ziemię. Najlepsze będzie podłoże do roślin balkonowych, rozluźnione perlitem albo drobnym żwirem. W donicy koniecznie muszą znajdować się otwory odpływowe. To szczególnie ważne po intensywnych deszczach, bo korzenie sanwitalii źle znoszą długie stanie w wodzie.

Roślina dobrze radzi sobie w letnich temperaturach, ale w pojemnikach trzeba pilnować wilgotności. Ziemia w skrzynkach nagrzewa się szybciej niż gleba w ogrodzie, dlatego nawet odporne gatunki mogą więdnąć, gdy bryła korzeniowa całkowicie przeschnie. Po takim stresie sanwitalia zwykle się podnosi, ale może na pewien czas ograniczyć kwitnienie.

Nie jest rośliną mrozoodporną, lecz uprawia się ją jako gatunek jednoroczny. Na balkon wystawia się ją dopiero wtedy, gdy minie ryzyko przymrozków (w chłodne majowe noce młode sadzonki warto osłonić albo na chwilę przenieść bliżej ściany budynku).

Jak pielęgnować sanwitalię, żeby kwitła do jesieni?

podlewać ją umiarkowanie , ale systematycznie. Najlepiej, ale systematycznie. W czasie upałów warto sprawdzać ziemię codziennie. Jeśli podłoże jest suche na wierzchu, roślinę trzeba podlać, najlepiej rano albo wieczorem. Woda nie powinna długo stać w podstawce, bo to zwiększa ryzyko gnicia korzeni.

Co 2-3 tygodnie można zasilać ją nawozem do roślin kwitnących . Przy bardzo intensywnym kwitnieniu w skrzynkach balkonowych nawożenie bywa potrzebne częściej, ale zawsze zgodnie z dawką podaną na opakowaniu. Sanwitalia ma kwitnąć, a nie produkować wyłącznie zieloną masę, dlatego warto wybierać preparaty przeznaczone właśnie do roślin ozdobnych z kwiatów.

Jeżeli roślina zacznie tracić zwarty pokrój, można skrócić część pędów . Nie należy się tego bać. Lekkie przycięcie często działa odświeżająco i pobudza sanwitalię do wypuszczania nowych rozgałęzień. Po takim zabiegu warto ją podlać i delikatnie zasilić.

Warto też obserwować liście. Żółknięcie może oznaczać przelanie, niedobór składników albo zbyt ciężkie podłoże. Więdnięcie w upał zwykle wynika z przesuszenia bryły korzeniowej. Sanwitalia jest dość wdzięczna w uprawie, ale jak każda roślina balkonowa w małej ilości ziemi szybciej reaguje na błędy.

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Sanwitalia rozesłana źle znosi zarówno przesuszenie, jak i nadmiar wilgoci. patrimonio 123RF/PICSEL

Gdzie sanwitalia sprawdzi się najlepiej?

Sanwitalia najlepiej sprawdza się w miejscach słonecznych, gdzie inne rośliny nie dają rady. To dobry wybór na słoneczne balkony południowe i zachodnie, tarasy, parapety zewnętrzne oraz wejścia do domu. W takich warunkach tworzy niski, jasny kobierzec i dobrze znosi letnie ciepło, o ile ma dostęp do wody.

Gdzie sadzić?

W wiszących koszach wygląda bardzo efektownie. Jej pędy nie tworzą ciężkiej, zwartej kuli, lecz lekką, naturalną kaskadę.

W skrzynkach balkonowych , gdzie sanwitalia może pełnić rolę rośliny wypełniającej. Dobrze wygląda z pelargoniami, werbeną, bakopą, lobelią, petuniami, koleusem, kocanką włochatą i trawami ozdobnymi. W kompozycjach warto sadzić ją z przodu skrzynki, żeby mogła swobodnie przewieszać się przez krawędź. Z tyłu można umieścić rośliny wyższe, które nadadzą całości pionowy akcent.

W ogrodzie, np. na obwódkach rabat, przy ścieżkach, w donicach ustawionych przy tarasie albo jako roślina okrywowa na sezon. Ponieważ nie osiąga dużej wysokości, nie zasłania innych gatunków, lecz podkreśla ich kolor i wypełnia puste miejsca.

Jeśli szukasz rośliny długo kwitnącej, lekkiej wizualnie i dobrej do skrzynek albo wiszących koszy, sanwitalia będzie bardzo trafnym wyborem. Szczególnie na słoneczny balkon.





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