Kiedy myć okna?

Na pytanie: kiedy myć okna - nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Reguła jest jedna: trzeba sprawdzać prognozę pogody i czy synoptycy nie przewidują opadów deszczu ani śniegu (wiosną to jednak nadal powszechne zjawisko), ponieważ wtedy cała praca pójdzie na marne. Z drugiej strony warto myć okna, kiedy temperatury są sprzyjające: nie dość, że zimno szybko wychłodzi pomieszczenia, to na dodatek mogą ucierpieć znajdujące się wewnątrz rośliny doniczkowe.

Idealna pora na mycie okien? Zero smug!

Jaka jest idealna pogoda na mycie okien? Słońce nie sprzyja czystej szybie 123RF/PICSEL

Aura na zewnątrz sprzyja? Nie powinniśmy od razu brać się za mycie okien. Dlaczego? Ponieważ ładna pogoda nie sprzyja czystym szybom. Wszystkiemu winne są promienie słoneczne, które padają na mokre szyby, szybko osuszają wodę powodując smugi.

Aby nie dokładać sobie dodatkowej pracy, okna najlepiej myć wtedy, kiedy niebo jest zachmurzone. Oczywiście, nie musimy czekać, aż będzie pochmurnie - jeśli okna wymagają mycia, a dzień zapowiada się bardzo słoneczny, to okna trzeba myć albo rano, albo wieczorem, kiedy ekspozycja szyb na promienie słoneczne będzie jak najmniejsza.

Czym myć okna?

Jak umyć szyby na błysk? 123RF/PICSEL

Wiemy już doskonale, kiedy myć okna, czas zabrać się za praktyczne porady. Co zrobić, żeby były czyste? Zanim zabierzemy się za szyby, najlepiej umyć ramy: w tym celu najlepiej sprawdzi się po prostu ciepłą woda z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń oraz zwykła gąbka. Po umyciu tej części, całość można wytrzeć do sucha albo szmatką, albo ręcznikiem papierowym.

Czym myć szyby? Zanim zabierzemy się za szorowanie, warto skompletować przydatne akcesoria: do tego sprawdzą się: gąbka, ręcznik papierowy lub szmatka z mikrofibry oraz ściągaczka do szyb.

Gąbką można umyć szyby, ściągaczka zbierze nadmiar wody, a ręcznikiem bądź suchą ściereczką z mikrofibry w łatwy sposób wypoleruje się szybę.

Oczywiście, samą wodą trudno będzie doczyścić szyby z zabrudzeń, które zbierają się na szybie przez wiele tygodni. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby sięgnąć po specjalne detergenty do mycia szyb, ale można także korzystać z innych patentów na czyste okna. Co warto mieć na uwadze?

Ocet - znany detergent do mycia szyb, który łatwo rozpuści zabrudzenia oraz zacieki po deszczu. Do litra ciepłej wody wystarczy dodać szklankę specyfiku.

Kwasek cytrynowy - jedno opakowanie wystarczy rozpuścić w litrze ciepłej wody. Użycie tego patentu pozwala uzyskać błysk.

Płyn do mycia naczyń - wystarczą dwie łyżki do ciepłej wody. Pomogą pozbyć się brudu i uporczywych zabrudzeń na szybach.

Gliceryna - wystarczy łyżka na trzy litry wody. Jej użycie spowoduje, że powstanie na szybach filtr, który będzie zapobiegał osadzaniu się na szybach brudu i kurzu.

