Spis treści: Co jeść na śniadanie przy cukrzycy? Czego nie jeść na śniadanie przy podwyższonym poziomie cukru? Trzy najgorsze propozycje Ile chleba może zjeść cukrzyk dziennie?

W skrócie Osoby z cukrzycą powinny wybierać śniadania z produktów pełnoziarnistych, bogatych w błonnik, oraz uzupełniać je o chudy nabiał, chude wędliny i warzywa.

W diecie cukrzycowej zaleca się rezygnację z białego pieczywa na rzecz wyrobów wieloziarnistych, a ilość spożywanego pieczywa należy skonsultować z lekarzem.

Co jeść na śniadanie przy cukrzycy?

Mając cukrzycę, warto spożywać zbilansowane śniadanie przygotowane ze zdrowych i nieprzetworzonche produktów. Należy unikać wyrobów, których indeks glikemiczny przekracza 55. Dobrze skupić się na jedzeniu zawierającym dużą ilość błonnika, ponieważ rzeczony składnik może zapobiegać wahaniom stężenia glukozy we krwi. Mowa tutaj między innymi o pieczywie pełnoziarnistym czy otrębach zbożowych.

Posiłek można uzupełnić o źródło białka - chude wędliny, chudy nabiał czy jajka. Nie zapominajmy także o warzywach, które pomogą dostarczyć witamin i minerałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. W skomponowaniu pysznego i zdrowego śniadania z pewnością pomoże ogórek, rzodkiewka, sałata, papryka czy pomidor.

Jakie śniadanie pomaga obniżyć poziom cukru we krwi? Przykładowym posiłkiem, który może wpłynąć na obniżenie poziomu glukozy we krwi, jest kanapka na bazie chleba pełnoziarnistego z ugotowanym jajkiem, kawałkiem chudej wędliny, sałatą, ogórkiem i pomidorem. Warto również pamiętać o prawidłowym nawodnieniu - do śniadania dobrze jest wypić szklankę wody mineralnej.

Czego nie jeść na śniadanie przy podwyższonym poziomie cukru? Trzy najgorsze propozycje

Istnieją pewne posiłki, których lepiej unikać mając podwyższony poziom cukru we krwi. Choć nie są zbyt zdrowe, to i tak wiele osób spożywa je na śniadanie. Oto trzy najgorsze propozycje, które lepiej jest zastąpić czymś zdrowszym:

płatki śniadaniowe z mlekiem - wiele spośród dostępnych w sklepach płatków śniadaniowych zawiera spore ilości cukru, przez co ich spożycie nie jest zalecane osobom borykającym się z cukrzycą; naleśniki - przygotowane na mące pszennej wyroby może i są smaczne, jednak mają wysoki indeks glikemiczny, a w połączeniu ze słodkimi dodatkami (takimi jak krem czekoladowy czy dżem) w znaczący sposób mogą podnieść poziom cukru we krwi; tosty - kanapki na ciepło przygotowane na bazie białego pieczywa mają wysoki indeks glikemiczny - osoby zmagające się z cukrzycą powinny ich unikać.

Oczywiście powyższe śniadania można przygotować z wykorzystaniem zdrowszych zamienników. Chcąc spałaszować płatki, lepiej wybrać płatki owsiane. W przypadku naleśników dobrze jest skorzystać z mąki żytniej i zrezygnować ze słodkich dodatków (można je zastąpić chudym twarogiem i niewielką ilością malin czy borówek). Z kolei robiąc tosty, warto postawić na pieczywo pełnoziarniste.

Śniadanie musi cię odżywić i dodać energii na cały poranek. Przygotuj kanapki z razowego chleba z warzywami, chudym białkiem i zdrowymi tłuszczami. Do tego zjedz garść owoców Nataliya Arzamasova 123RF/PICSEL

Ile chleba może zjeść cukrzyk dziennie?

W przypadku diety cukrzycowej, zaleca się zrezygnowanie z białego pieczywa, a to z uwagi na wysoki indeks glikemiczny, którym owo pieczywo się charakteryzuje. Lepiej wybierać wyroby wieloziarniste, które zawierają sporo błonnika, a ponadto zwykle mają IG, które nie przekracza 55.

To, ile pieczywa możemy zjeść mając cukrzycę, warto skonsultować z lekarzem. Specjalista pomoże w doborze odpowiednich produktów, a także odpowie na ewentualne pytania związane z dietą.

