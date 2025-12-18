Spis treści: Najgorsza temperatura do prania. Wiele osób wciąż popełnia ten błąd Pranie w tej temperaturze może być zagrożeniem W jakiej temperaturze najlepiej prać ubrania? Jak prawidłowo prać ubrania?

Najgorsza temperatura do prania. Wiele osób wciąż popełnia ten błąd

Przez lata uważało się, że temperatura 40°C to idealny kompromis, który chroni tkaninę przed kurczeniem się i utratą kolorów, a jednocześnie pozwala pozbyć się plam i zabrudzeń. Eksperci są jednak obecnie innego zdania. Ostrzegają, że to może być za wysoka temperatura dla większości ubrań, zwłaszcza bawełnianych i wełnianych. Już po kilku praniach w 40°C struktura tkaniny może ulec pogorszeniu - włókna rozciągają się albo kurczą, a kolory tracą intensywność.

Pranie w tej temperaturze może być zagrożeniem

Wiele osób ustawia pranie w 40°C, bo uważa, że to temperatura, która zwiększa szansę na czystość tkanin i usuwa większość drobnoustrojów. Niestety tak nie jest - do usunięcia większości bakterii czy wirusów potrzebna jest temperatura co najmniej 60°C. Na szczęście zwykłe ubrania nie wymagają takiego traktowania, a w ostateczności po praniu wystarczy je uprasować (np. odzież używaną czy ubranka dla niemowląt). W 60°C warto jednak prać pościel, ręczniki, ścierki kuchenne czy bieliznę.

W jakiej temperaturze najlepiej prać ubrania?

Optymalna temperatura do prania ubrań to 30°C. Nowoczesne proszki i płyny świetnie radzą sobie w tej temperaturze i usuwają większość zabrudzeń. To także bardziej ekologiczne rozwiązanie - niższa temperatura prania to mniejsze zużycie energii elektrycznej, a także możliwość dłuższego użytkowania ubrań.

Jak prawidłowo prać ubrania?

Zawsze czytaj metki poszczególnych ubrań i stosuj się do zaleceń producentów tkanin. Najlepiej prać jednocześnie ubrania w podobnej kolorystyce. Warto poczekać z praniem aż do zebrania większej ilości rzeczy, pamiętaj jednak, by bęben pralki nie był zbyt mocno załadowany. Eksperci podkreślają też, że nie każda odzież wymaga prania po jednokrotnym użyciu. Zasadę tę stosuje się jedynie do ubrań, które bezpośrednio przylegają do ciała.

