Według nowego rankingu agencji badawczej SW Research na rok 2025, najbardziej szanowany według Polaków zawód to strażak. Na drugim miejscu uplasował się ratownik medyczny, a podium zamknął pilot samolotu pasażerskiego. Miejsce czwarte zajęła pielęgniarka, piąte lekarz, a szóste - strażnik graniczny.

Najmniej szanowany zawód to w tym roku influencer i youtuber (poważa go już tylko 13 proc. osób). Na kolejnych miejscach uplasowali się: polityk, telemarketer oraz ksiądz. To spora zmiana, bo jeszcze kilka lat temu o pracy influencera marzyła większość nastolatków - dziś coraz częściej myślą oni o psychologii lub karierze w IT.

Wyniki agencji postanowiłyśmy porównać z wiedzą sztucznej inteligencji i zapytałyśmy ją o najgorsze zawody i prace. Jest zaskoczenie!

Najgorsze zawody i prace według AI. Nudne i obciążające

Według sztucznej inteligencji, najgorsze zawody i prace można podzielić na pięć grup:

zawody niebezpieczne i związane z pracą w trudnych warunkach,

zawody nisko płatne,

zawody nudne i monotonne,

zawody związane z psychicznym obciążeniem,

inne "niechlubne" zawody.

Ostateczna ocena zależy oczywiście zawsze od indywidualnych preferencji i priorytetów pracownika.

Zawody niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia to, według AI: kierowca (autobusów i ciężarówek), monter konstrukcji stalowych, górnik, elektryk, pracownik energetyki, pracownik firmy wywożącej śmieci. Zawody te łączą trudne warunki pracy, ryzyko wypadków i szkodliwy wpływ na zdrowie.

Według AI, zawody monotonne i nudne to księgowa, analityk danych, bankowiec i specjalista od podatków. Na liście tej znajdziemy także sprzątaczy.

Najgorsze zawody to również te nisko płatne. Według sztucznej inteligencji, nisko opłacani są głównie pracownicy gastronomii.

Do najgorszych prac należą także te związane z psychicznym obciążeniem. Wykonują je telemarketerzy oraz pracownicy call center, którzy muszą radzić sobie z nieprzychylnymi reakcjami klientów. Na liście tej znajdują się również kasjerzy i sprzedawcy.

Listę AI zamykają inne, "niechlubne" zawody takie jak: pracownik zakładu pogrzebowego, akwizytor, policjant, agent ochrony oraz pracownik fabryki.

