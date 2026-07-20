Spis treści: Ostrożność, która działa odwrotnie Lęk przed upadkiem skraca krok Jak powinna wyglądać dobra postawa? Pięć prostych ćwiczeń przed wyjściem Drobne zasady, które zwiększają bezpieczeństwo

Ostrożność, która działa odwrotnie

Fizjoterapeuci często obserwują ten sam schemat: głowa wysunięta do przodu, zaokrąglone plecy, wzrok wbity w chodnik, ramiona przyklejone do tułowia, a kroki krótkie i ostrożne. Seniorowi wydaje się, że dzięki temu lepiej dostrzeże nierówność. W praktyce ciało pracuje mniej naturalnie.

Pochylenie przesuwa ciężar ciała do przodu, ogranicza ruch klatki piersiowej i utrudnia pracę bioder. Brak rytmicznego ruchu rąk zmniejsza rotację tułowia, która pomaga zachować płynność marszu. Gdy do tego dochodzi szuranie stopami, łatwiej zahaczyć o krawężnik, korzeń albo wystającą płytę.

Nie chodzi o to, by przestać spoglądać na podłoże. Na nierównej trasie trzeba je kontrolować. Błędem jest ciągłe patrzenie niemal pionowo w dół i chodzenie w zgarbionej pozycji. Bezpieczniej obserwować drogę kilka metrów przed sobą, skanować otoczenie i tylko na moment opuszczać wzrok przed przeszkodą.

Lęk przed upadkiem skraca krok

Po potknięciu albo wcześniejszym upadku wiele osób zaczyna chodzić wolniej, ogranicza długość kroku i napina całe ciało. To zrozumiały odruch, ale nadmierna ostrożność może uruchomić błędne koło. Mniej spacerów oznacza słabsze mięśnie nóg, gorszą wydolność i coraz mniejszą pewność ruchu. Senior zaczyna unikać schodów i nierównych tras, a z czasem nawet samodzielnego wychodzenia.

Wyraźnie skrócony krok, szuranie, chwianie się, trudność z rozpoczęciem marszu lub nagłe zatrzymywanie nie powinny być uznawane za normę. Mogą wiązać się z osłabieniem mięśni, bólem stawów, pogorszeniem wzroku, zaburzeniami czucia w stopach, działaniem leków albo chorobą neurologiczną. Gdy zmiana pojawiła się nagle lub szybko się nasila, potrzebna jest konsultacja lekarska.

Jak powinna wyglądać dobra postawa?

Najlepsza pozycja nie jest wojskowym wyprostem.

Powinna być swobodna.

Głowę warto utrzymywać nad barkami, brodę lekko cofnąć, a wzrok skierować przed siebie.

Barki pozostają rozluźnione, łokcie delikatnie ugięte, ręce poruszają się naprzemiennie do nóg.

Ważna jest stabilna, ale niewymuszona praca tułowia.

Krok powinien być naturalny, nieprzesadnie długi.

Stopy trzeba unosić na tyle wysoko, by nie szurały po podłożu.

W miarę możliwości dobrze spokojnie przetaczać stopę od pięty w stronę palców.

Tempo ma pozwalać na rozmowę bez zadyszki.

Lepiej iść krócej, lecz regularnie, niż pokonywać długą trasę w narastającym zmęczeniu.

Najgorszy nawyk seniorów podczas spacerów. Fizjoterapeuci widzą go codziennie 123RF/PICSEL

Pięć prostych ćwiczeń przed wyjściem

Pierwsze ćwiczenie to korekcja postawy przy ścianie. Należy stanąć plecami do ściany, stopy ustawić kilka centymetrów od niej, delikatnie zbliżyć łopatki i wydłużyć kark. Pozycję utrzymuje się przez 15-20 sekund, bez odchylania głowy i bez bólu. Drugie to wstawanie z krzesła. Stabilne krzesło trzeba oprzeć o ścianę. Senior siada bliżej przedniej krawędzi, ustawia stopy pod kolanami, pochyla tułów lekko do przodu i wstaje. Następnie powoli siada. Na początek wystarczy pięć powtórzeń. W razie potrzeby można pomagać sobie dłońmi. Trzecie ćwiczenie polega na przenoszeniu ciężaru ciała. Trzymając się blatu lub oparcia krzesła, należy spokojnie przesuwać ciężar z lewej nogi na prawą, bez unoszenia stóp. Po kilku powtórzeniach można łagodnie przenosić ciężar z pięt na przodostopie. Czwarte ćwiczenie to wspięcia na palce. Z podparciem dłoni senior unosi pięty, zatrzymuje ruch na sekundę i powoli je opuszcza. Osiem powtórzeń pobudza łydki i przygotowuje stopy do marszu. Można dodać ostrożne unoszenie palców przy piętach pozostających na podłodze. Piąte to marsz w miejscu. Przy stabilnym podparciu należy naprzemiennie unosić kolana, pozwalając przeciwnej ręce poruszyć się do przodu. Nie trzeba podnosić nóg wysoko. Celem jest odzyskanie rytmu i koordynacji, a nie zmęczenie.

Najgorszy nawyk seniorów podczas spacerów. Fizjoterapeuci widzą go codziennie 123RF/PICSEL

Drobne zasady, które zwiększają bezpieczeństwo

Buty powinny dobrze trzymać piętę, mieć stabilną, nieślizgającą się podeszwę i nie mogą być zbyt luźne. Trasa na początek powinna być równa, dobrze oświetlona i wyposażona w miejsca do odpoczynku. Ciężka torba na jednym ramieniu zaburza symetrię chodu, dlatego lepszy będzie lekki plecak.

Laska, kule czy balkonik nie są oznaką porażki, ale muszą być dobrane do wzrostu i sposobu chodzenia. Źle ustawiona pomoc może pogłębiać pochylenie. Kijki do nordic walkingu pomagają tylko wtedy, gdy mają właściwą długość i senior zna technikę.

Ćwiczenia równoważne należy wykonywać przy stabilnym podparciu. Osoba po niedawnym upadku, z zawrotami głowy, zaburzeniami czucia albo wyraźną chwiejnością nie powinna samodzielnie stawać na jednej nodze czy ćwiczyć z zamkniętymi oczami. Bezpieczniej zacząć pod okiem fizjoterapeuty.

Najważniejsza zmiana jest prosta: nie chodzić zgarbionym i usztywnionym. Uniesienie wzroku, rozluźnienie barków, naturalna praca rąk i regularne wzmacnianie nóg mogą sprawić, że spacer znów stanie się pewny. Celem nie jest idealna technika, lecz odzyskanie kontroli nad ruchem bez rezygnowania z aktywności.

95-letnia instruktorka fitness. Pomaga seniorkom dbać o zdrowie © 2025 Associated Press