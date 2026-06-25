Spis treści: Skąd pochodzi pitaja? Dlaczego jest nazywana smoczym owocem? Bogactwo antyoksydantów wspierających organizm Wsparcie dla układu pokarmowego Owoc przyjazny sylwetce Korzystny wpływ na serce i układ krążenia Jak smakuje smoczy owoc i jak go jeść?

Skąd pochodzi pitaja? Dlaczego jest nazywana smoczym owocem?

Wygląda jak egzotyczna ozdoba, a smakuje wyjątkowo orzeźwiająco - zwłaszcza po schłodzeniu miąższu w lodówce. Pitaja jest owocem kilku gatunków kaktusów, a jej ojczyzną są tereny Ameryki Środkowej i Południowej. Współcześnie uprawy owoców spotkać można również w Azji Południowo-Wschodniej oraz Australii.

W ramach ciekawostki warto wspomnieć, że okres kwitnienia roślin jest wyjątkowo spektakularny. Kaktusy wytwarzają ogromne białe kwiaty, otwierające się wyłącznie po zmroku. Z tego powodu nazywane są "księżycowymi kwiatami" lub "królowymi nocy". Najcenniejsze z punktu widzenia smakoszów są jednak charakterystyczne owoce pokrytymi mięsistymi łuskami. Skojarzenia ze smoczą skórą sprawiły, ze pitaja jest nazywana smoczym owocem.

Bogactwo antyoksydantów wspierających organizm

Wśród właściwości smoczego owocu należy podkreślić wysoką zawartość przeciwutleniaczy. Owoce zawierają związki pomagające neutralizować wolne rodniki, które są odpowiedzialne za przyspieszone starzenie komórek i rozwój wielu chorób cywilizacyjnych, w tym miażdżycy i cukrzycy typu 2.

Regularne spożywanie produktów bogatych w antyoksydanty wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Pod tym względem najcenniejsza jest pitaja o czerwonym miąższu.

Smoczy owoc wygląda nietuzinkowo, ale łatwo jest się dostać do smacznego miąższu 123RF/PICSEL

Wsparcie dla układu pokarmowego

Smoczy owoc jest świetnym źródłem błonnika pokarmowego. Składnik ten odgrywa istotną rolę w prawidłowym działaniu układu trawiennego, wspierając perystaltykę jelit i zapobiegając zaparciom.

Pitaja zawiera związki działające jak naturalne prebiotyki. Stanowią pożywkę dla korzystnych bakterii zamieszkujących jelita. To z kolei przekłada się nie tylko na poprawę trawienia, ale także wspieranie odporności i utrzymywanie dobrego samopoczucia. Od zdrowia jelit zależy więcej, niż mogłoby się wydawać.

Owoc przyjazny sylwetce

Pitaja należy do owoców stosunkowo niskokalorycznych. Zawiera dużą ilość wody, dzięki czemu pomaga w nawadnianiu organizmu. Uczucie pragnienia często bywa mylone z głodem. Sięgamy więc po "nadprogramowe" przekąski, a potem dziwimy się, że ubrania stają się podejrzanie ciasne. Pitaja okazuje się więc sprzymierzeńcem osób kontrolujących masę ciała i chcących schudnąć.

Kolejną zaletą jest delikatny, słodki smak. Za jego sprawą smoczy owoc może stanowić zdrowszą alternatywę dla wysokokalorycznych deserów. Warto dodawać go do koktajli, jogurtów i sałatek owocowych.

Korzystny wpływ na serce i układ krążenia

Pitaja to sposób na dostarczenie ciału składników, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. Jedną z funkcji znajdującego się w miąższu błonnika jest utrzymywanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Z kolei obecność magnezu wspiera pracę mięśnia sercowego.

Jak smakuje smoczy owoc i jak go jeść?

Miąższ pitai jest delikatny i soczysty. Wiele osób określa jego smak jako połączenie kiwi, gruszki oraz truskawek. Najprostszym sposobem degustacji jest przekrojenie owocu na pół i wyjedzenie miąższu łyżeczką.

Smoczy owoc doskonale komponuje się również z jogurtem naturalnym, owsianką, koktajlami, lodowymi deserami. Efektowny wygląda sprawia, że może być wykorzystywany jako dekoracja potraw i napojów z nutą egzotyki.

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