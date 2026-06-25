Najlepiej smakuje schłodzony. Ma mało kalorii i świetnie nawadnia

Natalia Jabłońska

Natalia Jabłońska

Choć lato daje nam możliwość zajadania się lokalnymi owocami sezonowymi, w diecie ważna jest różnorodność. Z tego powodu warto sięgać także po nieco bardziej egzotyczne przysmaki, które uzupełnią jadłospis wartościowymi składnikami. Jednym z najbardziej orzeźwiających produktów jest zagadkowo brzmiący smoczy owoc.

Kostki białego miąższu smoczego owocu z czarnymi pestkami ułożone na białym talerzu.
Właściwości smoczego owocu sprawiają, że jest cennym uzupełnieniem diety123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Skąd pochodzi pitaja? Dlaczego jest nazywana smoczym owocem?
  2. Bogactwo antyoksydantów wspierających organizm
  3. Wsparcie dla układu pokarmowego
  4. Owoc przyjazny sylwetce
  5. Korzystny wpływ na serce i układ krążenia
  6. Jak smakuje smoczy owoc i jak go jeść?

Skąd pochodzi pitaja? Dlaczego jest nazywana smoczym owocem?

Wygląda jak egzotyczna ozdoba, a smakuje wyjątkowo orzeźwiająco - zwłaszcza po schłodzeniu miąższu w lodówce. Pitaja jest owocem kilku gatunków kaktusów, a jej ojczyzną są tereny Ameryki Środkowej i Południowej. Współcześnie uprawy owoców spotkać można również w Azji Południowo-Wschodniej oraz Australii.

W ramach ciekawostki warto wspomnieć, że okres kwitnienia roślin jest wyjątkowo spektakularny. Kaktusy wytwarzają ogromne białe kwiaty, otwierające się wyłącznie po zmroku. Z tego powodu nazywane są "księżycowymi kwiatami" lub "królowymi nocy". Najcenniejsze z punktu widzenia smakoszów są jednak charakterystyczne owoce pokrytymi mięsistymi łuskami. Skojarzenia ze smoczą skórą sprawiły, ze pitaja jest nazywana smoczym owocem.

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Bogactwo antyoksydantów wspierających organizm

Wśród właściwości smoczego owocu należy podkreślić wysoką zawartość przeciwutleniaczy. Owoce zawierają związki pomagające neutralizować wolne rodniki, które są odpowiedzialne za przyspieszone starzenie komórek i rozwój wielu chorób cywilizacyjnych, w tym miażdżycy i cukrzycy typu 2.

Regularne spożywanie produktów bogatych w antyoksydanty wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Pod tym względem najcenniejsza jest pitaja o czerwonym miąższu.

Stos paczków smoczego owocu o intensywnie różowej skórce z zielonymi wypustkami, ułożony w wiklinowym koszu.
Smoczy owoc wygląda nietuzinkowo, ale łatwo jest się dostać do smacznego miąższu123RF/PICSEL

Wsparcie dla układu pokarmowego

Smoczy owoc jest świetnym źródłem błonnika pokarmowego. Składnik ten odgrywa istotną rolę w prawidłowym działaniu układu trawiennego, wspierając perystaltykę jelit i zapobiegając zaparciom.

Pitaja zawiera związki działające jak naturalne prebiotyki. Stanowią pożywkę dla korzystnych bakterii zamieszkujących jelita. To z kolei przekłada się nie tylko na poprawę trawienia, ale także wspieranie odporności i utrzymywanie dobrego samopoczucia. Od zdrowia jelit zależy więcej, niż mogłoby się wydawać.

Owoc przyjazny sylwetce

Pitaja należy do owoców stosunkowo niskokalorycznych. Zawiera dużą ilość wody, dzięki czemu pomaga w nawadnianiu organizmu. Uczucie pragnienia często bywa mylone z głodem. Sięgamy więc po "nadprogramowe" przekąski, a potem dziwimy się, że ubrania stają się podejrzanie ciasne. Pitaja okazuje się więc sprzymierzeńcem osób kontrolujących masę ciała i chcących schudnąć.

Kolejną zaletą jest delikatny, słodki smak. Za jego sprawą smoczy owoc może stanowić zdrowszą alternatywę dla wysokokalorycznych deserów. Warto dodawać go do koktajli, jogurtów i sałatek owocowych.

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Korzystny wpływ na serce i układ krążenia

Pitaja to sposób na dostarczenie ciału składników, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. Jedną z funkcji znajdującego się w miąższu błonnika jest utrzymywanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Z kolei obecność magnezu wspiera pracę mięśnia sercowego.

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Jak smakuje smoczy owoc i jak go jeść?

Miąższ pitai jest delikatny i soczysty. Wiele osób określa jego smak jako połączenie kiwi, gruszki oraz truskawek. Najprostszym sposobem degustacji jest przekrojenie owocu na pół i wyjedzenie miąższu łyżeczką.

Smoczy owoc doskonale komponuje się również z jogurtem naturalnym, owsianką, koktajlami, lodowymi deserami. Efektowny wygląda sprawia, że może być wykorzystywany jako dekoracja potraw i napojów z nutą egzotyki.

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