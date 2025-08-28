Suszenie hortensji to doskonały sposób, aby zatrzymać kwiatowe piękno na wiele miesięcy i przygotować niebanalną ozdobę wnętrza mieszkania czy domu. Kluczem do sukcesu podczas tej czynności jest odpowiedni moment zbioru oraz dobranie najwygodniejszej metody suszenia.

Kiedy ścinać hortensje do suszenia?

Moment zbioru ma ogromne znaczenie. Jeśli zetniesz kwiaty zbyt wcześnie, nie będą okazałe i kiepsko zniosą proces suszenia. Jednocześnie nie należy nadmiernie zwlekać. Gdy płatki zaczną opadać, kwiatostan po wysuszeniu będzie wyglądać na strasznie sfatygowany.

Najlepszy czas to późne lato i początek jesieni. Przełom sierpnia i września zwykle staje się momentem idealnym. Obserwować należy również pogodę i stan roślin w ogrodzie. Kwiaty powinny być już w pełni dorodne i wybarwione, za to bez oznak przekwitania i usychania na krzewie. Upewnij się także, że są zdrowe, a wśród płatków nie zapodziały się niepożądane owady.

Wychodzimy od ogrodu. Jak przygotować hortensje do suszenia?

Za rozpoczęciem pracy na początku września przemawiają także warunki pogodowe. Kwiaty należy ścinać w suche, słoneczne dni. Najlepiej w okolicach południa. Znika wtedy ryzyko, że na roślinach utrzymywać się będzie rosa. Wilgoć to duży wróg pomyślnego suszenia i zachowania kwiatów w dobrym stanie oraz nienaruszonym kształcie.

Wybieraj tylko zdrowe, nieuszkodzone kwiatostany, a do cięcia używaj ostrego, czystego sekatora. Usuń wszystkie liście - dzięki temu prostemu trikowi wilgoć szybciej odparuje, więc proces suszenia pójdzie sprawniej. Zachowaj jednak długie łodygi. Wraz z kwiatostanami powinny mieć długość 30-40 cm. Łatwiej będzie tworzyć z nich ozdobne bukiety.

Suszenie hortensji w wazonie. Sposób w sam raz, gdy nie masz dużo miejsca

Istnieje kilka metod suszenia hortensji. Najprostsza metoda, którą można określić mianem niemalże bezobsługowej, zakłada użycie do tego celu wazonu. Wlej do niego odrobinę wody - powinna dosięgać maksymalnie 2-3 cm wysokości naczynia. Włóż kwiaty i cierpliwie czekaj, nie dolewając już więcej płynu.

Kwiaty pobiorą wystarczającą ilość wody, która pozwoli im zachować atrakcyjny wygląd i efektownie się zasuszą. Pamiętaj jedynie o tym, by nie były ściśnięte, a wazon nie był ustawiony w słonecznym miejscu.

Tradycyjne suszenie hortensji

Sposób ten sprawdza się zwłaszcza w tej sytuacji, gdy chcemy za jednym zapachem przygotować większą liczbę kwiatów. Zbierz hortensje w niewielkie pęczki i zwiąż łodygi sznurkiem. Zawieś je główkami w dół w suchym, przewiewnym i zacienionym miejscu. Pozostaw na 2-3 tygodnie, aż łodygi i kwiaty staną się suche i sztywne.

Dobra cyrkulacja powietrza i cień to podstawy podczas suszenia hortensji do ozdobnych bukietów Irina & Eugene Moskalev 123RF/PICSEL

Jak zachować kolor suszonych hortensji?

Ekspozycja na światło to główny powód, przez który hortensje tracą kolor podczas suszenia. Promienie UV są w stanie błyskawicznie doprowadzić do blaknięcia płatków. Jeśli chcesz wzmocnić efekt - zarówno pod kątem trwałości bukietów, jak i zachowania ich atrakcyjnej barwy, zasuszone kwiaty ostrożnie spryskaj lakierem do włosów.

Najpiękniejszy dom z PRL na sprzedaż. Można go kupić za gigantyczną kwotę Aleksandra Suława INTERIA.PL