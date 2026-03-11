Najlepsze domowe sposoby na nieprzyjemny zapach z butów. Będą jak nowe

Nieprzyjemny zapach z butów to częsty problem, który może być przyczyną frustracji, a nawet powodem unikania wizyt towarzyskich. Warto wiedzieć, że wiele osób cierpi na nadpotliwość stóp i nawet większa higiena nie rozwiązuje całkowicie problemu. Dobrym rozwiązaniem jest jednak regularne dbanie o obuwie i pozbywanie się nieprzyjemnych zapachów z wnętrza butów na bieżąco. Poznaj skuteczne domowe sposoby.

Dlaczego buty brzydko pachną?

Nieprzyjemny zapach z butów to efekt nagromadzenia się wilgoci i drobnoustrojów. Stopa w obuwiu ma tendencję do pocenia się, a to idealne środowisko do rozwoju bakterii i grzybów, które wydzielają brzydką woń. O takie zjawisko najłatwiej w obuwiu wykonanym z syntetycznych tworzyw, które nie zapewnia żadnej cyrkulacji powietrza. Szczególną uwagę należy też zwrócić na buty, w których uprawiamy sport.

Wsyp do butów i zostaw na noc

Jednym z najłatwiejszych i najlepszych sposobów na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu z butów jest użycie sody oczyszczonej. Doskonale pochłania ona zarówno wilgoć, jak i nieprzyjemną woń. Działa też odkażająco i odświeżająco. Do butów wystarczy wsypać sporą ilość sody oczyszczonej i zostawić całość na noc. Kolejnego dnia trzeba jedynie dokładnie odkurzyć obuwie.

Włóż buty do zamrażarki

Kolejna prosta metoda to umieszczenie obuwia w zamrażarce na kilka godzin. Niskie temperatury skutecznie eliminują większość bakterii i grzybów, które odpowiadają za brzydkie zapachy. Buty wcześniej należy umyć i umieścić w szczelnym woreczku. Po kilku godzinach lub po całej nocy wystarczy je wyjąć i poczekać z założeniem na stopy, aż odzyskają normalną temperaturę. Po nieprzyjemnej woni nie powinno być śladu.

Włóż do butów kilka torebek

Alternatywną metodą jest odświeżenie wnętrza butów za pomocą torebek herbaty i ziół, np. szałwii. Kilka suchych torebek trzeba umieścić w obuwiu na kilka godzin, a najlepiej na całą noc.

Inne metody usuwania nieprzyjemnych zapachów z butów

Wśród domowych metod dobrze sprawdza się także użycie octu z wodą w proporcji 1:1. Taką mieszanką trzeba spryskać wnętrze butów. Ocet działa odkażająco i zabija bakterie, skutecznie pozbędzie się więc nieprzyjemnej woni. Po wyschnięciu obuwia można jeszcze włożyć do środka np. woreczek z lawendą, dzięki czemu zyskamy przyjemny aromat.

W pielęgnacji obuwia liczy się regularność. Ważne jest, by zadbać o higienę stóp oraz stosowanie środków ograniczających pocenie. W przypadku takiej dolegliwości kluczowe jest, by wyjmować i czyścić wkładki do butów oraz częściej zmieniać je na nowe. Dzięki temu obuwie znacznie dłużej posłuży nam w dobrym stanie.

