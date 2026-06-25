Spis treści: Dlaczego seniorzy powinni szczególnie dbać o dietę latem? Jak powinna wyglądać kolacja seniora latem? Propozycje kolacji dla seniorów. Te posiłki doskonale sprawdzą się w upały

Dlaczego seniorzy powinni szczególnie dbać o dietę latem?

Najbliższe dni, a być może nawet tygodnie będą wyjątkowo ciepłe. Jak co roku w czasie upałów przypomina się, jak niebezpieczna może być nadmierna ekspozycja na słońce, a także długie przebywanie na zewnątrz. Należy więc robić wszystko, aby minimalizować ryzyko negatywnych skutków wysokich temperatur - zrezygnować z przebywania na słońcu w godzinach od 11-16, stosować kremy z ochroną przeciwsłoneczną, zakładać nakrycia głowy jak również regularnie i obficie nawadniać się.

Upały mogą być niebezpieczne dla każdego, jednak najbardziej narażone na odwodnienie są małe dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby starsze. Ta ostatnia grupa z uwagi na mniejsze odczuwanie pragnienia, przyjmowanie niektórych leków (np. moczopędnych), a także postępujące wraz z wiekiem choroby układu krążenia czy nadciśnienie, jest szczególnie narażona na szybką utratę płynów, a tym samym ryzyko zasłabnięć, zawrotów głowy, upadków, a nawet utraty świadomości.

Seniorom należy więc przypominać, aby latem wypijali dużo płynów, jak również dbali o odżywczą, bogatą w owoce i warzywa dietę. Szczególnie kluczowy jest ostatni posiłek spożywany w ciągu dnia, bowiem składniki w nim zawarte chronią przed przegrzaniem organizmu w nocy, ułatwiają zasypianie, poprawiają metabolizm i samopoczucie. Na co zatem warto zwracać uwagę przygotowując kolacje latem?

Jak powinna wyglądać kolacja seniora latem?

Kolacje w upalne dni powinny być przede wszystkim orzeźwiające, lekkostrawne i niezbyt obfite, aby nadmiernie nie obciążać przewodu pokarmowego przed snem. Ostatni posiłek w ciągu dnia najlepiej zjeść na 2-3 godziny przed położeniem się do łóżka. Idealna kolacja poza tym, że powinna być odżywcza, bogata w witaminy i minerały, dobrze, aby wspomagała też prawidłowe nawodnienie.

Jak skomponować wartościowy posiłek dla seniora? 123RF/PICSEL

Wieczorem najlepiej unikać ciężkich, tłustych potraw, bogatych w sól czy cukier, a wybierać posiłki komponowane na bazie warzyw i owoców - bo to one zawierają w sobie najwięcej wody. Świetnym wyborem będą np. pomidory, ogórki, arbuzy czy melony.

Do kolacji seniorzy powinni dodawać również białko, np. chudy nabiał, jajka, drobiowe mięso, tłuste ryby morskie czy też rośliny strączkowe. Nie należy zapominać także o węglowodanach złożonych i zdrowych tłuszczach roślinnych, które w diecie są źródłem energii - może być to np. pełnoziarniste pieczywo oraz oliwa z oliwek. Dobrze, aby kolacja seniora była również wzbogacona o orzeźwiające, poprawiające przemianę materii zioła jak np. koperek, bazylia, mięta czy kolendra.

Propozycje kolacji dla seniorów. Te posiłki doskonale sprawdzą się w upały

Kanapki z jajkiem i warzywami

Składniki:

2 jajka ugotowane na twardo,

2 łyżki jogurtu greckiego

odrobina serka kanapkowego, śmietankowego lub hummusu

pół łyżki posiekanego szczypiorku

1 mały pomidor malinowy

pełnoziarniste pieczywo

sól i pieprz do smaku

Przygotowanie:

Ugotowane jajka pokroić w plastry. Kanapki posmarować serkiem lub hummusem. Na każdą nałożyć plastry jajek i dodać odrobinę jogurtu, a następnie posypać szczypiorkiem. Na wierzch ułożyć pomidory. W razie potrzeby przyprawić solą i pieprzem.

Serek wiejski z owocami i orzechami

Twarożek z owocami to smaczny, sycący posiłek, idealny na letnią porę 123RF/PICSEL

Składniki:

1 serek wiejski

mix ulubionych owoców sezonowych - mogą być np. nektarynki, truskawki, melon, borówki itp.

1 łyżeczka miodu

garść orzechów

1 łyżeczka zmielonego siemienia lnianego

1 łyżeczka nasion chia

Przygotowanie:

Serek wiejski przełożyć do miseczki, dodać miód i wymieszać. Następnie dodać owoce, orzechy i posypać siemieniem oraz nasionami chia.

Letnia sałatka z makaronem i cukinią

Do sałatki z makaronem orzo można dodawać dowolne warzywa i modyfikować przepis wedle uznania. Świetnie sprawdzą się także pomidorki koktajlowe 123RF/PICSEL

Składniki:

100 g makaronu orzo

50 g łososia wędzonego na gorąco

pół małej cukinii

pół czerwonej papryki

50 g czarnych oliwek

świeża bazylia

2 łyżki oliwy z oliwek

sól i pieprz do smaku

Przygotowanie:

Makaron ugotować według instrukcji na opakowaniu, odcedzić i pozostawić do ostygnięcia. Cukinię i paprykę umyć, pokroić w kostkę, oliwki na pół, a bazylię posiekać. W dużej misce wymieszać makaron, dodać pokruszonego łososia, warzywa oraz przyprawy. Wszystko delikatnie wymieszać i od razu podawać.

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