Najlepsze napoje na ból stawów. Pij codziennie, szybko poczujesz różnicę

Natalia Jabłońska

Oprac.: Natalia Jabłońska

Nawracające lub przewlekłe bóle stawów to częsta dolegliwość osób po 60. Roku życia, a nawet młodszych. Przyczyną są zwykle zmiany zwyrodnieniowe, urazy, zaburzenia lub zmiany hormonalne (np. W okresie menopauzy), choroby zapalne i metaboliczne, ale też siedzący tryb życia. Dlatego w walce z bólami stawów zwykle konieczne jest wielotorowe leczenie - fizjoterapia, zmiana stylu życia i diety. Warto wiedzieć, że wsparciem mogą być niektóre napoje.

Dwie pomarszczone dłonie na kolanie w dżinsach, delikatny uścisk, neutralne tło.
Niektóre napoje mogą chronić przed zwyrodnieniem stawów i łagodzić ból123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Zielona herbata - największy wróg stanów zapalnych
  2. Matcha - zielony napój na zdrowe stawy
  3. Zielone napoje mają zbawienny wpływ na zdrowie

Zielona herbata - największy wróg stanów zapalnych

Ból stawów i choroba zwyrodnieniowa to najczęściej efekt przewlekłych stanów zapalnych, za które odpowiadają białka wytwarzane w naszym organizmie - cytokiny. Okazuje się, że jednym z najlepszych "pogromców" stanów zapalnych jest zielona herbata. Znajdujące się w niej substancje bioaktywne blokują tworzenie się cytokin, co zostało udowodnione naukowo.

Badania wykazały, że u osób, które przez 4 tygodnie stosowały ekstrakt z zielonej herbaty, bóle stawów zmniejszyły swoje nasilenie. Z kolei analiza obserwacyjna na grupie starszych mężczyzn dowiodła, że regularne picie zielonej herbaty zmniejsza ryzyko choroby zwyrodnieniowej stawów. Badania na zwierzętach wykazały z kolei, że substancje bioaktywne w zielonej herbacie ograniczają stan zapalny i rozpad chrząstki po urazach stawów.

Matcha - zielony napój na zdrowe stawy

Matcha powstaje ze zmielonych liści zielonej herbaty, więc posiada jeszcze wyższe stężenie przeciwzapalnych substancji i polifenoli. Dzięki temu jeszcze bardziej chroni komórki ciała i chrząstkę stawową przed stresem oksydacyjnym i szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Oto jedna z najzdrowszych herbat. W ostatnich latach zyskała na popularności
Matcha to jedna z najzdrowszych herbat. W ostatnich latach zyskała na popularności123RF/PICSEL

Zielone napoje mają zbawienny wpływ na zdrowie

Zarówno zielona herbata jak i matcha wykazują też szereg innych dobroczynnych działań na organizm. Działają uspokajająco, ale zawierają również kofeinę, która dodaje energii. Dzięki temu mogą być świetnym zamiennikiem kawy. Znajdujące się w nich substancje bioaktywne poprawiają również krążenie i wspierają pracę serca. Mają zbawienny wpływ na mózg - poprawiają ukrwienie, chronią neurony przed przedwczesnym starzeniem się i wspomagają pamięć i koncentrację. Przede wszystkim spowalniają procesy starzenia się całego organizmu, także skóry.

Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność. 

Soczyste truskawki i borówki na białym talerzu, w tle koszyk z cytrynami i pomarańczami, fragment napisu 'porady' na grafice.
Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysłMagda WeidnerINTERIA.PL
"Można Zdrowiej": O PROSTACIEKarolina DudekINTERIA.PL

Najnowsze