Spis treści: Zielona herbata - największy wróg stanów zapalnych Matcha - zielony napój na zdrowe stawy Zielone napoje mają zbawienny wpływ na zdrowie

Zielona herbata - największy wróg stanów zapalnych

Ból stawów i choroba zwyrodnieniowa to najczęściej efekt przewlekłych stanów zapalnych, za które odpowiadają białka wytwarzane w naszym organizmie - cytokiny. Okazuje się, że jednym z najlepszych "pogromców" stanów zapalnych jest zielona herbata. Znajdujące się w niej substancje bioaktywne blokują tworzenie się cytokin, co zostało udowodnione naukowo.

Badania wykazały, że u osób, które przez 4 tygodnie stosowały ekstrakt z zielonej herbaty, bóle stawów zmniejszyły swoje nasilenie. Z kolei analiza obserwacyjna na grupie starszych mężczyzn dowiodła, że regularne picie zielonej herbaty zmniejsza ryzyko choroby zwyrodnieniowej stawów. Badania na zwierzętach wykazały z kolei, że substancje bioaktywne w zielonej herbacie ograniczają stan zapalny i rozpad chrząstki po urazach stawów.

Matcha - zielony napój na zdrowe stawy

Matcha powstaje ze zmielonych liści zielonej herbaty, więc posiada jeszcze wyższe stężenie przeciwzapalnych substancji i polifenoli. Dzięki temu jeszcze bardziej chroni komórki ciała i chrząstkę stawową przed stresem oksydacyjnym i szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Matcha to jedna z najzdrowszych herbat. W ostatnich latach zyskała na popularności 123RF/PICSEL

Zielone napoje mają zbawienny wpływ na zdrowie

Zarówno zielona herbata jak i matcha wykazują też szereg innych dobroczynnych działań na organizm. Działają uspokajająco, ale zawierają również kofeinę, która dodaje energii. Dzięki temu mogą być świetnym zamiennikiem kawy. Znajdujące się w nich substancje bioaktywne poprawiają również krążenie i wspierają pracę serca. Mają zbawienny wpływ na mózg - poprawiają ukrwienie, chronią neurony przed przedwczesnym starzeniem się i wspomagają pamięć i koncentrację. Przede wszystkim spowalniają procesy starzenia się całego organizmu, także skóry.

