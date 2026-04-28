Najlepsze napoje na ból stawów. Pij codziennie, szybko poczujesz różnicę
Nawracające lub przewlekłe bóle stawów to częsta dolegliwość osób po 60. Roku życia, a nawet młodszych. Przyczyną są zwykle zmiany zwyrodnieniowe, urazy, zaburzenia lub zmiany hormonalne (np. W okresie menopauzy), choroby zapalne i metaboliczne, ale też siedzący tryb życia. Dlatego w walce z bólami stawów zwykle konieczne jest wielotorowe leczenie - fizjoterapia, zmiana stylu życia i diety. Warto wiedzieć, że wsparciem mogą być niektóre napoje.
Spis treści:
- Zielona herbata - największy wróg stanów zapalnych
- Matcha - zielony napój na zdrowe stawy
- Zielone napoje mają zbawienny wpływ na zdrowie
Zielona herbata - największy wróg stanów zapalnych
Ból stawów i choroba zwyrodnieniowa to najczęściej efekt przewlekłych stanów zapalnych, za które odpowiadają białka wytwarzane w naszym organizmie - cytokiny. Okazuje się, że jednym z najlepszych "pogromców" stanów zapalnych jest zielona herbata. Znajdujące się w niej substancje bioaktywne blokują tworzenie się cytokin, co zostało udowodnione naukowo.
Badania wykazały, że u osób, które przez 4 tygodnie stosowały ekstrakt z zielonej herbaty, bóle stawów zmniejszyły swoje nasilenie. Z kolei analiza obserwacyjna na grupie starszych mężczyzn dowiodła, że regularne picie zielonej herbaty zmniejsza ryzyko choroby zwyrodnieniowej stawów. Badania na zwierzętach wykazały z kolei, że substancje bioaktywne w zielonej herbacie ograniczają stan zapalny i rozpad chrząstki po urazach stawów.
Matcha - zielony napój na zdrowe stawy
Matcha powstaje ze zmielonych liści zielonej herbaty, więc posiada jeszcze wyższe stężenie przeciwzapalnych substancji i polifenoli. Dzięki temu jeszcze bardziej chroni komórki ciała i chrząstkę stawową przed stresem oksydacyjnym i szkodliwym działaniem wolnych rodników.
Zielone napoje mają zbawienny wpływ na zdrowie
Zarówno zielona herbata jak i matcha wykazują też szereg innych dobroczynnych działań na organizm. Działają uspokajająco, ale zawierają również kofeinę, która dodaje energii. Dzięki temu mogą być świetnym zamiennikiem kawy. Znajdujące się w nich substancje bioaktywne poprawiają również krążenie i wspierają pracę serca. Mają zbawienny wpływ na mózg - poprawiają ukrwienie, chronią neurony przed przedwczesnym starzeniem się i wspomagają pamięć i koncentrację. Przede wszystkim spowalniają procesy starzenia się całego organizmu, także skóry.
